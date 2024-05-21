Латвия не вышла в плей-офф ЧМ-2024, выиграв 4 из 7 матчей. Команда взяла бронзу в прошлом году

Сборная Латвии не пробилась в четвертьфинал ЧМ по хоккею.

Команда тренера уступила сборной США (3:6) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Для того, что получить шанс на выход из группы, латвийцам была необходима победа в основное время в этой игре, чтобы сравняться по очкам с командой Словакии, у которой Латвия выиграла очный матч.

Таким образом, сборная Латвии заняла пятое место в группе B, набрав 9 очков в 7 матчах. Разница голов – 19:29.

Команда одержала четыре победы на турнире, три из них – в овертайме.

не вышла в плей-офф на этом турнире. На чемпионате мира в 2023 году латвийская команда выиграла бронзовые медали.