Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона
Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен министром по физической культуре и спорту региона.
Об этом сообщил глава республики в своем телеграм-канале.
Ранее занимавший пост министра Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.
- Нет
- Тогда не извиняюсь
- Нет.
А если серьёзно, как можно назначать на должность министра пусть и ЧР сопляка? У него есть высшее образование, опыт работы на руководящей должности, в армии он отслужил? Какой позор нашему обществу, дно дна какое-то 🤷
А, нет, в 18)))