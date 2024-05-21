Макдона вернулся в «Тампу». «Нэшвилл» получил два выбора на драфте – во 2-м и 7-м раундах

Райан Макдона перешел в «Тампу» из «Нэшвилла».

«Лайтнинг» вернули 34-летнего защитника в команду в результате обмена с «Предаторс».

Обмен выглядит следующим образом:

«Тампа» получила: защитник и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2024 (изначально принадлежал «Эдмонтону»);

«Нэшвилл» получил: выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2024.

Летом 2022 года « » обменяла хоккеиста в « » из-за ситуации с потолком зарплате в клубе.

Макдона выиграл Кубок Стэнли вместе с «Тампой» в 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне Макдона набрал 32 (3+29) балла при полезности «плюс 19» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Договор хоккеиста с зарплатой 6,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.