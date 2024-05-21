Роналду попал в заявку на 6-е Евро – это рекорд
Криштиану Роналду станет рекордсменом по числу участий на чемпионатах Европы.
Предстоящий Евро станет шестым для 39-летнего португальца.
По количеству участий Роналду вышел на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, на счету которого 5 чемпионатов Европы. При этом Кришитану играл на каждом из пяти Евро, где попал в заявку, а испанец – на трех из пяти.
Впервые Роналду сыграл на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии в финале уступила Греции (0:1).
В 2016 Криштиану стал победителем турнира.
Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср». Не основываемся на том, где играют футболисты»
Выйдет на замену в каком-нибудь матче и увековечит этот рекорд.
Представляете 28 лет играть на чемпионатах Европы?!
Хотя и сейчас будет 24 года....
У нас в 24 года люди еще перспективные, а тут в сумме сыграть 24 года....мощь...
P.s - прочитал твои комменты-все про Роналду.
Не лень такой фигнёй заниматься в 39 лет🤣🤣🤣
У Месси так же. Никто ничего не вспомнит, но все будут знать, что он выиграл всё, что можно.....
им не лень, им больше заниматься нечем)
Они 20 лет жизни отдали этой борьбе)
Попробуй поднять свою задницу и хотя бы год что-то поделать и узнаешь, что запала хватит месяца на 3-4, а потом только на характере. Тебя, конечно, периодически будет поднимать эйфория, но это очень не продолжительное время.
А пахать 24 года - это только на диком желании быть лучшим и на морально-волевых. С учетом того, что Роналду достиг космических результатов, то я вообще не знаю, как он себя поднимает и продолжает пахать. На это способны единицы среди миллиардов людей.