Головин – в команде сезона Лиги 1 от Whoscored. Только у Мбаппе и Дель Кастийо оценка выше

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Александр Головин включен в символическую сборную сезона Лиги 1 от Whoscored.

Whoscored составил символическую сборную лучших игроков Лиги 1 в сезоне-2023/24.

27-летний российский полузащитник «Монако» включен в команду лучших игроков чемпионата Франции со средней оценкой за сезон 7,3 балла.

Только два игрока в сборной получили более высокие оценки: Ромен Дель Кастийо (7,35) и Килиан Мбаппе (7,71). 

В число 11 лучших игроков по версии Whoscored вошли: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 7,14), Кенни Лала («Брест», 6,97), Вилфрид Синго («Монако», 7,15), Леонардо Балерди («Марсель», 7), Брадле Локо («Брест», 7,07), Витинья («ПСЖ», 7,23), Пьер Ле-Мелу («Брест», 7,22), Тежи Саванье («Монпелье», 7,28). Килиан МбаппеПСЖ», 7,71),  Ромен Дель Кастийо («Брест», 7,35) и Александр Головин («Монако», 7,3).

В минувшем сезоне Головин провел 25 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

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20 комментариев
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На самом деле, это крутейшее достижение российского футболиста за последние лет 20! Не в одном матче блеснуть, а так играть весь чемпионат! Чтобы наш игрок вошел в команду сезона в топ-5 - я, честно, не помню когда такое было последний раз. Может, Карпин с Сосьедадом в начале 2000-х.
+80
-3
+77
Вместо того, чтобы бороться с лучшими в сильнейшей лиге мира - РПЛ, выбрал чемпионат попроще, чтобы быть первым парнем на деревне.
+26
-1
+25
Харош
+12
0
+12
УМНИЦА
+9
0
+9
Как же приятно видеть, как расцвел на Лазурном берегу простой калтанский парень Саша Головин
+6
0
+6
Крутое достижение. Официально в топ-3 лучших игроков Франции.
+4
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Саня - красава!
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Лучший наш футболист на данный момент
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Ответ Фан Рубина
Вместо того, чтобы бороться с лучшими в сильнейшей лиге мира - РПЛ, выбрал чемпионат попроще, чтобы быть первым парнем на деревне.
Зато нашим футболистам постоянно приходят предложения от топ-клубов. Как Дзюбе сам Моур звонил. Хотя я уверен, что это был йозе марино
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Вот настоящий профессионал своего дела! Делает свою работу, не светится в разных скандалах, одним словом молодец.
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Единственная причина почему он еще не в топ клубе - "неправильный" паспорт.
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Ответ Ебздрогыч
На самом деле, это крутейшее достижение российского футболиста за последние лет 20! Не в одном матче блеснуть, а так играть весь чемпионат! Чтобы наш игрок вошел в команду сезона в топ-5 - я, честно, не помню когда такое было последний раз. Может, Карпин с Сосьедадом в начале 2000-х.
Ну есть всего лишь 6 место в борьбе за золотой мяч у одного Андрея, а так в целом безусловно Саша молодец. Жаль, что Монако столько лет не может построить нормальную команду. Никакой надежды нет, что они не облажаются в след. сезоне в ЛЧ и в лиге. Сейчас безусловно ему будет сложно уйти, когда наконец то в ЛЧ попали, хотя по сути это может быть его пик карьеры и уходить надо именно сейчас.
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Ответ Фан Рубина
Вместо того, чтобы бороться с лучшими в сильнейшей лиге мира - РПЛ, выбрал чемпионат попроще, чтобы быть первым парнем на деревне.
Сильнейшая лига мира не РПЛ, хоть и тоже находится в России)
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Ответ Фан Рубина
А разумный футболист, которому интересен футбол, даже не рассматривает такие предложения. Так называемые "топ-клубы" - хорошее место, чтобы загубить карьеру. Аршавина так уговорили. В результате - игрок сошёл со сцены раньше, чем мог. Никто не возвращается лучшим игроком, чем уехал. Умные это видят.
Шава выдал отличные 1.5 сезона, а потом сам закис, плюс начал уходить из семьи. Я к тому, что футбол был не на 1 месте потом
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Ответ Макс Y-O-Y
Шава выдал отличные 1.5 сезона, а потом сам закис, плюс начал уходить из семьи. Я к тому, что футбол был не на 1 месте потом
Сложно мотивировать себя больше 1,5 сезона, если после РПЛ играется непривычно легко. Настолько, что можно покер положить для удовольствия.
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Ответ Я всех их сделал
Сильнейшая лига мира не РПЛ, хоть и тоже находится в России)
ФНЛ - лучшая лига, РПЛ - сильнейшая.
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