Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Ромарио Футбол

Ромарио считает, что мог добиться большего в футболе, если бы играл сегодня.

«Я думаю, что сегодня я бы добился большего, потому что игроки сейчас тупые. Они слишком много бегают.

В мое время в футболе тоже обращали внимание на физику, футбол всегда был таким, но игроки были намного техничнее и умнее.

Уверен, сегодня я забил бы более 2000 голов», – сказал бывший игрок «Барселоны» и чемпион мира 1994 года со сборной Бразилии.

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32 комментария
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Бразильский Мостовой
+41
-4
+37
Такую чушь несёт
В современном футболе ты бы и 600 не выбил бы

Заглянул по фану в статистику Ромарио:

20 голов в Еврокубках за всю карьеру
128 голов за ПСВ
45 голов за Барсу и Валенсию во всех турнирах

Из 690 голов на клубном уровне 231 набито в Региональных Чемпионатах Штатов Бразилии🏝️

Рили распиарен по всем статьям
+23
-5
+18
Бармен! Мне то же, что и ему
+18
-6
+12
Угу, присел бы 1500 раз подряд и отжался 1000 раз. Это что за бразильская версия Давидыча?
+12
-5
+7
Синдром деда...
+9
-5
+4
а хер-то как стоял раньше, забыл добавить Ромарио
+3
0
+3
Чушь полная. Голеадоры тех времён не показали бы и 50% своих достижений сейчас.
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Его даже в то время называли ленивый форвард) сейчас он бы не забил столько, защитники стали быстрее и техничнее
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Считается что с возрастом приходит и мудрость. Но иногда возраст приходит один
+3
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Ответ melmi
Бравада коротышки Сейчас его манера игры на чистых мячах не прошла бы, это футбол прошлого века Для своего времени был гениальный нападающий , но в футболе с прессингом и ритмом как сейчас великий бразилец бы не был бы так хорош
Подстроился бы
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Ответ Jesse Boy
Чушь полная. Голеадоры тех времён не показали бы и 50% своих достижений сейчас.
да все ьы они покащали. При современой подготовке. Топы как были бы топами так бы и остались ими
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Ответ tanis mc
Комментарий скрыт
а раньше одни пешеходы были ?
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При всём уважении, но сейчас скорости и интенсивность игры такая что такие игроки как Ромарио играли бы максимум в середняках и то по тайму. Во времена Ромарио мало бегали и полагались на технику. Сейчас всё наоборот.
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ох уж эти бразильцы, которые поназабивали по 10 тысяч голов в местных лигах в фавелах
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Мостовой укусил?
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Вот почему никогда не болел и не болею за южноамериканцев. Завышенная самооценка у них,похоже, часть менталитета.
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Перебегали бы его как раз нынешние тупицы, как и многих других звезд прошлого
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скромничает😆все 5000😆😆😆
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