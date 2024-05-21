Роналду, Бруну, Бернарду, Леау, Феликс, Жота, Пепе – в заявке сборной Португалии на Евро-2024

Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024.

Роберто Мартинес вызывал 26 игроков на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Вратари: («Порту»), («Вулверхэмптон»), (« »);

Защитники: («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»).