ЦСКА не продлит контракт с 37-летним Набабкиным и предложит ему работу в структуре клуба

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Кирилл Набабкин покинет ЦСКА по окончании этого сезона.

По информации «Чемпионата», москвичи не будут продлевать контракт с 37-летним защитником и предложат ему работу в структуре клуба. Сам футболист еще не принял решение о продолжении карьеры.

Чуть позже ЦСКА подтвердил, что матч с «Уралом» 25 мая станет для Набабкина последним за клуб, и пригласил болельщиков на эту игру.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Он провел за московскую команду 323 матча и выиграл девять трофеев. В текущем сезоне Мир РПЛ у защитника 14 матчей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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18 комментариев
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Ухажёр уходит
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+25
Вечно молодой) спасибо за все ❤️💙
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+25
Ответ Alexander Lyakhov
Федор Михайлович тоже, скорее всего.
думаешь Достоевский еще сезончик не поиграет?
+23
-1
+22
Удачи на новой должности, ухажер!
+11
0
+11
Интересно, на заявку наберётся к межсезонью?
Джикия, Набабкин, Гильермо... Дзюба там тоже маячит "на свободу".
+6
-1
+5
Игорь остается последним из могикан)
+3
0
+3
Прощай легенда номер 14, главный ухажер футбольной России.
+2
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+2
Ответ Артем Шелудков
думаешь Достоевский еще сезончик не поиграет?
На полное собрание сочинений в 12 томах уже наиграл.
+1
0
+1
Ответ urloff
Интересно, на заявку наберётся к межсезонью? Джикия, Набабкин, Гильермо... Дзюба там тоже маячит "на свободу".
Федор Михайлович тоже, скорее всего.
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Молодец ЦСКА что оставляет своего ветерана в структуре клуба.
+1
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специалист по работе с мамками?
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Ну такого ухажёра нельзя отпускать))
Поэтому в структуре надо оставлять)
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Кириллу Анатольевичу спасибо ! Но его время как игрока ЦСКА, действительно прошло. Вчера с НН был последний, чисто символический выход на замену ... Удачи .
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вчера вышел в конце матча... почти пешком передвигался по полю. легенда!
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Интересно, кем, по лицу же видно, что он по пояс деревянный.
Разве что манекеном
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Сколько можно на шее сидеть 👍
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Вместо Федотова
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