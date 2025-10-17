Флик опроверг опоздание Ямаля и вмешательство Деку: «Этот слух – чушь. Мы с Деку доверяем друг другу – он бы никогда не попросил сделать что-то подобное»

Ханси Флик прокомментировал данные об опоздании Ламина Ямаля.

Ранее появилась информация , что вингер вовремя не появился на собрании перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:2).

Отмечалось, что спортивному директору каталонцев Деку пришлось вмешаться, чтобы убедить главного тренера «Барселоны» не оставлять Ламина Ямаля на скамейке запасных, как немец это делал с другими футболистами после аналогичных нарушений дисциплины.

«Хотелось бы знать, откуда взялся этот слух. Это чушь. Извините за такие слова, но это правда.

У меня прекрасные отношения с Деку. Мы доверяем друг другу. Он никогда бы не попросил сделать что-то подобное. Это чушь. Этот слух – чушь. Если кто-то это сказал – он солгал», – сказал Ханси Флик .