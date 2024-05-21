Головин – в команде сезона Лиги 1 от Whoscored. Только у Мбаппе и Дель Кастийо оценка выше

Александр Головин включен в символическую сборную сезона Лиги 1 от Whoscored.

Whoscored составил символическую сборную лучших игроков Лиги 1 в сезоне-2023/24.

27-летний российский полузащитник «Монако» включен в команду лучших игроков чемпионата Франции со средней оценкой за сезон 7,3 балла.

Только два игрока в сборной получили более высокие оценки: Ромен Дель Кастийо (7,35) и Килиан Мбаппе (7,71).

В число 11 лучших игроков по версии Whoscored вошли: («ПСЖ», 7,14), Кенни Лала («Брест», 6,97), Вилфрид Синго («Монако», 7,15), Леонардо Балерди («Марсель», 7), Брадле Локо («Брест», 7,07), («ПСЖ», 7,23), Пьер Ле-Мелу («Брест», 7,22), Тежи Саванье («Монпелье», 7,28). (« », 7,71), Ромен Дель Кастийо («Брест», 7,35) и Александр Головин («Монако», 7,3).

В минувшем сезоне Головин провел 25 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.