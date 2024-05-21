ЦСКА не продлит контракт с 37-летним Набабкиным и предложит ему работу в структуре клуба
Кирилл Набабкин покинет ЦСКА по окончании этого сезона.
По информации «Чемпионата», москвичи не будут продлевать контракт с 37-летним защитником и предложат ему работу в структуре клуба. Сам футболист еще не принял решение о продолжении карьеры.
Чуть позже ЦСКА подтвердил, что матч с «Уралом» 25 мая станет для Набабкина последним за клуб, и пригласил болельщиков на эту игру.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Он провел за московскую команду 323 матча и выиграл девять трофеев. В текущем сезоне Мир РПЛ у защитника 14 матчей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Джикия, Набабкин, Гильермо... Дзюба там тоже маячит "на свободу".
Поэтому в структуре надо оставлять)
Разве что манекеном