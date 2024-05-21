«В Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане. Магазины грабят и уходят – это не очень для меня». Хоккеист «Ак Барса» Марченко о США

Алексей Марченко поделился мыслями о неблагополучных районах в США.

Хоккеист выступал за «Детройт» с сезона-2013/14 по сезон-2016/17.

«Не могу про Детройт плохого ничего сказать. Погода достаточно хорошая, тепло, зимой не так много снега. Нормальный город.

С какими-то проблемами не сталкиваешься, потому что не живешь в центре.

А так, мне кажется, в Америке в каждом городе есть такой неблагополучный район, куда лучше не заезжать.

В Нью-Йорке, Майами, Вашингтоне: везде есть такой район. Думаю, Детройт не так сильно в этом плане отличается.

Мне кажется, сейчас в условной Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане.

Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать все что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит.

И там магазины грабят, приходят, забирают и уходят. Ну это совсем не очень для меня», – сказал защитник « » .