Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен министром по физической культуре и спорту региона.

Об этом сообщил глава республики в своем телеграм-канале.

Ранее занимавший пост министра Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.