ЦСКА не продлит контракт с 37-летним Набабкиным и предложит ему работу в структуре клуба

Кирилл Набабкин покинет ЦСКА по окончании этого сезона.

По информации «Чемпионата», москвичи не будут продлевать контракт с 37-летним защитником и предложат ему работу в структуре клуба. Сам футболист еще не принял решение о продолжении карьеры.

Чуть позже ЦСКА подтвердил, что матч с «Уралом» 25 мая станет для Набабкина последним за клуб, и пригласил болельщиков на эту игру.

выступает за с 2010 года. Он провел за московскую команду 323 матча и выиграл девять трофеев. В текущем сезоне Мир у защитника 14 матчей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.