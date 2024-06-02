Модрич и Начо выиграли 26 трофеев с «Реалом» и побили рекорд Бензема и Марсело

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марсело Лука Модрич рекорды Начо Фернандес Футбол

Лука Модрич и Начо – рекордсмены «Реала» по числу трофеев.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0).

Лука Модрич и Начо выиграли 26-й трофей в составе «Реала» и побили рекорд Карима Бензема и Марсело, у которых по 25 трофеев.

Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев Начо победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.

35 комментариев
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Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями, а теперь ему 38, и он является самым титулованным игроком «Реала» с 25 трофеями! 🇭🇷 👑
+102
-4
+98
Зидан выносит кубок ЛЧ. Великолепное закольцевание!!!!
+27
0
+27
Они эти трофеи ЛЧ как семечки щёлкают
+25
-2
+23
Ответ JENNINGS
Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями, а теперь ему 38, и он является самым титулованным игроком «Реала» с 25 трофеями! 🇭🇷 👑
Спасибо Жозе
+22
-2
+20
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Бла-бла-бла, вам самим не надоело?
+17
-1
+16
Про Тони Кросса и Модрича нужно снимать кино, художественное )
+12
0
+12
Сколько же боли на лице Чеферина)))
+10
-1
+9
Через столько лет воспитанник Реала поднимает кубок. Последним был Икер Касильяс. Спасибо другому воспитаннику, Карвахалю, он своим голом принёс эту победу
+7
0
+7
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
💊
+5
0
+5
Ответ JENNINGS
Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями, а теперь ему 38, и он является самым титулованным игроком «Реала» с 25 трофеями! 🇭🇷 👑
Ждем Кейна к концу карьеры с 30
Трофеями 😃
+5
0
+5
Ответ SergioRamos92
Ждем Кейна к концу карьеры с 30 Трофеями 😃
Кейн воспитанник Тоттенхема, ему уже ничего не поможет
+4
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Пожелаем Карвахалю взять 35 титулов с Реалом
+5
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+4
Вот что с людьми Тоттенхэм делает
+3
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+3
Модрич ещё не закончил - он с Мадридом может в следующем сезоне и кубки выиграть, и Ла Лигу, то есть добить число трофеев минимум до 28. Великая история хорватского гения пока что продолжается в Реале.
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Модрич был признан самым неудачным трансфером по версии Marca за 2012
Думайте
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+1
Супер Реал!!!
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Ответ JENNINGS
Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями, а теперь ему 38, и он является самым титулованным игроком «Реала» с 25 трофеями! 🇭🇷 👑
Один из худших трансферов того времени по мнению многих и меня в том числе. Как же я счастлив что мы ошибались...
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привет барсукам)
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Легенды
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Легенды. Надеюсь к концу следующего сезона будет уже больше 30
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Лука Модрич - настоящая ЛЕГЕНДА РЕАЛА!
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Ответ JENNINGS
Лука Модрич покинул «Тоттенхэм» в 27 лет с 0 выигранными трофеями, а теперь ему 38, и он является самым титулованным игроком «Реала» с 25 трофеями! 🇭🇷 👑
Не правда у Модрича был трофей с Тоттенхэмом. Кубок английской лиги.
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В след сезоне обгонять Челсю по трофеям
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Если Карва и Лука (Начо под вопросом) возьмут 7 кубок, останутся в вечности, недостижимый рекорд будет
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Как же у тебя горит )) и как же приятно читать слезы тебеподобных )) давай еще ))
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Ответ Black Phoenix
Модрич ещё не закончил - он с Мадридом может в следующем сезоне и кубки выиграть, и Ла Лигу, то есть добить число трофеев минимум до 28. Великая история хорватского гения пока что продолжается в Реале.
суперкубок уефа,межконтинтальный,суперкубок испании,ла лига в следующем сезоне уже 30 будет
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Ответ Dastanation
суперкубок уефа,межконтинтальный,суперкубок испании,ла лига в следующем сезоне уже 30 будет
Я ставлю минимум на 28, а как на деле получится - покажет только следующий сезон.
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