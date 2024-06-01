Глава «Урала» Иванов: «В РПЛ должно быть 18-20 команд. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов ТАСС Футбол

Григорий Иванов выразил сожаление, что РПЛ не была расширена.

Сегодня «Урал» выиграл в ответном стыковом матче у «Акрона» (2:1), но уступил с общим счетом 2:3 и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Мне задавали этот вопрос – стоит ли расширять Премьер-лигу, и я всегда говорил, что да. И мы голосовали за 18 команд в ней, но к нам не прислушались.

Три команды с современными стадионами, где был чемпионат мира, сейчас уйдут, и как дальше будет, никто не понимает. У нас есть достойные города, у нас большая страна. Не в том дело, что мы вылетели. У нас большая страна, а за Уралом футбола нет, и сейчас на Урале не будет большого футбола.

В Калининграде шикарный стадион и шикарные болельщики. В Сочи хороший стадион к Олимпиаде построили. Мое мнение, что в Премьер-лиге должно быть 18-20 команд, но решили так, как решили. Мы об этом говорили и год, и два назад», – сказал президент «Урала». 

Иванов готов уйти из «Урала» после вылета из РПЛ: «Если что-то менять, то руководителя»

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Футбол родился в Англии, а умер где за Уралом🤣🤣🤣🤣🤣
+101
-4
+97
Ответ Алексей Мишин
Ахахахахахахахха, да, конечно, не потому что Урал вылетел
Он об этом реально каждый год говорит.
+69
-5
+64
На Урале тоже нет ))
+48
-2
+46
Вот в ФНЛ теперь насладитесь игрой в 18 команд
+35
0
+35
Ахахахахахахахха, да, конечно, не потому что Урал вылетел
+45
-17
+28
Ответ CAB4yK
Он об этом реально каждый год говорит.
Он поэтому и говорил, потому что вылететь боялся
+33
-10
+23
Как это на Урале не будет большого футбола? А Оренбург? Он что на Дальнем Востоке что ли...
+18
-1
+17
Кстати, в Европе, т.е. в Калининграде, футбола теперь тоже нет! РПЛ убила футбол от Европы и от Урала до бесконечности...😄
+15
-3
+12
Давно не было слышно этой темы, как только Ахмат остался.
+9
0
+9
Ответ Артемий Дмитриев
Вряд ли бы он заговорил о расширении после матча, если бы результат оказался в пользу Урала
Да нее, он каждый сезон это говорит, но гнать его давно надо, для него "Урал" для обогащения, чего стоит база в Сысерти, которая принадлежит ему, т.е., область и тмк платят команде, а те в свою очередь ему за аренду базы. Да и молодёжка и "двойка" там играет, по сути без болельщиков, понятно что много на них не придут, но играй на том же "Уралмаше" смотрело бы больше. Ну и вроде как по слухам, сынок его сидит в трансферном отделе, а это "золотая жила", как и к сожалению весь наш футбол.
+8
0
+8
Ответ CAB4yK
Он об этом реально каждый год говорит.
Так Урал практически каждый год около зоны стыков заканчивал. Очевидно, что рано или поздно не прокатит — вот и хотел подушку безопасности подготовить.
+9
-2
+7
Где, когда и в какую погоду будут играть эти 20 команд?
+4
0
+4
Ну что ж пора как в свое время Величкин, уходить с насиженного места
+4
0
+4
Я всегда был за расширение до 18 команд. Хотя бы играть чаще будут, а мастерство через игры, а не тренировки, (конечно этого никто не отменяет)) но я не про деньги, к чему апеллирует большинство. А сейчас тем более игр больше должно быть пока ЛЧ и ЛЕ нет.
+3
0
+3
как же у него горит
+4
-1
+3
А лучше 50 и в один круг чемпионат.
+4
-1
+3
Лигу надо сокращать, чтобы не было пластмассовых полей, Гоцуков и воронежских грядок. Ну, и тебя, Гриша, быть не должно)
+5
-2
+3
С учётом того, что почти все клубы содержатся за счёт бюджета и государственных компаний - он прав. Первая задача должна быть популяризация футбола в стране. Иначе зачем вообще тратить бюджетные деньги на футбол? Миллера и прочих развлекать?
+4
-1
+3
Ответ Антон Панарин
Надо 13-14 команд и в 3 круга. Будет бешеная конкуренция в рпл и более интересная фнл
А давай 6 кругов. 6 кругов ада!
+2
0
+2
Ну так логично, запас то надо иметь, потом бы говорил, что надо 22-24
+2
0
+2
Two years later.
Иванов: А знаете, 24 клуба оптимальный вариант в РПЛ и это не потому, что Урал вылетает.😂😂😂😂
+2
0
+2
Извините, я почему вредный был!? - потому что у меня велосипеда не было
+3
-1
+2
Надо 13-14 команд и в 3 круга. Будет бешеная конкуренция в рпл и более интересная фнл
+4
-2
+2
Ответ CAB4yK
Он об этом реально каждый год говорит.
Так он каждый год понимал неизбежность этого ;)
+3
-2
+1
А нужен ли он за Уралом? Да и не факт, что будет, если до 18-20 расширят. Так же "европейские" клубы повыходят.
+1
0
+1
Ответ Даниил1981
А стадионы за Уралом есть ?
Есть конечно.
+1
0
+1
16 команд достаточно
+3
-2
+1
Ответ Pol Barskiy
Как это на Урале не будет большого футбола? А Оренбург? Он что на Дальнем Востоке что ли...
Когда Оренбург переместился с Приволжья на Урал?
+1
0
+1
Ответ Антонио Мартынов
С учётом того, что почти все клубы содержатся за счёт бюджета и государственных компаний - он прав. Первая задача должна быть популяризация футбола в стране. Иначе зачем вообще тратить бюджетные деньги на футбол? Миллера и прочих развлекать?
Он того что появится больше команд наш футбол не станет сильнее, а денег снова будет тратится ещё больше
+2
-1
+1
Ответ Антон Панарин
Надо 13-14 команд и в 3 круга. Будет бешеная конкуренция в рпл и более интересная фнл
Да ничего не будет. Появятся такие же лидеры и аутсайдеры. Для примера: в чемпионате ГДР по хоккею много лет играли всего 2 (ДВЕ) команды. Ну и где был гэдээровский хоккей?
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий