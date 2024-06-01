Игры дружбы могут перенести на 2025 год («Спорт-Экспресс»)

Теги Спорт-Экспресс Игры дружбы Легкая атлетика

Игры дружбы могут перенести на 2025 год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инициатива обсуждается с высшим руководством России и в ближайшее время может получить поддержку.

По информации издания, потенциальный перенос соревнований не связан с внешнеполитическим давлением МОК и отдельных государств – существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA).

Изначально турнир планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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29 комментариев
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А освоить бюджет в этом году
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Пила Дружба работает😏
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Вылезла одна маленькая проблема - для игр дружбы нет друзей
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А майские указы переносили? Я что-то не помню.
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Конечно дело не в давлении, и не в том, что вал желающих участвовать, пока только на словах наших чиновников.
Игры Дружбы перегруппировались на более выгодную дату исключительно в связи с рекомендациями Международной ассоциации дружбы (лол, что это вообще?)
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Просто слишком много желающих. Надо инфраструктуру подготовить, вотэто всё
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И так во всем, запад прогибает ...
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Что они не делают - не идут дела...
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Ахах ахах
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Ответ punker18
А майские указы переносили? Я что-то не помню.
Да, на июнь
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Но деньги, небось, получат и за этот, и за следующий год)
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Дружба перенеслась на следующий год.
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Неужто никто не хочет с нами дружить в 2024-м году?
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А то квассные пацриоты ржали над Бахом а он сделал в ответ бабах ! хахаах
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На-ду-ли
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А спорт экспрес закрыл комменты к этой новости ! хаххаха
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Обосрались и даже глазом не моргнули. Эти игры дружбы нужны только для попила бюджета. Больше в них нет никакого смысла.
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Международная ассоциация дружбы (IFA) - вован и лексус...)
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Ответ Shuba Jr.
он сделал? Бах??? да он в туалет не имеет права сходить без одобрения хозяина! а ты тут ему самостоятельность приписываешь
А какая принципиальная разница, кто сделал «бабах», сам Бах, или его хозяева? Раз «бабах» все же произошел?
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в 24 году мы не дружим получается
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отменяйте уже эту херобору, не позорьтесь, борцы с мировым злом...
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Нас снова обманули
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А что случилось?
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Жду дурачков, которые орали, что Олимпиада не нужна, создадим лучше!
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Комментарий удален модератором
Ответ Pertinax Gandi
Комментарий скрыт
НДФЛ 13%
пенсионный взнос 22%
взнос на случай временной нетрудоспособности 2,9%
взнос на медицинское страхование 5,1%
взнос на травматизм 0,2 - 8,5% в зависимости от класса профессионального риска

Зато самый низкий ндфл. Если ты зарабатываешь меньше 25к usd в год.
А потом на пенсию 170usd, если доживёт.
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ )))
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