Месси был обеспокоен снижением зарплаты на фоне пандемии – Пике передал это Рубиалесу. Экс-глава RFEF предложил Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА

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Лионель Месси может быть замешан в скандале с президентами УЕФА и RFEF.

Газета The Objective получила в свое распоряжение сообщения и аудиозаписи, которыми Жерар Пике и Лионель Месси, игравшие на тот момент за «Барселону», обменивались с тогдашним президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом и президентом УЕФА Александером Чеферином. 

Эти переписки свидетельствуют о попытках «перенаправить» средства УЕФА определенным игрокам, чтобы компенсировать им сокращения зарплат из-за пандемии COVID-19.

Первый разговор на эту тему между Пике и Рубиалесом состоялся 2 апреля 2020 года. В том телефонном разговоре, как стало известно после анализа переписки бывшего президента RFEF с Чеферином, Жерар с разрешения Месси выразил Рубиалесу обеспокоенность аргентинского игрока значительным сокращением его зарплаты из-за пандемии коронавируса. За несколько дней до этого «Барселона» попросила футболистов сократить зарплаты на 70% на фоне кризиса. 

В тот же день Рубиалес связался с главой УЕФА в WhatsApp и рассказал ему, что Месси выразил озабоченность по этому поводу. Экс-президент RFEF поднял вопрос о возможности использования средств УЕФА для компенсации финансовых потерь игроков.

При этом и Рубиалес, и Чеферин понимали, что обсуждение этой темы может негативно сказаться на имидже игроков, если станет достоянием общественности. Поэтому испанец настаивал на конфиденциальности переговоров. 

«Они [Пике и Месси] ясно сказали мне, что никто не должен узнать, что речь идет о деньгах, потому что, если люди узнают, они убьют их. Я отправлю тебе аудиозапись с сообщением от Лео Месси. Это мой голос, но это сообщение от него», – сказал Луис.

В ответ Чеферин успокоил Рубиалеса и заверил, что «даже его собака не узнает» об этом.

Затем Рубиалес предложил Чеферину перенаправить средства, которые RFEF получает от УЕФА, таким образом, чтобы они достались Месси и другим игрокам. «Для нас важно, чтобы Месси и остальные оставались с нами. Без необходимости вкладывать дополнительные деньги. Мы только перенаправим деньги», – сказал бывший глава испанской федерации.

Через пять минут после этого экс-президент RFEF связался с бывшим защитником «Барсы» и выразил желание помочь игрокам. Рубиалес, Пике и Месси провели трехсторонний телефонный разговор, в ходе которого Луис рассказал футболистам о предложении, которое он сделал президенту УЕФА. 

Через два дня Рубиалес снова связался с Чеферином и спросил, обдумал ли тот это предложение. Испанец попросил словенца «вовремя сообщить об этом Месси», если ответ будет утвердительный. 

Источники, знакомые с ходом переговоров, заявляют, что «если бы этот вопрос стал достоянием общественности, они [Рубиалес и Чеферин] бы утверждали, что такой ход пошел бы на пользу игрокам с низким уровнем дохода».

Рубиалес отправил Пике скриншоты своих бесед с Чеферином, а экс-защитник переслал их Лионелю. 

6 апреля Рубиалес направил Чеферину свое экономическое предложение, в котором он предлагает реструктурировать выплаты национальным ассоциациям от УЕФА, а именно доходы от телетрансляций. Экс-глава RFEF предложил выделить половину этой суммы на компенсации игрокам, чьи зарплаты были снижены. 

«RFEF направит примерно 50% от общей суммы солидарных выплат в резервный фонд. Фонд покроет сокращение заработной платы игроков в Первом дивизионе, Втором дивизионе, Втором дивизионе В, Третьем дивизионе, женском футболе и футзале.

Остальные 50% будут распределены в соответствии с текущими требованиями исключительно между клубами, которые во время кризиса Covid-19 не согласились на снижение зарплат своим игрокам (25% для профессиональных клубов и 25% для непрофессиональных клубов).

Этот механизм будет применяться в течение периода, необходимого для того, чтобы полностью или в значительной степени покрыть сокращение зарплат игроков (мы считаем, что эта сумма составит около 50 миллионов евро)», – написал Рубиалес.

115 комментариев
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Больше чем клуб
+141
-20
+121
Какой же Месси всё таки был алчным и жадным, получал 70 млн в год чистыми от клуба, плюс рекламные контракты, а ему всё мало, мда🤦‍♂️
+119
-14
+105
Представьте чтобы здесь было будь это Роналду.... Ууууу
+115
-11
+104
Ответ Syndycate
Какой же Месси всё таки был алчным и жадным, получал 70 млн в год чистыми от клуба, плюс рекламные контракты, а ему всё мало, мда🤦‍♂️
Мелкий, но жадный.
+69
-7
+62
Вот он наш скромняга Лео.... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+68
-10
+58
Да вы что? Не может такого быть! Он же Святой и играет чисто за "спасибо" !!! Это всё ложь! Опять Перес всё купил....
+61
-11
+50
Ответ Максим Новиков
Больше чем клуб
Больше чем кабинет :)
Семья! За еду и идею! :)
+60
-13
+47
Ответ Lightkeeper
Мелкий, но жадный.
Ну для него всегда деньги были на первом месте - когда в ПСЖ за прогул пригрозили его оштрафовать, он испугался и записал покаянное видеοизвинение, лишь бы "копеечку сберечь"🤦🤢
+45
-4
+41
Ну это достойно очередного золотого мяча
+41
-6
+35
Бессребрянник Лео превзошел себя. Падал от голода, но продолжал играть за Барсу! Как тот гаишник из Нашей Раши. Силком затащили в Псж, чтоб хоть на крупу и макарошки хватало.
Ну а мы срочно ждем пиар-новость, что КриРо не так посмотрел на кого-то в чемпионате Аравии, ведь обычно от проделок Месси отвлекают именно такими "скандалами"
+28
-3
+25
Чтобы сохранить Лёне зарплату остальным урезали? Нормуль 😏
Один клуб, одна семья. Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет сынок, ты меньше есть.
+21
-3
+18
Ме$и
+17
-3
+14
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
С какого перепугу Роналду должен прощать Юве свои деньги ?
+14
-5
+9
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Роналду никогда не заявлял ни в одном клубе, что это его дом и он готов остаться и играть за символические деньги, никогда не рыдал в камеру о том, как он хочет тут остаться и всегда бросал себе вызовы спортивные (становился лучшим в трёх топ лигах и брал ЛЧ за разные клубы), в отличие от сами знаете кого, кто без Хавиньесты не смог даже в финал выйти хоть раз 😀
+15
-7
+8
Скоро жадный арг придёт в бчк и ПО-СЕМЕЙНОМУ затребует остатки зп, толкнув бычку в финансовую пропасть
+9
-1
+8
Кто-то думал как спасать людей в пандемию, а Месси думал про денюшку...
+11
-4
+7
недоедал Ме$и и поэтому 2-8 влетели от Баварии
+8
-2
+6
Бедный Месси едва сводил концы с концами в Барсе, будем объективны🤑
+9
-3
+6
месифилы будут защищать своего хозяина, даже если он совершит терракт
+8
-3
+5
Ответ ten Hag
Больше чем кабинет :) Семья! За еду и идею! :)
За эмблему!
+8
-3
+5
Образ хорошего парня чисто пиар служба слепила. На самом деле Месси двуличный и жадный
+6
-1
+5
Я отправлю тебе аудиозапись с сообщением от Лео Месси. Это мой голос, но это сообщение от него», – сказал Луис.
+11
-7
+4
Ответ SergSV
Ну и бред я прочитал.
Остальные, видимо, совсем не читали текст, а только заголовок
+9
-5
+4
Барселона еще долго будет пожинать плоды жадности Месси.
+9
-5
+4
Кто нибудь реально понял, что тут написано?
+9
-7
+2
Какой хитрый человек (с)
+3
-1
+2
Я в шоке. Неужели Лео прям недоедал, пока весь мир от пандемии страдал?
+5
-3
+2
С Федерацией договариваются бессребренники Пике и Месси, готовые бесплатно играть за Барсу, глава испанской федерации хлопочет за игроков Барсы, президенты Барсы постоянно голосуют за Рубиалеса (и Тебаса), а кабинетные почему-то Мадрид и Перес, которые всегда голосуют против
+2
0
+2
Ну и бред я прочитал.
+12
-10
+2
Ответ Caterina
Хейтеры ничего не поняли, слишком многабукв чтоб их читать, но поспешили сразу заявить что вот он, жадный Месси отбирал зарплату у других игроков, Рубиалиса, Чеферина и его собаки, а также у испанских бабушек и дедушек. Нужно же успеть плюсиков нахватать и желчь разлить, приятное с полезным.
Все знают, что Лио играет не за деньги, а потому что очень любит футбол! Поэтому он сначала выкручивал руки Барсе каждый год, требую больше, потом ушел в катарский мешок, а теперь ему вся Млс платит. Вот и Уефа он нагнул ради зарплаты только потому, что очень любит игру!
+5
-3
+2
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