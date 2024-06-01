«Реал» выиграл 9-й финал ЛЧ подряд. Последнее поражение было в 1981-м

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал Мадрид» выиграл 9-й подряд финал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. 

Таким образом, «Реал» выиграл 9-й подряд финал главного еврокубкового турнира.

Последний раз «Мадрид» проигрывал в финале Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов «Ливерпулю» (0:1) в 1981 году. 

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58 комментариев
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Величайший клуб!
+45
-14
+31
Да как они это делают? Перес что, продал душу?
+28
-2
+26
Уважение Дортмунду за первый тайм, но во втором тайме Реал по делу взял своё. Кобель спас от разгрома. Кроос, Карвахаль, Начо, Модрич - великие.
+28
-3
+25
В шестом финале ЛЧ подряд забивает только одна команда.
+25
-3
+22
Ощущение, что даже Боруссия ждала что Реал выиграет и не расстроилась по окончанию финала. Никогда не видел такого смирения проигравших после финального свинка
+17
-2
+15
Пожарил шашлыки, попарился в бане, а вечером выйграл свою 9ЛЧ с любимым клубом.
+15
-2
+13
Предсказуемо, но грустно. Очень грустно
Адекватных фанов Реала с победой.
Болельщикам Боруссии сочувствую, игра была очень достойной.
+14
-1
+13
Кросс не уходи((((((
+6
-1
+5
Ройс неудачник похуже Кейна. Серьезно, при всей любви (непонятной) к данному игроку стоит признать, что именно его выход просто убил Боруссию. Как будто сама госпожа-неудача вышла на поле. На него даже партнеры старались не пасовать, лол.
+9
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+4
Величие!!!
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+4
Hala Madrid
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Ответ Noken
Ройс неудачник похуже Кейна. Серьезно, при всей любви (непонятной) к данному игроку стоит признать, что именно его выход просто убил Боруссию. Как будто сама госпожа-неудача вышла на поле. На него даже партнеры старались не пасовать, лол.
согласен
еще и мотор команды, Адейеме, убрали
хорошо отношусь к Ройсу, но сегодня выпустить его на поле было ошибкой
+5
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+3
Лига чемпионов - это турнир, в котором участвует 32 команды, а выигрывает Реал
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У болелов барсы траур сегодня))
+5
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Это не величие, это вне времени
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Этот клуб это нечто
Спасибо, парни🤍
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Ответ Крыс Пол
Может хоть с новым форматом турнира этот однополярный мадридский мир закончится. Уже не особо интересно смотреть ЛЧ.
А еслии продолжится?)))
+2
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Говорил на Реал хату можно ставить. Изи мани были 1.75 кэф. 75% прибыли. Я не ставлю, но это самая железная ставка что может быть
+3
-1
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Почему Терзич не поменял Санчо? Замена напрашивалась еще при выходе Ройса, а он убрал активного и мечущего Адейеми... Был уверен, что Мален уж точно заменит англичанина, но нет, он убирает конструктора Брандта? Просто загадка... Поэтому он и Терзич, а не Анчелотти.
+2
0
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Реал лучший клуб мира , и это факт . Прошли таких гигантов как Ман сити и баварию , просто обязаны были брать ЛЧ после таких тяжелых побед . Браво Анчелотти, браво Реал
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С победой королевский клуб! Уже есть постоянный поцерк у этой команды, играть и делать ровно столько, чтобы выиграть!
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Комментарий удален модератором
Опять пожар у хейтеров... Могли бы просто признать победу Реала и не позориться. Ну или промолчать.
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Команда легенда. История
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Невобразимые какие-то цифры! Девять, Карл, ДЕВЯТЬ побед подряд в финалах ЛЧ. Это все в главных матчах, против ведущих клубов мира.
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Хозяин ЛЧ
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ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА !
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На классе! Подразнили, повеселились и съели эту мышку!😊
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Жаль Боруссию( Но второй тайм по делу.
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Короли фартожопости.
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Реал Мадрид - великий клуб!
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