«В Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане. Магазины грабят и уходят – это не очень для меня». Хоккеист «Ак Барса» Марченко о США
Алексей Марченко поделился мыслями о неблагополучных районах в США.
Хоккеист выступал за «Детройт» с сезона-2013/14 по сезон-2016/17.
«Не могу про Детройт плохого ничего сказать. Погода достаточно хорошая, тепло, зимой не так много снега. Нормальный город.
С какими-то проблемами не сталкиваешься, потому что не живешь в центре.
А так, мне кажется, в Америке в каждом городе есть такой неблагополучный район, куда лучше не заезжать.
В Нью-Йорке, Майами, Вашингтоне: везде есть такой район. Думаю, Детройт не так сильно в этом плане отличается.
Мне кажется, сейчас в условной Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане.
Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит.
И там магазины грабят, приходят, забирают и уходят. Ну это совсем не очень для меня», – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.
И что мешает сложить эту снедь в пикап и зайти еще пару раз за элитным алкоголем и всякими деликатесами?
😯😯😯
Что это за магазины такие!?!
Дайте их адреса, пожалуйста!!!
В Калифорнии, если вы обращаетесь после того, как взломщики живут у вас более трех дней, то они уже не считаются взломщиками и выселять их можно только через суд.
Если взломщик занял вашу территорию 3 дня назад и более (в каждом штате свои правила), то вы не имеете права выселять его насильно, угрожать оружием, менять замки, входить в свой дом, отключать свет и газ.