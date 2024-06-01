Модрич уже подписал новый контракт с «Реалом». Объявят на следующей неделе
«Реал» скоро объявит о продлении контракта с Лукой Модричем.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, полузащитник уже подписал новый контракт с «Мадридом» сроком на один год. Официально об этом объявят на следующей неделе.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, у него 25 трофеев с клубом. В этом сезоне Лука принял участие в 45 матчах за «Мадрид», забил два гола и сделал семь результативных передач.
Полную статистику полузащитника, которому в сентябре исполнится 39 лет, можно найти здесь.
Роналду мог эффективно играть в Европе, но только за счет голевого чутья и игры на втором этаже, но это уже игра классического столба, а не Роналду, а он максималист. Ну и плюс зарплата в СА не имеющих аналогов в мире.
Возраст 38 лет - а может дать фору очень многим !