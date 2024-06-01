«Реал» выиграл 9-й финал ЛЧ подряд. Последнее поражение было в 1981-м
«Реал Мадрид» выиграл 9-й подряд финал Лиги чемпионов.
Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
Таким образом, «Реал» выиграл 9-й подряд финал главного еврокубкового турнира.
Последний раз «Мадрид» проигрывал в финале Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов «Ливерпулю» (0:1) в 1981 году.
Адекватных фанов Реала с победой.
Болельщикам Боруссии сочувствую, игра была очень достойной.
еще и мотор команды, Адейеме, убрали
хорошо отношусь к Ройсу, но сегодня выпустить его на поле было ошибкой
Спасибо, парни🤍