Латвия не вышла в плей-офф ЧМ-2024, выиграв 4 из 7 матчей. Команда взяла бронзу в прошлом году

Теги Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Хоккей

Сборная Латвии не пробилась в четвертьфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера Харийса Витолиньша уступила сборной США (3:6) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Для того, что получить шанс на выход из группы, латвийцам была необходима победа в основное время в этой игре, чтобы сравняться по очкам с командой Словакии, у которой Латвия выиграла очный матч.

Таким образом, сборная Латвии заняла пятое место в группе B, набрав 9 очков в 7 матчах. Разница голов – 19:29.

Команда одержала четыре победы на турнире, три из них – в овертайме.

Латвия не вышла в плей-офф на этом турнире. На чемпионате мира в 2023 году латвийская команда выиграла бронзовые медали.

30 комментариев
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Все стало на свои места для выскочек. Самая рандомная бронза за последние десятилетия. Слишком много сложилось в прошлом году.
+33
-20
+13
А это потому, что их не натренировал великий тренер Ротенберг со сборной 26,4! Вот казахов натренировал - они и не вылетели!
+18
-9
+9
Ответ Michael33
Все стало на свои места для выскочек. Самая рандомная бронза за последние десятилетия. Слишком много сложилось в прошлом году.
На прошлом чемпионате Латвия обыграла Швецию,Швейцарию,Чехию и США в матче за медали. И были,как никогда близки к проходу в финал.
+9
-2
+7
Ответ Michael33
Все стало на свои места для выскочек. Самая рандомная бронза за последние десятилетия. Слишком много сложилось в прошлом году.
Забавно назвать сборную выскочками. То что в прошлом году произошло, вполне нормально для спорта и игр на вылет. У нас в Латвии не сказать чтобы завышены амбиции были на этот год. К групповому этапу подходили по стандарту, главное выход из группы. Победили там где надо побеждать, не хватило в итоге очков.
+19
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Когда то я болел за Динамо ( Рига) А любимым игроком был Балдерис.
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+6
Латвия привлекает всех любителей хоккея тем,что всегда борются до конца,иногда играют очень жестко и бескомпромисно и могут обыграть абсолютно любую сборную,так как для них авторитетов.
Но на этом чемпионате не было вообще ничего из всего ниже перечисленного. Даже сильнейшая исторически позиция вратарей была жалким подобием себя. В общем ЛАтвии надо многое пересматривать и всё таки Виталиньш хорош в роли помошника больше чем в качестве главного.
+12
-7
+5
Уровень игры Латвии был очень слабым ,так что все по делу
+6
-1
+5
Ответ okayka
Забавно назвать сборную выскочками. То что в прошлом году произошло, вполне нормально для спорта и игр на вылет. У нас в Латвии не сказать чтобы завышены амбиции были на этот год. К групповому этапу подходили по стандарту, главное выход из группы. Победили там где надо побеждать, не хватило в итоге очков.
Уровень ЧМ стал таким, что для середняков теперь 2 слота в 1/4 вместо 1. Раньше топ6 плюс Швейцария занимали 7 путевок. Бан России освободил одно место в плей-офф. Так что шансы Латвии отбираться в плей-офф в 2 раза выросли. ЧМ для прибалтов сводится к борьбе 3 команд за 2 путевки. Это немцы, словаки и латыши, ну иногда кто-то примкнет.
Россия вернется и плей-офф будет реже для середняков как латыши.
+6
-1
+5
просто прошлый год была аномалия, что и подтвердил этот год, и никогда больше подобных аномалий у латвии не будет
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-3
+4
Ответ Сергей Маслов
Латвия удивляет конечно два года подряд. Отличный результат, удивительно классная работа
👀 Где отличный результат на этом чемпионате? Победы в дополнительное время над великой Польшой и Францией? Или может 15 пропущенных шайб от немцев со шведами?
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Ответ nata shima
Латвия привлекает всех любителей хоккея тем,что всегда борются до конца,иногда играют очень жестко и бескомпромисно и могут обыграть абсолютно любую сборную,так как для них авторитетов. Но на этом чемпионате не было вообще ничего из всего ниже перечисленного. Даже сильнейшая исторически позиция вратарей была жалким подобием себя. В общем ЛАтвии надо многое пересматривать и всё таки Виталиньш хорош в роли помошника больше чем в качестве главного.
Самим-то не смешно от этих слов - абсолютно любую сборную и нет авторитетов... Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия проедутся катком по этой "великой" сборной не признающей авторитетов и даже не заметят. Слабая сборная, совсем другая лига. Всех любителей хоккея привлекает Латвия? Ну-ну))
+7
-4
+3
Ответ okayka
Забавно назвать сборную выскочками. То что в прошлом году произошло, вполне нормально для спорта и игр на вылет. У нас в Латвии не сказать чтобы завышены амбиции были на этот год. К групповому этапу подходили по стандарту, главное выход из группы. Победили там где надо побеждать, не хватило в итоге очков.
Говорите по латышски.
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Целую новость Латвии посветили.
Чую набросик от спортса. Латвию тут любят
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Ответ kupezz
Самим-то не смешно от этих слов - абсолютно любую сборную и нет авторитетов... Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия проедутся катком по этой "великой" сборной не признающей авторитетов и даже не заметят. Слабая сборная, совсем другая лига. Всех любителей хоккея привлекает Латвия? Ну-ну))
Вроде,как на прошлом чемпионате,эти сборные только пытались проехаться,но получили по носу и были отправлены домой. Лишь только Канадцам в третьем периуде,не без доли везения остановить ту сборную. А Россия подскажи,как выступила на том чемпионате?
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Рыбаки домой, там вас заждались)
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Сами виноваты: победить Пооьшу и Францию только в ОТ гадо постараться
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Ответ nata shima
Вроде,как на прошлом чемпионате,эти сборные только пытались проехаться,но получили по носу и были отправлены домой. Лишь только Канадцам в третьем периуде,не без доли везения остановить ту сборную. А Россия подскажи,как выступила на том чемпионате?
Да ничего не вроде, откровенно фортануло, это уже не тот ЧМ который был раньше, когда игроки НХЛ первым рейсом прилетали после вылета из плова и плевали на усталость и болячки накопленные в сезоне. Разве можно себе представить, чтобы Латвия в сильнейшем составе сможет обыграть перечисленные мной сборные находящиеся тоже в оптимальном составе? Ничего подобного. А на счёт России и прошлого года, ответ всем известен, нас не допустили, а не то, что мы отказались играть или слабые. Выиграли бы Латвию это 100%, а если бы ещё и игра была на 9 мая, то вообще бы как Тузик тряпку разорвали. Радуйтесь, что нашу сборную не допустили, конечно конкурента нет, можно и пальцы гнуть, а по сути вас вообще всерьез никогда не рассматривают, вы как приятный групповой бонус для топ-сборных, на вас хорошо стату набивать и рекорды устанавливать.
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Ответ ant.mart
просто прошлый год была аномалия, что и подтвердил этот год, и никогда больше подобных аномалий у латвии не будет
Ну да, взять тот же ЧМ 2008, там всё закономерно было
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Ответ Ебздрогыч
А это потому, что их не натренировал великий тренер Ротенберг со сборной 26,4! Вот казахов натренировал - они и не вылетели!
какой Ротенберг? Этот Ездрогич реально для плюсиков что ли комменты пишет?))
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Ответ Guus Ivanovich
Говорите по латышски.
Я тебе по русски скажу,что Латвия выступала на хоккейных первенствах,еще со времён когда нэпманы золото под пол хавали. И будет продолжать выступать и творить историю! А кто-то за свое поведение будет из за угла смотреть на этот праздник и подгавкивать.
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Ответ nata shima
На прошлом чемпионате Латвия обыграла Швецию,Швейцарию,Чехию и США в матче за медали. И были,как никогда близки к проходу в финал.
Без обид, но больше половины успеха основано на том, что не было России на ЧМ. И удачно сложились игры соперников, попались немотивированные швейцарцы и где-то словаки потеряли очки. Если бы не бан, то оч вероятно Россия бы забрала путевку в 1/4 или же выбила в 1/4 Латвию.
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Слабенькая команда, вратри с именем, но без игры. Проели все советское, сейчас доедают отголоски наследства. Дальше будет только хуже.
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Да ладно, Латвия хотя бы на ЧМ играет, причём в высшей лиге. Какие токсики у нас, ужас
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Очень нравятся болельщики сборной Латвии. Лучшие в хоккее. Поэтому жаль что вылетели. Но у них бывало и похуже намного, команда в принципе не позорно выступила. Корочь, Латыши, не смотря на вечные политические разногласия и тд. Признаюсь Вам в любви, (именно к тем кто любит хоккей а таких пол страны)
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Я и не знал, что они бронзовые. Пошёл гуглить, кого они обыграли
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домой пора готовить шпроты ☺️
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