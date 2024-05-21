Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова пропала в Индии. Ранее ее задержали за наркоторговлю, но освободили под залог (Regnum)

Теги происшествия Светлана Варганова Водные виды

Призер Олимпиады-1980 Светлана Варганова пропала в Индии после ареста по наркоделу.

Как сообщает агентство Regnum, бывшая пловчиха не выходит на связь с консульством и своей семьей. Ранее 59-летнюю Варганову задержали в Гоа по обвинению в наркоторговле, но освободили под залог.

В Генконсульстве МИД РФ в Мумбаи на данный момент отсутствуют данные о возможном местонахождении россиянки.

«Светлана Варганова на связь с нами не выходила и, похоже, не хочет этого делать. Нам не известно, что сейчас с ней происходит. Мы не знаем, кто ее адвокат или защитник. Индийская сторона нам не докладывает, как идет это следствие по ее делу. И мы в это вмешиваться не можем, потому что она, судя по всему, не хочет с нами сотрудничать.

Пока идет следствие, она не сможет выехать из страны, а оно может продолжаться очень долго. Поэтому, вероятнее всего, она находится на территории Индии. Но точной информации у нас нет, мы не знаем, вернулась она в Россию или нет. Мы лишь предполагаем. По закону, пока она под залогом, ее из Индии не выпустят.

Она была освобождена под залог, но это происходило без нашего участия. О ее освобождении мы узнали из новостей, в тюрьме она не находилась, ее сразу же выпустили после задержания. Кто внес деньги, нам не известно. Залог мы ни за кого не вносим, это не входит в наши полномочия», – рассказал представитель генконсульства.

По информации Regnum, залог за Варганову внесли участники наркокартеля.

«Денежные средства в качестве залога за гражданку России внесли представители наркокартеля. Сейчас никто из местных русских не знает, где она находится. С нами уже связывались ее знакомые из России, которые пытались ее отыскать и продолжают этим заниматься уже год, но мы ничем им помочь не можем.

Она просто исчезла. Удалила соцсети и исчезла. Ее начальник, если можно так сказать, Андрей Д., сейчас находится в тюрьме за организацию наркотрафика», – рассказал источник Regnum, знакомый с материалами дела.

Варганова – серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве. Она завоевала медаль в плавании на дистанции 200 м брассом. В это же дисциплине она стала чемпионка мира в 1982 году.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Почитал об аресте: "В ходе операции были изъяты ЛСД, кокаин, метамфетамин и другие запрещённые вещества, а дома у Варгановой располагался незаконный кальянный бар"

Увлекательная у олимпийского призера жизнь в 60 лет.
+20
-1
+19
"Во все шантарамские" 😎
+16
-3
+13
Да все просто - чемпионка мира по плаванию уплыла.
Кокаиновым брассом.
+8
-1
+7
«Свои» же забрали под залог и свои же притопили где-нибудь в Ганге, чтоб не сдала никого следствию
+5
-2
+3
Ответ deligy
Почитал об аресте: "В ходе операции были изъяты ЛСД, кокаин, метамфетамин и другие запрещённые вещества, а дома у Варгановой располагался незаконный кальянный бар" Увлекательная у олимпийского призера жизнь в 60 лет.
"У нас было 2 пакетика травы, 75 таблеток мескалина, 5 листов марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина и гора возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов, а ещё литр текилы, литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжины амила. Не то чтобы это всё было нужно в поездке, но раз начал коллекционировать наркоту, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это эфир. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в эфирном запое. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся."
+4
-1
+3
Ответ Сергей Орлов
Консульство как обычно бездействует. Ничего нового. А дамочки, с вероятностью 99%, уже нет в живых. Картели в таких случаях не церемонятся.
Перестань смотреть голивудские боевики.
На Гоа таких торговцев - через 50 метров по всему пляжу
+2
0
+2
не гимнастеа, не фигуристка, а призером стала в 15 лет
+1
-1
0
Бодрая бабуля
+2
-2
0
Думаю уже выбралась из Индии.Там это не сложно.Потом почитаем Шантарам -3.
+1
-1
0
Она уплыла, но обещала вернуться
+1
-1
0
Фигасе, какая "бурная" жизнь у дамы в 59 лет!
0
0
0
этот случай прям идеален для документального проекта National Geographiс - "Злоключения за границей"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий