Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)
Маурисио Почеттино покинул «Челси» из-за «философских» разногласий с руководством.
Сегодня аргентинский специалист покинул лондонский клуб по обоюдному согласию.
Главный тренер был вызван на тренировочную базу «Челси» в Кобхэме около полудня в понедельник в рамках подведения итогов сезона, встретился с руководством и пообщался с совладельцем Бехдадом Эгбали.
Разногласий по поводу того, кто должен отвечать за трансферную политику, не было. Различий объясняются как «более философские» и связаны с динамикой работы в рамках клубной структуры.
Поскольку долгий сезон только завершился, никто не хотел принимать поспешных решений, о которых потом можно было бы пожалеть. Поэтому в понедельник стороны договорились вновь собраться для обсуждения во вторник утром. Но ко второму дню ничего не изменилось, и примерно к 11:30 утра уход Почеттино был согласован в устной форме.
«Челси» и Почеттино решили, что лучше расстаться сейчас, после относительно дружеских 12 месяцев совместной работы, чем пытаться дотянуть до последнего года контракта и рисковать разорвать соглашение досрочно в будущем.
Кроме того, существовала угроза, что плохое начало следующего сезона или неудачный ход кампании окажут давление на владельцев и заставят их произвести изменения в середине сезона, чего они стремились избежать после увольнения Томаса Тухеля и Грэма Поттера.
Следующим летом «Челси» предстоит принять участие в клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня 2025 года, а срок действия контракта Почеттино истекал до конца этого месяца. Были опасения, что если оставить его еще на год ради преемственности, то это создаст сложную ситуацию для клуба относительно этого турнира.