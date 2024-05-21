Роналду попал в заявку на 6-е Евро – это рекорд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Икер Касильяс высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду станет рекордсменом по числу участий на чемпионатах Европы.

Предстоящий Евро станет шестым для 39-летнего португальца.

По количеству участий Роналду вышел на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, на счету которого 5 чемпионатов Европы. При этом Кришитану играл на каждом из пяти Евро, где попал в заявку, а испанец – на трех из пяти.

Впервые Роналду сыграл на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии в финале уступила Греции (0:1).

В 2016 Криштиану стал победителем турнира. 

Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср». Не основываемся на том, где играют футболисты»

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82 комментария
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Достижение одно из крутейших, прикол в том, что у него хватит характера и на 7 чемпионате сыграть.
Выйдет на замену в каком-нибудь матче и увековечит этот рекорд.
Представляете 28 лет играть на чемпионатах Европы?!
Хотя и сейчас будет 24 года....
У нас в 24 года люди еще перспективные, а тут в сумме сыграть 24 года....мощь...
+84
-17
+67
Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Согласен, все помнят как в 2016 Эдер весь турнир тащил Португалию до финала
P.s - прочитал твои комменты-все про Роналду.
Не лень такой фигнёй заниматься в 39 лет🤣🤣🤣
+53
-5
+48
Кварежму берите с Паулетой ещё
+46
-12
+34
Ответ <CRISTIANO>
Достижение одно из крутейших, прикол в том, что у него хватит характера и на 7 чемпионате сыграть. Выйдет на замену в каком-нибудь матче и увековечит этот рекорд. Представляете 28 лет играть на чемпионатах Европы?! Хотя и сейчас будет 24 года.... У нас в 24 года люди еще перспективные, а тут в сумме сыграть 24 года....мощь...
20 лет, а не 24. Хотя у школьников проблемы с математикой, факт
+24
-1
+23
Опять будут играть в меньшинстве.
+15
-4
+11
Браво КриРо
+21
-12
+9
роналду будет сильной помехой сборной Португалии, так как будет тянуть на себя одеяло, кричать на своих игроков, чтобы пасы ему давали, бить судей, и игроков. в общем быстрее бы он на гвоздь.
+20
-11
+9
Португалия едет с балластом
+15
-7
+8
Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Спустя годы никто не вспомнит про Эдера, но все будут помнить, что Роналду Чемпион Европы. Так работает жизнь.
У Месси так же. Никто ничего не вспомнит, но все будут знать, что он выиграл всё, что можно.....
+9
-2
+7
Место пассажира , так можно и в 50 лет его вызывать , кпд равен нулю
+14
-7
+7
Впереди еще ЧМ 2026 и 2030, Евро 2028 и 2032. В общем, болельщики сборной Португалии, надо немного потерпеть, впереди сложное время, но перемены сейчас преждевременны, главное стабильность в команде.
+10
-4
+6
Ответ gPk
Комментарий скрыт
В Ижевске Тумаев тоже с характером был)
+9
-4
+5
Ответ ПинтаЛина
Согласен, все помнят как в 2016 Эдер весь турнир тащил Португалию до финала P.s - прочитал твои комменты-все про Роналду. Не лень такой фигнёй заниматься в 39 лет🤣🤣🤣
Ригоберке 41, Климову 37, а у Олега 7 аккаунтов
им не лень, им больше заниматься нечем)
Они 20 лет жизни отдали этой борьбе)
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Так для очередного рекорда и взяли...
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Шансы сборной Португалии српзу понизились
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Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий удален модератором
Ты бы за своим алчным аргом лучше следило, а то ведь с футболом у него совсем плохо стало
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Кто бы что не говорил, но … Сиууу!
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Ответ Hitgoe Himgob
Кварежму берите с Паулетой ещё
И Нуну Гомеша
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Ответ Real_v_dushe
Когда-то он был явлением и открытием на первом своём турнире, дебют на домашнем Евро Роналду очень удался. Но тогда были другие времена, сейчас турниры сборных не дают нам каких-то новых потенциальных больших звёзд и даже малых, и вообще антураж этих турниров уже не тот.
с чего такие выводы . Каждый турнир зажигаются новые звёзды , как и новые команды . на то они и турниры , ибо все может произойти за короткое время . Не надо бить ушами по щекам товарищ
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Ты считаешь, что играть 24 года на топ уровне можно без характера???
Попробуй поднять свою задницу и хотя бы год что-то поделать и узнаешь, что запала хватит месяца на 3-4, а потом только на характере. Тебя, конечно, периодически будет поднимать эйфория, но это очень не продолжительное время.
А пахать 24 года - это только на диком желании быть лучшим и на морально-волевых. С учетом того, что Роналду достиг космических результатов, то я вообще не знаю, как он себя поднимает и продолжает пахать. На это способны единицы среди миллиардов людей.
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Ответ <CRISTIANO>
Достижение одно из крутейших, прикол в том, что у него хватит характера и на 7 чемпионате сыграть. Выйдет на замену в каком-нибудь матче и увековечит этот рекорд. Представляете 28 лет играть на чемпионатах Европы?! Хотя и сейчас будет 24 года.... У нас в 24 года люди еще перспективные, а тут в сумме сыграть 24 года....мощь...
Сейчас будет 20 лет. Первый чемпионат у него - 2004 года.
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самый молодой игрок нынешней сборной наверное ещё не родился, когда Роналду уже был участником евро
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Ответ alireal
А у месси ноль. Теперь всем ясно кто лучший?
Месси серебряный призёр чемпионата мира, олимпийский чемпион, чемпион мира до 21 года, обладатель копа Америки, чемпион мира!!!! всегда вип на всех турнирах, обладатель 8 ми золотых мячей! Думаю всем давно ясно что гроссмейстер Месси лучший в мире.
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Ответ alireal
А у месси ноль. Теперь всем ясно кто лучший?
Кстати поздравляю твоё Динамо Махачкала с выходом в премьер лигу России
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Ответ Любезный Коссутий
ты же знаешь, что пенсионера невозможно сдвинуть. в каком бы состоянии не был Роналду, он всегда вызывается в сборную, и почти постоянно играет. а то, что идиот Энрике играет ложными девятками, или вообще без них, держа двух напов на лавке - не вина Рамуша. возможно что-то изменится после ухода Мбаппе, но мы пока не знаем. да и потом, забить 11 голов, когда ты выходишь только на замены - прекрасный результат.
Есть спортивные принципы, очевидно, что не по ним Рамуш и Феликс вызываются в сборную, а из-за статуса клубов, где они скамейки полируют. И тут нет никакой вины Роналду, Роналду в 19 лет подвинул Фигу на домашнем Евро так, что тот при замене психовал и сваливал в раздевалку, а не на скамейку. Поэтому ну смешны эти аргументы. И у Рамуша я вообще не вижу никакого таланта топового нападающего, сейчас вообще с нормальными ЦН беда стала в футболе, а Рамуш лет 15 назад возможно даже вообще бы в Бенфике Б пылил.
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Ответ arsenal.ave
И еще держаться за пах, слыша, как трибуны скандируют Месси))
Странно что тебя чужой пах так волнует ..
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Ответ Hitgoe Himgob
Кварежму берите с Паулетой ещё
Будут кстати точно получше пассажиров Рамуша и вечного дитя пиара Феликса.
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+1
Мощно
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0
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Надеюсь до Евро успеет отрастить прическу Вальдерамы
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-2
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siUUU - Уважение
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