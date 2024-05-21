Макдона вернулся в «Тампу». «Нэшвилл» получил два выбора на драфте – во 2-м и 7-м раундах
Райан Макдона перешел в «Тампу» из «Нэшвилла».
«Лайтнинг» вернули 34-летнего защитника в команду в результате обмена с «Предаторс».
Обмен выглядит следующим образом:
«Тампа» получила: защитник Райан Макдона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2024 (изначально принадлежал «Эдмонтону»);
«Нэшвилл» получил: выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2024.
Летом 2022 года «Тампа» обменяла хоккеиста в «Нэшвилла» из-за ситуации с потолком зарплате в клубе.
Макдона выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой» в 2020 и 2021 годах.
В нынешнем сезоне Макдона набрал 32 (3+29) балла при полезности «плюс 19» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Договор хоккеиста с зарплатой 6,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
Теперь Стэмкоса наверняка не продлят, т.к. остаётся всего 5 лямов под кепкой, либо Брисбуа каким-то образом убедит его снизить аппетиты.
если обойдётся в эти пару лет без спада- ОТЛично
Оригинально.