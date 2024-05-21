13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России.

Эту информацию РБК подтвердили в федерации шахмат страны (ФШР).

Землянскому присвоили звание гроссмейстера в возрасте 13 лет и восьми месяцев. Заключительный норматив он выполнил на турнире в Шардже (ОАЭ), где на на данный момент набрал пять очков в 8 турах, обыграв представителя Словении Владимира Федосеева (36-е место в рейтинге ФИДЕ), а также индийцев Адитью Миттала (172) и Абхиджита Гупту (183).

Прежний рекорд России принадлежал Анишу Гири, который родился в Санкт-Петербурге и стал гроссмейстером в 14 лет и семь месяцев, а сейчас выступает за Нидерланды.

Самый молодой гроссмейстер в истории – Абхиманью Мишра из США, который получил звание в 2021-м в возрасте 12 лет и четырех месяцев. Американец тогда побил достижение россиянина Сергея Карякина, который выполнил норматив в 12 лет и семь месяцев, но на тот момент еще представлял Украину.