Депутат Новичков: «Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. В каком виде он выставляет отечественный футбол?»
Депутат Госдумы объяснил, почему попросил расследовать слова Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.
– Можете объяснить, чем вас так задело высказывание Безрукова?
– Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания. Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте.
А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол? Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям, имеющим хотя бы минимальные признаки коррупционной составляющей, – сказал Новичков.
Сам термин коррупция неприменим в данном случае, даже если бы это было не шуткой, а правдой. Футболист - не должностное лицо, а его победа не вступает в противоречие с интересами его нанимателя.
Да просто жесть, всерьёз анализировать этот бред получается с трудом. Он бы ещё в терроризме его обвинил.
И этот бред звучит от лица человека, принимающего и разрабатывающего законы.
Огласите весь список, пожалуйста !
и с ЧЮ туго. Какая мерзость!
Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям человека, которого назначили депутатом только потому, что его фамилия похожа на семейство фторфосфорорганических азоторганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия Novichok.