Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)

Теги Челси премьер-лига Англия отставки чемпионат мира среди клубов Маурисио Почеттино Томас Тухель Грэм Поттер Бехдад Эгбали Футбол

Маурисио Почеттино покинул «Челси» из-за «философских» разногласий с руководством.

Сегодня аргентинский специалист покинул лондонский клуб по обоюдному согласию.

Главный тренер был вызван на тренировочную базу «Челси» в Кобхэме около полудня в понедельник в рамках подведения итогов сезона, встретился с руководством и пообщался с совладельцем Бехдадом Эгбали.

Разногласий по поводу того, кто должен отвечать за трансферную политику, не было. Различий объясняются как «более философские» и связаны с динамикой работы в рамках клубной структуры.

Поскольку долгий сезон только завершился, никто не хотел принимать поспешных решений, о которых потом можно было бы пожалеть. Поэтому в понедельник стороны договорились вновь собраться для обсуждения во вторник утром. Но ко второму дню ничего не изменилось, и примерно к 11:30 утра уход Почеттино был согласован в устной форме.

«Челси» и Почеттино решили, что лучше расстаться сейчас, после относительно дружеских 12 месяцев совместной работы, чем пытаться дотянуть до последнего года контракта и рисковать разорвать соглашение досрочно в будущем.

Кроме того, существовала угроза, что плохое начало следующего сезона или неудачный ход кампании окажут давление на владельцев и заставят их произвести изменения в середине сезона, чего они стремились избежать после увольнения Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

Следующим летом «Челси» предстоит принять участие в клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня 2025 года, а срок действия контракта Почеттино истекал до конца этого месяца. Были опасения, что если оставить его еще на год ради преемственности, то это создаст сложную ситуацию для клуба относительно этого турнира.

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27 комментариев
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Пора в третий раз занять место Тухеля. ПСЖ, Челси, теперь Бавария. Кейн и Дайер ждут
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Просто в последнее время Челси выглядел подозрительно хорошо, а Боэли это не устраивает 😃
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Короче по ☯️ Инь Янь .
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+2
Ответ PatrickShapka2
Комментарий удален пользователем
Зная, как Боули любит кидаться деньгами - Моур его на рекордно максимальную неустойку разведёт как два пальца)))
+3
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+2
Ответ Растиньяк
Его вообще не стоило назначать, чувак ничего не выиграл за карьеру и откровенно слил сезон. Так что решение правильное, при условии, что вернут Тухеля
Конте!
+1
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+1
Ну еще бы разница в философии. Одни хотят продать ключевых игроков и накупить чернокожих ноунеймов, а другой просит их оставить и провести точечные усиления. Все очевидно, по-моему. Челси - это проект однодневка, который американцы создали для собственного обогащения. Поиграются и продадут. Фанатам терпения, рано или поздно этот цирк закончится
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Ответ Emma Nevskaia
только казалось появился рисунок игры
Да фиг с ним, с Почем, ибо от него трофеев все равно не приходится ждать. Тут больше пугает список кандидатов на замену. Нельзя всех этих Поттеров ставить опять в команду молодую, которой нужен тренер победитель с опытом.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Марсель Объелся
Пора в третий раз занять место Тухеля. ПСЖ, Челси, теперь Бавария. Кейн и Дайер ждут
Ну в Челси было скорее место Поттера или Лэмпарда
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Ответ Марсель Объелся
Пора в третий раз занять место Тухеля. ПСЖ, Челси, теперь Бавария. Кейн и Дайер ждут
Пожалей Кейна...
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Почеттино по Канту работал, а Боэли любит Ницше
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Ничего не понятно, но интересно)
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С Тухелем различия, с Почеттино различия. Они(руководство) там близнеца своего ищут?
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только казалось появился рисунок игры
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я в шоке
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Следующий сезон будет хуже.
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Боули должен покончить с этим и сам возглавить клуб, это будет легендарно
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давайте посмотрим куда же приведет "философия Боули".
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У Челси при Боулинге есть философия?)) Это они про бабки что ли? Думаю Челси продаст самые дорогие свои активы этим летом. Например Палмера и Галлахера.
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"и забери свои лимоны" - сказал Боели
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А какая философия у Боэли и его эффективных менеджеров? Купить дохрена сырой молодёжи за огромные бабки,которая ломается после пары игр? Если так,то удачи им в борьбе за ЛК каждый год
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Боули предпочитает Ницше, а Почетино любит Шопенгауэра
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Следующий уровень дна, нанять например Аллегри
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в общем фэн шуй
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Его вообще не стоило назначать, чувак ничего не выиграл за карьеру и откровенно слил сезон. Так что решение правильное, при условии, что вернут Тухеля
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философия поча была сделать из челси тоттенхем?
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