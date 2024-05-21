Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Fan ID Футбол

Владислав Даванков высказался о введении карты болельщика.

«Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но мы как партия не поддержали законопроект. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него еще раз, дать какие-то новые предложения.

Можно ли ожидать отмену Fan ID? Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает. Мы с несколькими фракциями обсуждали этот вопрос, думаю, пришло время заново начать обсуждение, эффективна ли эта мера», – сказал вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»

Ян Непомнящий: «Fan ID – мера абсолютно излишняя. И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет?»

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63 комментария
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Снова наш слоняра!
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я же правильно помню, что Нечаеву (глава партии Даванкова) принадлежит спортс?
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+70
Ответ Александр Титов
я же правильно помню, что Нечаеву (глава партии Даванкова) принадлежит спортс?
И пикабу ещё. В целом, у них есть пространство для управления мнениями.
+60
0
+60
Даванков. Кандидат от фанатов ✅
+37
-7
+30
Ответ a2wai
Почему-то из всех системных оппозиционных партий в последнее время только этот чувак и его партия ведут себя адекватно)))
Карманные либералы
+26
-2
+24
Может, ему еще не нравится несменяемость власти, изменения в конституции, отсутствие независимых судов? Ишь какой нашелся!
+23
-8
+15
Ответ Дмитрий Бервинов
Карманные либералы
На безрыбье и рак рыба, как говорится.
+12
-2
+10
популистишко
+16
-7
+9
Как понять решение не работает? Решение чего? Целью фанайди было и есть уничтожить фанатский движ в старом формате, так они все сразу в протест и добровольно ушли с трибун сами. Так что решение как раз таки очень хорошо работает🤣
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
А вообще не зря я за него голосовал, он хотя бы похож на адекватного
Ни за кого ты не голосовал, фантазёр.
+8
-1
+7
Ответ Влад Безруков
Снова наш слоняра!
а толку
+8
-1
+7
Ответ Александр Беляков
Вы уверены, что конечной целью было именно то что вы написали? Может быть сначала безопасность, потом остальные вещи?
Офигеть как опасно было до фануйди, что ни матч так избиение мамочек с младенцами. И сейчас в кубке стенка на стенку с кровищей и реанимациями.
Целью было исключительно одно - убрать любые организованные группы (фанатов) с любых массовых мероприятий.
+6
0
+6
Ответ a2wai
Почему-то из всех системных оппозиционных партий в последнее время только этот чувак и его партия ведут себя адекватно)))
системная ручная оппозиция *
+5
0
+5
Почему-то из всех системных оппозиционных партий в последнее время только этот чувак и его партия ведут себя адекватно)))
+12
-8
+4
Ответ milkmilk
Что-то этот Даванков не вызывает доверия. Я лично поддерживаю FAN ID, стало гораздо лучше.
Да, спокойнее стало. Тихо, хорошо, птичек за трибуной слышно
+4
-1
+3
Ответ milkmilk
Да я на компе смотрю бесплатные трансляции, мне как-то всё равно есть болельщики или нет.
А что вы поддерживаете тогда, раз на стадион не ходите?
+2
0
+2
Даванкову просто говорить об этом, потому что он никто в системе принятия решений. Интересно было бы узнать, что думает по поводу фан-ай-ди например Мишустин. Ну или Лавров - он же у нас как известно футбольный болельщик.
+3
-1
+2
Ответ milkmilk
Что-то этот Даванков не вызывает доверия. Я лично поддерживаю FAN ID, стало гораздо лучше.
Ну да, пустые трибуны - это круто!!!
+3
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+2
Ответ Александр Беляков
Вам есть, что скрывать? В чем причина отторжения?
Я на этот глупый ботовский вопрос даже отвечать не буду, тут за два года фануйди миллион раз расписали по полочкам всё.
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Ответ Александр Сачков
А я вижу зрителей на трибунах. Если вскоре после начала бойкота спортс смаковал малое количество зрителей (особенно 207 человек на одном из матчей аутсайдеров), то сейчас ничего подобного нет. Отметку в 10, а то и в 20 тысяч пробивают в каждом туре. И никакие бойкотеры им не указ.
Видел недавно кадр на тв(еще на этот моменте оператор заострил внимание крупным планом)Мужик на трибуне жрет гамбургер,весь рот в майонезе,ему по моему пофиг на футбол.Это о многом говорит.И командам от таких болельщиков толку нету ни какого,с точки зрения поддержки.Шумовая атмосфера слабая,слышны лишь выкрики детишек.Уныние в общем.
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Ответ CoMoBo3
А сейчас он где тогда? 😎
В политическом предбаннике.
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Ответ almagrosp
Как понять решение не работает? Решение чего? Целью фанайди было и есть уничтожить фанатский движ в старом формате, так они все сразу в протест и добровольно ушли с трибун сами. Так что решение как раз таки очень хорошо работает🤣
Самое смешное, что при всем этом в зоне СВО прекрасно функционирует Эспаньола.
В одном месте борются, а в другом очень даже пользуются поддержкой.
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Выкатывайте уже новость, что Почетино уволили
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а как насчет обязательного посещения спортивных мероприятий по месту проживания?
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Так "время покажет", или "не работает"?
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Ответ Леван Сиукаев
сказал бы это перед выборами,стал бы президентом...
Для такого варианта развития событий нужно где-то 72млн фанатов и/или противников фанайди
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Наш кандидат
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Как до жирафа...Ну да ладно, хотя бы дошло!!!! То же самое и с прогрессивной шкалой налогообложения - три фракции уже пятилетку об этом трезвонят!!!
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Наш президент!
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Ответ Russ Ivan
Хочешь быть с народом, откажись от депутатских привилегий для начала, популист дешёвый...
К сожалению, так не работает. Эти привилегии положены по закону и от них невозможно отказаться.
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