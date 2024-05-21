«В Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане. Магазины грабят и уходят – это не очень для меня». Хоккеист «Ак Барса» Марченко о США

Теги Ак Барс Детройт НХЛ КХЛ Алексей Марченко Хоккей

Алексей Марченко поделился мыслями о неблагополучных районах в США.

Хоккеист выступал за «Детройт» с сезона-2013/14 по сезон-2016/17.

«Не могу про Детройт плохого ничего сказать. Погода достаточно хорошая, тепло, зимой не так много снега. Нормальный город.

С какими-то проблемами не сталкиваешься, потому что не живешь в центре.

А так, мне кажется, в Америке в каждом городе есть такой неблагополучный район, куда лучше не заезжать.

В Нью-Йорке, Майами, Вашингтоне: везде есть такой район. Думаю, Детройт не так сильно в этом плане отличается.

Мне кажется, сейчас в условной Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане.

Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит.

И там магазины грабят, приходят, забирают и уходят. Ну это совсем не очень для меня», – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.

34 комментария
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Но невеселы лица простых американцев..
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Спортс, задумайтесь уже о тэге что то типа «отзывы о США». Ну реально каждый день что то такое появляется, а единого тэга для всех этих мнений нет
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Ответ The world champion 1998
Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит. 😯😯😯 Что это за магазины такие!?! Дайте их адреса, пожалуйста!!!
любой продуктовый. крупнейшая сеть аптек в штатах ушла в онлайн. устали от ограблений.
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Может ошибаюсь, а может и нет. Может думаю, а чаще -нет.
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Звучит, как бред. Кто же будет в магазине платить, если оттуда можно вынести бесплатно еды и бухла на 900 долларов?
И что мешает сложить эту снедь в пикап и зайти еще пару раз за элитным алкоголем и всякими деликатесами?
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Ответ mold-cel
Видел как у нас в пятёрочке мужик тайком ел арахис на развес. И никто его не остановил. А ещё сейчас почти лето и светит солнце. И если солнце будет светить так постоянно, и Баренцево море потеплеет, то все негры из Калифорнии переедут сюда. Страшно за будущее наших детей.
Еще страшнее за будущее "Пятерочки". Если все там арахис на халяву жрать начнут.
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Ужос! А если серьезно то штраф до 1000 зеленых и тюрьма до 365 дней. Так что парни не рискуйте ни в СА ни в НЙ
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Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит.
😯😯😯

Что это за магазины такие!?!
Дайте их адреса, пожалуйста!!!
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"С какими-то проблемами не сталкиваешься, а так, мне кажется, если не ошибаюсь, ну это совсем не очень для меня." Приятно услышать обоснованное мнение бывалого.
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Это же демократия которую США навязывают всему миру и нашим соседям лидерам по производству Сала ,це Европа кричат .
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Ответ The world champion 1998
Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит. 😯😯😯 Что это за магазины такие!?! Дайте их адреса, пожалуйста!!!
Калифорния Гевина Ньюсома, добро пожаловать. Это лишь один из подобных "прекрасных" законов там. Правда, магазинов там остаётся всё меньше, потому что легализованный леваками массовый шоплифтинг (кто бы мог подумать!) ведёт к их закрытию.
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Ответ dinm 8
Лучше всего сейчас находиться в Белгороде.
Лучше всего сейчас лежать на диване и писать про Белгород
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Ответ Al561
Звучит, как бред. Кто же будет в магазине платить, если оттуда можно вынести бесплатно еды и бухла на 900 долларов? И что мешает сложить эту снедь в пикап и зайти еще пару раз за элитным алкоголем и всякими деликатесами?
Европа вообще замёрзла 2 года назад без нашего газа, тоже не слышал что ли?
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Ответ Al561
Звучит, как бред. Кто же будет в магазине платить, если оттуда можно вынести бесплатно еды и бухла на 900 долларов? И что мешает сложить эту снедь в пикап и зайти еще пару раз за элитным алкоголем и всякими деликатесами?
так и делают вообще-то
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Ответ R Air
Ты та живёшь?
Не в самом СФ, к счастью 😎
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Ответ CoMoBo3
В даунтауне СФ магазины закрываются, т.к. слишком криминально стало. Чинуши, вместо того, чтобы разобраться с причиной, решили придумать закон, по которому закрываться запрещено. Ньюсомщина натуральная 😎
Ты та живёшь?
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Ответ The world champion 1998
Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит. 😯😯😯 Что это за магазины такие!?! Дайте их адреса, пожалуйста!!!
Скорее смысл в том, что это не будет уголовкой. В Испании похожая ситуация
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В условной Калифорнии с этим тоже сталкиваешься в основном в центре - всякие Скид Роу в ЛА и Тендерлойн в СФ. Люди скорее оттуда едут из-за цен и налогов.
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Ответ Александр Саввин
Зайду попозже, когда комменты настоятся.
их не будет
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Это он еще про сквоттеров не слышал. Вот кратенько:

В Калифорнии, если вы обращаетесь после того, как взломщики живут у вас более трех дней, то они уже не считаются взломщиками и выселять их можно только через суд.

Если взломщик занял вашу территорию 3 дня назад и более (в каждом штате свои правила), то вы не имеете права выселять его насильно, угрожать оружием, менять замки, входить в свой дом, отключать свет и газ.
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Ну пусть так попробуют в штате Мэн например. Пропаганда пишет, собирая всё скопом, убирая неприятное для них, что во многих штатах такое не допустимо.
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Истину говорю вам: в Калифорнии могут жить только миллионеры-эксплуататоры и нетрадиционные. Всех остальных полицаи сразу на месте расстреливают.
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Как страшно жить в Америке. В Европе еще страшнее.
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Коммифорния же, лет 30 последних точно.
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С политикой завоза африканцев и мигрантов нас тоже это ждет. А где-то уже наступило
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