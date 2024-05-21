Маккенна из «Ипсвича», Мичел из «Жироны», Хенесс из «Штутгарта» и Мареска из «Лестера» – кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

«Челси» определил потенциальных кандидатов на замену Маурисио Почеттино.

Сегодня Почеттино покинул пост главного тренера «синих» по взаимному согласию сторон.

По данным The Telegraph, руководство «Челси» хочет назначить главным тренером «молодого и прогрессивного специалиста». Сообщается, что клуб, в частности, рассмотрит кандидатуры (« »), (« »), Энцо Марески (« ») и тренера «Ипсвича» Кирана Маккенны, в услугах которого также заинтересован «Брайтон».

«Челси» уволил Почеттино. Хотя он решил задачу на сезон