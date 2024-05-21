Забитцер, Арнаутович, Лаймер, Гриллич и Данилюк – в расширенном составе Австрии на Евро-2024. Травмированный Алаба будет «неиграющим капитаном»

Сборная Австрии объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер назвал 29 футболистов, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы в Германии.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль ( ), (« »), Патрик Пентц (« »);

Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба – «Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Дополнительно в список вошли Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Цицан Станкович (АЕК); Самсон Байду («Ред Булл Зальцбург»), Марко Фридль («Вердер»); Мухаммед Чам («Клермон»), Кристоф Ланг, Гвидо Бургшталлер (оба – «Рапид»), Деян Любичич («Кельн»), Манприт Саркария («Штурм»), Кевин Штегер («Бохум»); Джуниор Адаму («Фрайбург») и Бенедикт Пихлер («Хольштайн Киль»).

Давид Алаба, пропускающий Евро-2024 из-за травмы, будет сопровождать сборную в качестве «неиграющего капитана».