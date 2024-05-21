Экс-кандидат в президенты Даванков: «Я не поддерживаю Fan ID. Вижу пустые трибуны, значит, решение не работает. Пришло время обсудить, эффективна ли мера»

Владислав Даванков высказался о введении карты болельщика.

«Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но мы как партия не поддержали законопроект. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него еще раз, дать какие-то новые предложения.

Можно ли ожидать отмену Fan ID? Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает. Мы с несколькими фракциями обсуждали этот вопрос, думаю, пришло время заново начать обсуждение, эффективна ли эта мера», – сказал вице-спикер Госдумы, бывший кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Дмитрий Гафин: «Идет всплеск посещения стадиона людьми, которые оформили Fan ID совсем недавно. «Динамо» привлекло аудиторию, которая сомневалась, стоит ли ходить на футбол»

Ян Непомнящий: «Fan ID – мера абсолютно излишняя. И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет?»