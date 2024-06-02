Модрич и Начо выиграли 26 трофеев с «Реалом» и побили рекорд Бензема и Марсело
Лука Модрич и Начо – рекордсмены «Реала» по числу трофеев.
Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0).
Лука Модрич и Начо выиграли 26-й трофей в составе «Реала» и побили рекорд Карима Бензема и Марсело, у которых по 25 трофеев.
Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев Начо победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.
Трофеями 😃
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