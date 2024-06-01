Модрич уже подписал новый контракт с «Реалом». Объявят на следующей неделе

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Джанлука Ди Марцио Футбол

«Реал» скоро объявит о продлении контракта с Лукой Модричем.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, полузащитник уже подписал новый контракт с «Мадридом» сроком на один год. Официально об этом объявят на следующей неделе.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, у него 25 трофеев с клубом. В этом сезоне Лука принял участие в 45 матчах за «Мадрид», забил два гола и сделал семь результативных передач.

Полную статистику полузащитника, которому в сентябре исполнится 39 лет, можно найти здесь.

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33 комментария
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38 лет! Играет на топ уровне и чувствует себя прекрасно 👌 А где скажем, в свои 38 были Хави, Иньеста...
+22
-5
+17
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Здесь же новость не про Месси и «Барселону». Где «сине - гранатовые» аж до 2025 будут ему платить, когда он уже сколько лет не играет в клубе. Вот это действительно эталонно
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+8
Ответ Саша Вжухов
Величайший игрок в истории Реала! Ждём минусов от фанов Роналду 😆
Господи чел, в том что он величайший и один из лучших полузащитников в истории футбола никто не сомневается, но он явно не лучший игрок в истории Реала.
+9
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+8
Почему Модрич ещё тянет, а Иньеста уже нет?
+9
-3
+6
Ответ samatzakirzyanov
Хави и Иньеста к 32-33 годам уже сделали свои дела (ЧМ, 2 требла, 2 ЧЕ) - то есть они прошли футбол полностью и им уже было нечего доказывать. Хави и Иньеста в числе лучших ассистентов Эль Классико. Иньеста забил гол в финале ЧМ. Хави отдал 4 ассиста за игру в матче против Реала.
Сравнил мощную Испанию и слабую Хорватию Модрича, просто гений 🤦
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Ответ Саша Вжухов
Величайший игрок в истории Реала! Ждём минусов от фанов Роналду 😆
А от фанов Рауля видимо не ждёшь?)))
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Причём тут Роналду ?
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Модрич легенда, наверное самый универсальный полузащитник в мировой истории, и атаку поддержит, и в обороне отпашет.
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Ответ samatzakirzyanov
Хави и Иньеста к 32-33 годам уже сделали свои дела (ЧМ, 2 требла, 2 ЧЕ) - то есть они прошли футбол полностью и им уже было нечего доказывать. Хави и Иньеста в числе лучших ассистентов Эль Классико. Иньеста забил гол в финале ЧМ. Хави отдал 4 ассиста за игру в матче против Реала.
А ЗМ у них есть?)
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
38 лет! Играет на топ уровне и чувствует себя прекрасно 👌 А где скажем, в свои 38 были Хави, Иньеста...
Хави и Иньеста к 32-33 годам уже сделали свои дела (ЧМ, 2 требла, 2 ЧЕ) - то есть они прошли футбол полностью и им уже было нечего доказывать. Хави и Иньеста в числе лучших ассистентов Эль Классико. Иньеста забил гол в финале ЧМ. Хави отдал 4 ассиста за игру в матче против Реала.
+7
-6
+1
Надо обмыть это дело победой в финале)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Какое отношение к спору Иньеста или Модрич имеет Роналду?
А какое отношение имеет Иньеста в новости про Модрича?
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Какое отношение к спору Иньеста или Модрич имеет Роналду?
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Глянул бы на связку с Шукером 😁
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Хахахахаха ну ты 🤡🤡🤡
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Ответ samatzakirzyanov
А какое отношение имеет Иньеста в новости про Модрича?
Это не у меня надо спрашивать, а у комментатора, на сообщение которого я ответил.
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Другая позиция, не скажу что более энергозатратная, но более скоростная точно. Скорость очень важна в атаке, а Модрич как и Хави с Иньестой славяться своим пасом и техникой работы с мячом, на этих качествах можно играть и 35+ спокойно особо не ускоряясь как венгеры и форварды.
Роналду мог эффективно играть в Европе, но только за счет голевого чутья и игры на втором этаже, но это уже игра классического столба, а не Роналду, а он максималист. Ну и плюс зарплата в СА не имеющих аналогов в мире.
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Что с человеком Тоттенхэм сделал – будет держать элитный уровень, пока 30 трофеев не выиграет
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Вот и славненько!
Возраст 38 лет - а может дать фору очень многим !
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Комментарий удален модератором
Еще нас порадует классной игрой
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Да он ещё лет 30 будет играть и в Реале. Один из лучших ПЗ в истории Реала. Очень рад, что Модрич все ещё в Реале.
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В фифе 24 он у меня до 44 карьеру не заканчивал 😀
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Маэстро Модрич еще год будет передавать свой опыт молодым игрокам, которые в дальнейшем будут уже сами писать историю клуба.
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