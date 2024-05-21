Забитцер, Арнаутович, Лаймер, Гриллич и Данилюк – в расширенном составе Австрии на Евро-2024. Травмированный Алаба будет «неиграющим капитаном»

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Сборная Австрии объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер Ральф Рангник назвал 29 футболистов, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы в Германии.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц ЛинднерЮнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба – «Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Дополнительно в список вошли Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Цицан Станкович (АЕК); Самсон Байду («Ред Булл Зальцбург»), Марко Фридль («Вердер»); Мухаммед Чам («Клермон»), Кристоф Ланг, Гвидо Бургшталлер (оба – «Рапид»), Деян Любичич («Кельн»), Манприт Саркария («Штурм»), Кевин Штегер («Бохум»); Джуниор Адаму («Фрайбург») и Бенедикт Пихлер («Хольштайн Киль»).

Давид Алаба, пропускающий Евро-2024 из-за травмы, будет сопровождать сборную в качестве «неиграющего капитана».

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21 комментарий
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Данилюка брать только со Шматко
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Данилюк ё-маё
+37
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Крыса ты тыловая!
+32
-1
+31
По словам инсайдеров, некий O.N. Schmattko будет личным снабженцем Данилюка
+10
-1
+9
Забитцер, Арнаутович, Лаймер, Гриллич и Данилюк в фильме - «Какого хрена здесь делает Данилюк?»
+8
0
+8
Все комментарии про Данилыча ! Ору! ))
+8
-1
+7
Штегера прокатили, а ведь здорово играл за Бохум
+2
0
+2
А со шлагером что? Травма? Без него и алабы и без того средний состав стал совсем тухлым кроме забитцера и лаймера остальные весьма средние игроки, но за счет командной игры могут попытаться выползти с 3 места при условии что обыграют Польшу, с Голландией и Францией зацепить ничейку поможет только нереальный фарт
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Ответ London-D
Крыса ты тыловая!
Он румын.)
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без таракана усатого(не путать с полевым командиром )никуда
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На прапоре вся сборная держится.
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Состав у Австрии хороший. Надеюсь поборются
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Данилюк самый чистокровный австриец в сборной Австрии. Ну после Арнаутовича и Алабы конечно.
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В фильме «какого хрена здесь делает Данилюк?»
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Арнаутович нормал, может на опыте затащить
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Ответ dudufufu
Данилюка брать только со Шматко
Кайф)
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Ответ dudufufu
Данилюка брать только со Шматко
😅🔝
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Аве,Флавиус Данилюк.
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Ответ Step_up
В фильме «какого хрена здесь делает Данилюк?»
Дедушка сбежал от Красной Армии. Успел.
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