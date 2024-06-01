Игры дружбы могут перенести на 2025 год («Спорт-Экспресс»)
Игры дружбы могут перенести на 2025 год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Инициатива обсуждается с высшим руководством России и в ближайшее время может получить поддержку.
По информации издания, потенциальный перенос соревнований не связан с внешнеполитическим давлением МОК и отдельных государств – существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA).
Изначально турнир планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
Игры Дружбы перегруппировались на более выгодную дату исключительно в связи с рекомендациями Международной ассоциации дружбы (лол, что это вообще?)
пенсионный взнос 22%
взнос на случай временной нетрудоспособности 2,9%
взнос на медицинское страхование 5,1%
взнос на травматизм 0,2 - 8,5% в зависимости от класса профессионального риска
Зато самый низкий ндфл. Если ты зарабатываешь меньше 25к usd в год.
А потом на пенсию 170usd, если доживёт.