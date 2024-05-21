Депутат Новичков: «Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. В каком виде он выставляет отечественный футбол?»

Теги Рубин премьер-лига Россия Государственная дума Руслан Безруков Футбол

Депутат Госдумы объяснил, почему попросил расследовать слова Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

– Можете объяснить, чем вас так задело высказывание Безрукова?

– Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания. Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте.

А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол? Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям, имеющим хотя бы минимальные признаки коррупционной составляющей, – сказал Новичков.

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86 комментариев
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Надо этому депутату сказать, что комик - это он сам. Позорник
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Спортс открыл нового персонажа - депутата Новичкова
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Этот дурачок сам скорей всего не остановится, а опытных коллег рядом похоже нету чтобы посоветовать больше не смешить народ.
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Депутату похоже тоже пора жанр сменить. При чем тут вообще коррупция? Запрет финансовой мотивации противника конкурента, это вопрос исключительно спортивного регламента. Можно вспомнить слухи (а может и нет) про то что Хорватам перед матчем с Англией обещали бонусы.
Сам термин коррупция неприменим в данном случае, даже если бы это было не шуткой, а правдой. Футболист - не должностное лицо, а его победа не вступает в противоречие с интересами его нанимателя.
Да просто жесть, всерьёз анализировать этот бред получается с трудом. Он бы ещё в терроризме его обвинил.
И этот бред звучит от лица человека, принимающего и разрабатывающего законы.
+41
-1
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Надо этому депутату сказать, что комик - это он сам. Позорник
комик на букву Г
+35
0
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А в каких жанрах выступают депутаты ?

Огласите весь список, пожалуйста !
+23
0
+23
Ну вот и дожили. Страна стремительно катится... уже и не знаешь, что написать, чтобы не привлекли. Но шутить уже можно только с разрешения депутатов. Скоро введут 10 видов прически разной плешивости, чтобы не дай Бог не дискредитировали сами знаете кого своими волосами.
+16
-2
+14
Может хватит на сегодня депутатов?
+13
-1
+12
Ответ Кот под ногами майора
комик на букву Г
Не исключено, их там много
+12
-1
+11
Безруков может и не комик, а вот депутат новичков точно клоун)
+10
0
+10
Госдура прям сборище каких-то интеллектуальных гигантов. Они какой то специальный отбор проходят что ли
+10
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+9
Ответ NIK7478
Ну, неудачно пошутил Безруков, это максимум! Что прицепились-то?!
Почему неудачно? Нормально пошутил
+9
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+8
А может СК заодно проверить и депутата Новикова на предмет коррупции? А вдруг?! Очень он подозрительно всполошился. Если уж у нас любое слово уже факт или возможность.
+6
0
+6
Россия для грустных
+7
-1
+6
А президент у нас комик? Тот постоянно шутит тоже 🤡
+4
0
+4
"Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей," - депутат подтвердил, что его проблема в отсутствии поклонников
+4
0
+4
Ну смешно, парень ляпнул, не украл не убил и тут его под расстрел. Ситуация просто дурацкая и реакция дурацкая. Депутат не знаю.. дороги сходи проверь.)
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0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А в каких жанрах выступают депутаты ? Огласите весь список, пожалуйста !
И в этом списке один пункт Юмор
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0
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Зато этот депутат полностью соответствует занимаемой должности по степени полезности инициатив и глупости высказываний.
+4
0
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Депутатишка безмозглый
и с ЧЮ туго. Какая мерзость!
+4
0
+4
Депутат Новичков – клоун? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в политике. В каком виде он выставляет Госдуму?
Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям человека, которого назначили депутатом только потому, что его фамилия похожа на семейство фторфосфорорганических азоторганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия Novichok.
+4
0
+4
Дядя Коля, ты дурак?
+3
0
+3
Ответ paster_bibo
Этот дурачок сам скорей всего не остановится, а опытных коллег рядом похоже нету чтобы посоветовать больше не смешить народ.
Про депутата речь?
+4
-1
+3
Такой депутат нам не нужен!
+3
0
+3
Ответ Михаил Борисенок
Госдура прям сборище каких-то интеллектуальных гигантов. Они какой то специальный отбор проходят что ли
Это у них главная должностная обязанность - изображать "патриотизм". В итоге - проблемы и с футболом, и с ....бюджетом. Про футбол не говорю - "абидно!"
+2
0
+2
Ответ Александр Кудрявцев
И в этом списке один пункт Юмор
Дешёвый юмор.
+2
0
+2
А не комики не могут шутить? Он сам не шутит? Руководство страны не шутят в общении с журналистами? Или в футболе из рукодителей никто не шутит?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А в каких жанрах выступают депутаты ? Огласите весь список, пожалуйста !
"Вы не понимаете это другое" очень известный жанр его юзают как одни так и другие.
+2
0
+2
Ответ Aleksei Kovalev
Ну вот и дожили. Страна стремительно катится... уже и не знаешь, что написать, чтобы не привлекли. Но шутить уже можно только с разрешения депутатов. Скоро введут 10 видов прически разной плешивости, чтобы не дай Бог не дискредитировали сами знаете кого своими волосами.
Катится к вставанию с колен, очевидно же))
+2
0
+2
Ну, неудачно пошутил Безруков, это максимум! Что прицепились-то?!
+2
0
+2
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