Модрич и Начо выиграли 26 трофеев с «Реалом» и побили рекорд Бензема и Марсело

Лука Модрич и Начо – рекордсмены «Реала» по числу трофеев.

Мадридский клуб выиграл чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0).

и Начо выиграли 26-й трофей в составе « » и побили рекорд и , у которых по 25 трофеев.

Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.