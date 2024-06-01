Глава «Урала» Иванов: «В РПЛ должно быть 18-20 команд. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет»

Григорий Иванов выразил сожаление, что РПЛ не была расширена.

Сегодня «Урал» выиграл в ответном стыковом матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Мне задавали этот вопрос – стоит ли расширять Премьер-лигу, и я всегда говорил, что да. И мы голосовали за 18 команд в ней, но к нам не прислушались.

Три команды с современными стадионами, где был чемпионат мира, сейчас уйдут, и как дальше будет, никто не понимает. У нас есть достойные города, у нас большая страна. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет, и сейчас на Урале не будет большого футбола.

В Калининграде шикарный стадион и шикарные болельщики. В Сочи хороший стадион к Олимпиаде построили. Мое мнение, что в Премьер-лиге должно быть 18-20 команд, но решили так, как решили. Мы об этом говорили и год, и два назад», – сказал президент «Урала».

Иванов готов уйти из «Урала» после вылета из РПЛ: «Если что-то менять, то руководителя»