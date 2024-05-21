Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова пропала в Индии. Ранее ее задержали за наркоторговлю, но освободили под залог (Regnum)

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова пропала в Индии после ареста по наркоделу.

Как сообщает агентство Regnum, бывшая пловчиха не выходит на связь с консульством и своей семьей. Ранее 59-летнюю Варганову задержали в Гоа по обвинению в наркоторговле, но освободили под залог.

В Генконсульстве МИД РФ в Мумбаи на данный момент отсутствуют данные о возможном местонахождении россиянки.

«Светлана Варганова на связь с нами не выходила и, похоже, не хочет этого делать. Нам не известно, что сейчас с ней происходит. Мы не знаем, кто ее адвокат или защитник. Индийская сторона нам не докладывает, как идет это следствие по ее делу. И мы в это вмешиваться не можем, потому что она, судя по всему, не хочет с нами сотрудничать.

Пока идет следствие, она не сможет выехать из страны, а оно может продолжаться очень долго. Поэтому, вероятнее всего, она находится на территории Индии. Но точной информации у нас нет, мы не знаем, вернулась она в Россию или нет. Мы лишь предполагаем. По закону, пока она под залогом, ее из Индии не выпустят.

Она была освобождена под залог, но это происходило без нашего участия. О ее освобождении мы узнали из новостей, в тюрьме она не находилась, ее сразу же выпустили после задержания. Кто внес деньги, нам не известно. Залог мы ни за кого не вносим, это не входит в наши полномочия», – рассказал представитель генконсульства.

По информации Regnum, залог за Варганову внесли участники наркокартеля.

«Денежные средства в качестве залога за гражданку России внесли представители наркокартеля. Сейчас никто из местных русских не знает, где она находится. С нами уже связывались ее знакомые из России, которые пытались ее отыскать и продолжают этим заниматься уже год, но мы ничем им помочь не можем.

Она просто исчезла. Удалила соцсети и исчезла. Ее начальник, если можно так сказать, Андрей Д., сейчас находится в тюрьме за организацию наркотрафика», – рассказал источник Regnum, знакомый с материалами дела.

Варганова – серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве. Она завоевала медаль в плавании на дистанции 200 м брассом. В это же дисциплине она стала чемпионка мира в 1982 году.