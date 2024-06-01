«Реал» выиграл 9-й финал ЛЧ подряд. Последнее поражение было в 1981-м

«Реал Мадрид» выиграл 9-й подряд финал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале чемпионов.

Таким образом, « » выиграл 9-й подряд финал главного еврокубкового турнира.

Последний раз «Мадрид» проигрывал в финале Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов « » (0:1) в 1981 году.