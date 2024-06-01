Игры дружбы могут перенести на 2025 год («Спорт-Экспресс»)

Игры дружбы могут перенести на 2025 год.

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Инициатива обсуждается с высшим руководством России и в ближайшее время может получить поддержку.

По информации издания, потенциальный перенос соревнований не связан с внешнеполитическим давлением МОК и отдельных государств – существуют иные причины, в том числе рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA).

Изначально турнир планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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