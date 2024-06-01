Модрич уже подписал новый контракт с «Реалом». Объявят на следующей неделе

«Реал» скоро объявит о продлении контракта с Лукой Модричем.

Как сообщает журналист , полузащитник уже подписал новый контракт с « » сроком на один год. Официально об этом объявят на следующей неделе.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, у него 25 трофеев с клубом. В этом сезоне принял участие в 45 матчах за «Мадрид», забил два гола и сделал семь результативных передач.

Полную статистику полузащитника, которому в сентябре исполнится 39 лет, можно найти здесь.