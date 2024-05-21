Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»
Ромарио считает, что мог добиться большего в футболе, если бы играл сегодня.
«Я думаю, что сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают.
В мое время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но игроки были намного техничнее и умнее.
Уверен, сегодня я забил бы более 2000 голов», – сказал бывший игрок «Барселоны» и чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии.
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В современном футболе ты бы и 600 не выбил бы
Заглянул по фану в статистику Ромарио:
20 голов в Еврокубках за всю карьеру
128 голов за ПСВ
45 голов за Барсу и Валенсию во всех турнирах
Из 690 голов на клубном уровне 231 набито в Региональных Чемпионатах Штатов Бразилии🏝️
Рили распиарен по всем статьям