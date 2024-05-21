13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Теги Сергей Карякин Аниш Гири Владимир Федосеев Абхиманью Мишра ФШР Иван Землянский Шахматы

Шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России.

Эту информацию РБК подтвердили в федерации шахмат страны (ФШР).

Землянскому присвоили звание гроссмейстера в возрасте 13 лет и восьми месяцев. Заключительный норматив он выполнил на турнире в Шардже (ОАЭ), где на на данный момент набрал пять очков в 8 турах, обыграв представителя Словении Владимира Федосеева (36-е место в рейтинге ФИДЕ), а также индийцев Адитью Миттала (172) и Абхиджита Гупту (183).

Прежний рекорд России принадлежал Анишу Гири, который родился в Санкт-Петербурге и стал гроссмейстером в 14 лет и семь месяцев, а сейчас выступает за Нидерланды.

Самый молодой гроссмейстер в истории – Абхиманью Мишра из США, который получил звание в 2021-м в возрасте 12 лет и четырех месяцев. Американец тогда побил достижение россиянина Сергея Карякина, который выполнил норматив в 12 лет и семь месяцев, но на тот момент еще представлял Украину.

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26 комментариев
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Поздравляем Ивана, молодец!!!
На подходе наш Роман Шогджиев и талант из Аргентины Фаустино Оро! )))
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Ответ CoMoBo3
Карякин в 2003 - самый молодой гроссмейстер в истории. Карякин в 2023 - собачка Путина 😎
У него есть право на свое мнение. Тогда по вашей логике вы шлюпка Вашингтона.
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Так держать 💪💪💪
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Ответ CoMoBo3
Карякин в 2003 - самый молодой гроссмейстер в истории. Карякин в 2023 - собачка Путина 😎
Корякин стал россиянином еще до 2014 просто очень не любил украинцев за русофобство. А Путин исполнил его мечту и большинства крымчан избавил их от Украины
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Ответ dinm 8
Комментарий скрыт
если будет говорить, что Россию надо бомбить и расчленить, обязательно объявят экстремистом.
Будет играть в шахматы, обязательно окажут помощь
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Ответ Ебздрогыч
Главное пожелание пареньку - не стать вторым Карякиным!
Главное не стать плюсолюбом таким как ты
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Ответ Todo
Поздравляем Ивана, молодец!!! На подходе наш Роман Шогджиев и талант из Аргентины Фаустино Оро! )))
Меня в новости ещё позабавил молодой словенский шахматист Владимир Федосеев 😎
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Ответ CoMoBo3
Ошибаешься, я русским в Сибири родился. По ненависти к русским наше государство только страны прибалтики перещеголяли 😎
я тоже в Сибири там за Путина не пьют а вот в Крыму пьют что меня и удивляло. Я зи Новосиба а ты откуда ?
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прикольно, что самым молодым гроссом России был Аниш)
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Молодец!
Ивану Землянскому всего наилучшего и сыграть в турнире претендентов перед тем,как стать ЧМ.
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шахматы уже не те,
что в докомпьютерную эпоху,
интеллектуалов-ценителей остались лишь единицы,
основная масса восторженно мутировала в фанатов,
а судя по-каментам - в фанатов родины по-шевчуку...
о, русская земля, ты уже за холмом...
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Ответ CoMoBo3
Сергей Карякин попросил РКН удалить из публичного доступа песни Верки Сердючки, групп «Бумбокс», «Океан Эльзи» и других исполнителей, сославшись на «украинский контент, содержащий признаки экстремизма» Я жалобы на Шамана и Газманова в госдеп не катаю, в отличие от 😎
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Ответ CoMoBo3
Вот и я оттуда, с Академа 😎
я тоже с академа но в детстве жил потом на первомайке . Ладно привет Родине но в Крыму мне больше нравится приезжай отдыхать тут с сервисом лучше стало (правда общепит с украины остался по сравнению с Сочи г..но но со всем остальным уже на уровне и строек полно
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Ответ Лига Мастеров
я тоже с академа но в детстве жил потом на первомайке . Ладно привет Родине но в Крыму мне больше нравится приезжай отдыхать тут с сервисом лучше стало (правда общепит с украины остался по сравнению с Сочи г..но но со всем остальным уже на уровне и строек полно
Да я уже сто лет как уехал. Ну и Крым в никакое сравнение с серым Новосибом не идёт, поздравляю 😎
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Ответ dinm 8
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Сначала перед ним должен пролететь фалос, так что навряд ли.
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