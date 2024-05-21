Макдона вернулся в «Тампу». «Нэшвилл» получил два выбора на драфте – во 2-м и 7-м раундах

Теги переходы Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Райан Макдона Хоккей

Райан Макдона перешел в «Тампу» из «Нэшвилла».

«Лайтнинг» вернули 34-летнего защитника в команду в результате обмена с «Предаторс».

Обмен выглядит следующим образом:

«Тампа» получила: защитник Райан Макдона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2024 (изначально принадлежал «Эдмонтону»);

«Нэшвилл» получил: выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2024.

Летом 2022 года «Тампа» обменяла хоккеиста в «Нэшвилла» из-за ситуации с потолком зарплате в клубе.

Макдона выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой» в 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне Макдона набрал 32 (3+29) балла при полезности «плюс 19» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Договор хоккеиста с зарплатой 6,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

12 комментариев
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Вроде и приятно Райана вновь видеть в Тампе, а вроде и невероятно странный мув 😂
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Зачем ????
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удивили так удивили
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Огонь! Один из моих любимых защитников снова в Тампе!
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Да уж, поняли, что без него оборона совсем шлак и вернули обратно, но ему уже 34...
Теперь Стэмкоса наверняка не продлят, т.к. остаётся всего 5 лямов под кепкой, либо Брисбуа каким-то образом убедит его снизить аппетиты.
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Сейчас прибегут одержимые и главные глоры Тампы в лице Барина, СЮ-МЮ чемпион, paha и пояснят, что династия возвращается)) У барина , скорее всего, от такой новости бутылка Балтики 9 упала с табуретки))
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Пока играет вполне прилично .
если обойдётся в эти пару лет без спада- ОТЛично
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Это в Тампе начали так омоложение состава ?
Оригинально.
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Полено на выход)
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Для поддержки штанов Мишки Сергачева😉
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Решили попытаться зацепиться за чашку в следующем сезоне, пока Стэмкос и Хедман еще хорошо играют в хоккей?
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