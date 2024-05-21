Роналду, Бруну, Бернарду, Леау, Феликс, Жота, Пепе – в заявке сборной Португалии на Евро-2024

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Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024.

Роберто Мартинес вызывал 26 игроков на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй ПатрисиуРома»);

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»).

75 комментариев
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Мощнейший состав у португальцев. В принципе одни из претендентов на титул, в каждой линии игроки высочайшего класса с лидерами во главе.
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Пепе конечно монстр, 41 год человеку, а до сих пор за счет прекрасного чтения игры и отличный игры на втором этаже выступает на очень и очень высоком уровне.
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Ответ Отец Абду
Интересный факт! Португалия без Роналду за 95 минут - 1 Евро Португалия с Роналду за 20 лет - 0 Евро
Очень «интересный» факт, если учесть, что именно Роналду свою сборную в финал протащил.
+24
-9
+15
Пепе, видимо, будет самым старым среди всех участников Евро. Из полевых игроков, думаю, точно
+15
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+13
Ответ SaH4r.
Арабский балласт в заявке, значит вычеркиваем Португалию из списка фаворитов.
До Роналду - 0 трофеев
При Роналду - ЧЕ и Лига Наций
+20
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+10
Все так говорят про супер мощный сотав, но я его не вижу что то
+12
-3
+9
Ответ Streetbor
Мощнейший состав у португальцев. В принципе одни из претендентов на титул, в каждой линии игроки высочайшего класса с лидерами во главе.
средняя линия ни о чем
+11
-4
+7
Ответ маринованный огурчик
средняя линия ни о чем
Витинья очень крутой контролирующий опорник для футбола Мартинеса, это не автобус Сантуша
+7
-2
+5
Очень не сбалансированный состав, в средней линии почти все игроки атаки. Тоесть будет явный перекос в атаку, а учитывая ещё и слабые фланги (именно в защитных действиях) - будет огромная нагрузка на линию защиты.

Плюс 40% состава - очень нестабильные игроки.

1/4, максимум полуфинал.
+6
-2
+4
Фанатики Аргентины как всегда лучше знают, кого вызывать португальцам
+15
-12
+3
Ответ QWertY
Еще один интересный факт: У Кришти 0 голов и 0 ассистов в плей офф Чемпионата Мира за всю история
Как связаны ЧМ и Евро, объяснишь?
+5
-3
+2
Ответ Отец Абду
Интересный факт! Португалия без Роналду за 95 минут - 1 Евро Португалия с Роналду за 20 лет - 0 Евро
Ну тогда еще один интересный факт, чтобы честно было

Португалия без Роналду: с 1964-го всего трижды выходили на Евро
Португалия с Роналду: с 2004-го взяли бронзу, серебро и золото
+6
-4
+2
Ответ <Inter>
у них состав без ярко выраженных слабых мест
При этом отлетают в 1/8 от Уругвая, в 1/8 от Бельгии, в 1/8 от Марокко.
+3
-2
+1
Ответ Верховный Лорд
Состав космический, но есть вопросы по тренеру
Пока что работает неплохо, да и с Бельгией проявил себя хорошо, гораздо лучше Вильмотса. Мартинес не виноват, что Лукаку по пустым в воротам против Хорватии трижды не попал
+3
-2
+1
Ответ Vatikan
кто будет основной вратарь?
Кошта, скорее всего
+3
-2
+1
Ответ маринованный огурчик
средняя линия ни о чем
Пенальтеш, Бернарду, Витинья звучит вполне. Только Бернарду как обычно за сборную будет играть как табурет.
+3
-2
+1
Баласт не даст им 1/4 пройти.
+6
-5
+1
Состав хороший, кроме Кришти Бадрийского, который будет тянуть их назад
+8
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Ответ <Inter>
у них состав без ярко выраженных слабых мест
Опорка (и в целом несбалансированная средняя линия ) ? Фланги защиты? ? И нападение, где старичок Роналду, ОЧЕНЬ нестабильные Леау, Рамуш, Жота, Фелиш + просто крепкие середняки вроде Консейсау и Нету.

Ну да, прям без слабых мест 😅
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Ответ Bogdan
Все так говорят про супер мощный сотав, но я его не вижу что то
Отличный состав, нужно приглядеться.
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Ответ Oleg
При этом отлетают в 1/8 от Уругвая, в 1/8 от Бельгии, в 1/8 от Марокко.
Так у них тренера нормального ни разу не было. Сантуш выиграл Евро оборонительным футболом и продолжал дальше играть трусливо
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Ответ Oleg
При этом отлетают в 1/8 от Уругвая, в 1/8 от Бельгии, в 1/8 от Марокко.
1/8 от Марокко

Да Олег )
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Ответ Oleg
При этом отлетают в 1/8 от Уругвая, в 1/8 от Бельгии, в 1/8 от Марокко.
От Марокко в 1/4 вылетели, подтяни матчасть
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Ответ Mister Evidence
До Роналду - 0 трофеев При Роналду - ЧЕ и Лига Наций
Лиги Наций до роналду и не было
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Ответ <Inter>
До сих пор не понимаю, почему вызывают Семеду
Потому что Порро испанец
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Ответ Кирилл Голивец
Порро испанец)))
перепутал из-за прошлого в Спортинге. Но всё равно считаю Семеду слабым защитником
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Ответ Alexander S
А вдруг будет ещё чудо сродни 2016
Сомнительно. Не будет игры от обороны + в средней линии явный перекос в атаку, они не смогут сдержать напор сильной сборной.
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Ответ Men77
О, его персофан соломку уже подстелил)
Прогнозирую, что ничего сильно не изменится - хоть будет Роналду в старте, хоть проведёт весь турнир на лавке.

Слишком много нестабильных игроков.
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Ответ Artuom Batishev
Очень не сбалансированный состав, в средней линии почти все игроки атаки. Тоесть будет явный перекос в атаку, а учитывая ещё и слабые фланги (именно в защитных действиях) - будет огромная нагрузка на линию защиты. Плюс 40% состава - очень нестабильные игроки. 1/4, максимум полуфинал.
Тут 4 опорника - Перейра, 2 Невеша и Пальинья, вроде прилично.
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Ответ morgan23
А Консейсау каким боком тут оказался? Батя постарался и замолвил словечко перед Мартинесом?
Выбор очень ограничен. Поэтому или середняки вроде Консейсау, или очень нестабильные таланты вроде Леау, Жоты, Фелиша и т. д.
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