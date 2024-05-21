Роналду, Бруну, Бернарду, Леау, Феликс, Жота, Пепе – в заявке сборной Португалии на Евро-2024
Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024.
Роберто Мартинес вызывал 26 игроков на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»);
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»).
При Роналду - ЧЕ и Лига Наций
Плюс 40% состава - очень нестабильные игроки.
1/4, максимум полуфинал.
Португалия без Роналду: с 1964-го всего трижды выходили на Евро
Португалия с Роналду: с 2004-го взяли бронзу, серебро и золото
Ну да, прям без слабых мест 😅
Да Олег )
Слишком много нестабильных игроков.