Роналду попал в заявку на 6-е Евро – это рекорд

Криштиану Роналду станет рекордсменом по числу участий на чемпионатах Европы.

Предстоящий Евро станет шестым для 39-летнего португальца.

По количеству участий Роналду вышел на чистое первое место, обойдя , на счету которого 5 чемпионатов Европы. При этом Кришитану играл на каждом из пяти Евро, где попал в заявку, а испанец – на трех из пяти.

Впервые Роналду сыграл на Евро в 2004 году. Тогда сборная в финале уступила Греции (0:1).

В 2016 стал победителем турнира.

Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср». Не основываемся на том, где играют футболисты»