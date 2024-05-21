Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»

Ромарио считает, что мог добиться большего в футболе, если бы играл сегодня.

«Я думаю, что сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают.

В мое время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но игроки были намного техничнее и умнее.

Уверен, сегодня я забил бы более 2000 голов», – сказал бывший игрок «Барселоны» и чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии.

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