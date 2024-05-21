Маккенна из «Ипсвича», Мичел из «Жироны», Хенесс из «Штутгарта» и Мареска из «Лестера» – кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

Теги Штутгарт Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Энцо Мареска Ла Лига Лестер Ипсвич Маурисио Почеттино Жирона Мичел Санчес Себастиан Хенесс Киран Маккенна Футбол

«Челси» определил потенциальных кандидатов на замену Маурисио Почеттино.

Сегодня Почеттино покинул пост главного тренера «синих» по взаимному согласию сторон.

По данным The Telegraph, руководство «Челси» хочет назначить главным тренером «молодого и прогрессивного специалиста». Сообщается, что клуб, в частности, рассмотрит кандидатуры Себастиана ХенессаШтутгарт»), Мичела СанчесаЖирона»), Энцо Марески («Лестер») и тренера «Ипсвича» Кирана Маккенны, в услугах которого также заинтересован «Брайтон».

«Челси» уволил Почеттино. Хотя он решил задачу на сезон

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80 комментариев
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по-хорошему Челси сейчас, как Бавария, должен собирать в корзину одни отказы

абсолютно неадекватное руководство
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Где Ташуев?
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разве поттер не был из таких молодых и перспективных ?
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Руководство ищет скорее не молодого, а того, кто не будет спорить с финансовой политикой клуба. Поч был очень недоволен тем фактом, что летом Челси планирует распродать всех воспитанников.
+14
-1
+13
Этот список кандидатов,все они слабее Поча,Челси вроде в конце начал нормально играть,Поч может идти в Баварию с Кейном воссоединение произойдет,Челси превратился при Боули,в самый (((((ый клуб, менеджмент аля Спартак
+7
-1
+6
Кто нибудь сообщите Боулингу, что его земляк Тед Лассо свободен
+7
-1
+6
почему Фрэнки не рассматривают? легенда в ожидании - не зря ж сборной Канады отказал.
+6
-1
+5
Ответ NickN
Руководство ищет скорее не молодого, а того, кто не будет спорить с финансовой политикой клуба. Поч был очень недоволен тем фактом, что летом Челси планирует распродать всех воспитанников.
Кстати Тухель тоже спорил постоянно, за что и вылетел на старте сезона. А вот Поттер был умница, и особо не возмущался. Руководство его увольняло с сожалением, поддавшись давлению со стороны фанатов, призывавших к отставке. Дошло до того, что пришлось приглашать Лэмпса для того, чтобы было можно "задобрить" фанатов. Но да, Поттер лишний раз рот не открывал, за что был любим (по крайне мере Боули)
+5
-1
+4
Ответ Ноу криминалити
Где Ташуев?
🚑🚑🚑едут за ним
+3
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+3
Ответ Кефтеме
Которому даже не нужна лицензия
Да, самое главное умение чеканить
+3
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Ответ Obdob
Боули решил, что если будет так же часто менять тренеров, то и результаты будут как при Абрамовиче?
Просто наверное он хочет обойти Абрамовича по увольнению тренеров)
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Юран?
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Ответ serginn
Не, ну есть такое кино "Золото Маккенны". А что, а вдруг?
Теперь под каждой новостью будешь писать про это золото маккены ?)
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Ответ DolJun
разве поттер не был из таких молодых и перспективных ?
Он из Гриффиндора.😄😄😄😄😄
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Только-только нащупали игру и результат с Поччем и опять смена тренера. Требовалось только усилиться 2-3 игроками и вполне можно было штурмовать зону ЛЧ. Но нет, у Боулинга свой взгляд на вещи.
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Ответ NickN
Руководство ищет скорее не молодого, а того, кто не будет спорить с финансовой политикой клуба. Поч был очень недоволен тем фактом, что летом Челси планирует распродать всех воспитанников.
Они вообще непонятно кого хотят: молодого, но который будет сразу бороться за топ4 и трофеи, бесхарактерного, максимально неконфликтующего, но при этом имеющего авторитет в раздевалке. Такого тренера не существует. Тогда уж владельцам пора самим начать тренировать.
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Ответ Любезный Коссутий
почему Фрэнки не рассматривают? легенда в ожидании - не зря ж сборной Канады отказал.
Причём хоккейной сб. Канады) 🤭
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Ну посмотрим кого назначат. Хенесс был бы очень даже или Аморим.
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Боули подпишет всех пучком. хорошая инвестиция!
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Ответ Vitto
Фактически он провалил сезон, но можно было оставить т.к. нащупали игру во второй половине сезона.
Ну вот я не был не сказал так однозначно. То что игроки куплены за большие деньги это не значит, что это хорошие игроки. Звёзд уровня плей-офф ЛЧ у них там 3-4 человека. Остальные просто дорогие игроки.
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Я искренне надеюсь, что этот список кандидатов - утка.
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Из списка разве что Мареска и Маккенна могут пойти на повышение. Ни Хёнессу, ни Мичелу с их шикарных команд уходить не стоит, тем более в ЛЧ будут играть.
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Ответ ion14021990@yandex.ru
Абрамович читает новость и говорит-.. …. ….,…….. ………….!!!😀
При Абрамовиче такой х**** не было)
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Ответ B@SS
Чем она хренова?) Смирился? У меня много претензий к Почу было и есть, лично рад, что его наконец-то освободили от Челси. Претензий к Боули и КО еще больше.
Когда менеджмент в жопе, то даже хороший тренер провалится. В целом пофиг, Почеттино или нет - разве что неустойку надо платить - но при таком менеджменте Челси обречен просто и мне грустно от этого
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Ответ B@SS
Пробуют, а кто ничего не делает, ни стремится у того Тен Хаг )
Ну если ты так смиряешься с хреновой ситуацией, то пожалуйста) Я ф шоке от Боули и ко. Фанатам давно следовало бы вмешаться
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Ответ Клименко
Ну если ты так смиряешься с хреновой ситуацией, то пожалуйста) Я ф шоке от Боули и ко. Фанатам давно следовало бы вмешаться
Чем она хренова?) Смирился? У меня много претензий к Почу было и есть, лично рад, что его наконец-то освободили от Челси.
Претензий к Боули и КО еще больше.
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Юран и Черчесов тоже кандидаты
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Ответ benjamin franklin
Советую руководству Челси присмотрется к одному молодому, перспективному и самое главное игравшему в футбол тренеру из России
Которому даже не нужна лицензия
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Ответ Obdob
Боули решил, что если будет так же часто менять тренеров, то и результаты будут как при Абрамовиче?
Логика тут есть ,к несчастью. А вдруг выстрелит , молодой тренер со своими идеями с такой молодой командой,с большим ресурсом и доверием?! Поч был хорош,но 5-0 это приговор..
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Маккенну надо брать, тогда будет - «Золото Маккенны».
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