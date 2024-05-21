Депутат Госдумы объяснил, почему попросил расследовать слова Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить слова футболиста на предмет коррупции.

– Можете объяснить, чем вас так задело высказывание Безрукова?

– Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания. Гражданин Безруков – комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте.

А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол? Я уверен, здесь должна быть нулевая толерантность к высказываниям и деяниям, имеющим хотя бы минимальные признаки коррупционной составляющей, – сказал Новичков.