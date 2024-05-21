Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Теги Рамзан Кадыров Министерство спорта России Ахмат Кадыров Легкая атлетика

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен министром по физической культуре и спорту региона.

Об этом сообщил глава республики в своем телеграм-канале. 

Ранее занимавший пост министра Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.

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62 комментария
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Феодальные новости
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вряд ли кто-то сильно удивлён, не так ли)
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Чё не смеётесь? Не смешно?
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- Извиняюсь, в зале есть чеченцы?
- Нет
- Тогда не извиняюсь
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Ответ Антон Жигулов
Феодальные новости
- Вы хотели сказать федеральные?
- Нет.
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Потрясающе. Настоящий профессионал с многолетнем стажем встал у руля спорта региона. Будет передавать свой опыт будущим поколениям.
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Ответ ArtieFinnigan
вряд ли кто-то сильно удивлён, не так ли)
Извинись)))
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Странно что у него ещё докторской нет, пацан талант....
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Позор
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когда Адамчика поставят Тереком рулить уже наконец?
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заранее извиняюсь: а чего ты добился в 18 лет?
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Заслужил ящетаю. Кто ещё справится-то
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Что надо сказать? Спасибо, папа!
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Ахматдон, спортдон, пипецдон...
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Следующая новость: "Результаты игр текущего сезона пересмотрены КДК, Ахмат объявлен чемпионом РПЛ, извинения принесены"?
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Это же тот самый, который боец и всех побеждал техническими нокаутами
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Пареньку всего 18, а регалий у него больше уже, чем подвигов у Геракла.
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Ответ Антон Фалафель
Самый талантливый клан на ровне с Ротенбергами.
Пусть один из клана возглавит Ахмат и этот клуб вылетит со свистом - это будет первое назначение по блату, от которого все будут в восторге)
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Вспоминаю себя в 18😅
А если серьёзно, как можно назначать на должность министра пусть и ЧР сопляка? У него есть высшее образование, опыт работы на руководящей должности, в армии он отслужил? Какой позор нашему обществу, дно дна какое-то 🤷
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Ответ Ебздрогыч
Просто просто дети подросли...
А может быть у них там первая любовь
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Просто просто дети подросли...
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Дедушка, а я стану генералом? Нет внучек, у генералов свои внуки есть....Надеюсь в следующем году Ахмат вылетит в пердив и будет там
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🤡 извините
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Комментарий удален пользователем
извините, пожалуйста
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Как в анекдоте…
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нееееееет)))) клянусь только не это))) 😁 это уже нон стоп ✋️!!!)))))))
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И это в 38 лет!
А, нет, в 18)))
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Чеченская монархия
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Низковато. Можно и в федеральные министры уже подумать
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