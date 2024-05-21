Месси был обеспокоен снижением зарплаты на фоне пандемии – Пике передал это Рубиалесу. Экс-глава RFEF предложил Чеферину компенсировать потери игроков за счет средств УЕФА

Лионель Месси может быть замешан в скандале с президентами УЕФА и RFEF.

Газета The Objective получила в свое распоряжение сообщения и аудиозаписи, которыми и , игравшие на тот момент за «Барселону», обменивались с тогдашним президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и президентом УЕФА Александером Чеферином.

Эти переписки свидетельствуют о попытках «перенаправить» средства УЕФА определенным игрокам, чтобы компенсировать им сокращения зарплат из-за пандемии COVID-19.

Первый разговор на эту тему между Пике и Рубиалесом состоялся 2 апреля 2020 года. В том телефонном разговоре, как стало известно после анализа переписки бывшего президента RFEF с Чеферином, Жерар с разрешения Месси выразил Рубиалесу обеспокоенность аргентинского игрока значительным сокращением его зарплаты из-за пандемии коронавируса. За несколько дней до этого « » попросила футболистов сократить зарплаты на 70% на фоне кризиса.

В тот же день Рубиалес связался с главой УЕФА в WhatsApp и рассказал ему, что Месси выразил озабоченность по этому поводу. Экс-президент RFEF поднял вопрос о возможности использования средств УЕФА для компенсации финансовых потерь игроков.

При этом и Рубиалес, и Чеферин понимали, что обсуждение этой темы может негативно сказаться на имидже игроков, если станет достоянием общественности. Поэтому испанец настаивал на конфиденциальности переговоров.

«Они [Пике и Месси] ясно сказали мне, что никто не должен узнать, что речь идет о деньгах, потому что, если люди узнают, они убьют их. Я отправлю тебе аудиозапись с сообщением от Лео Месси. Это мой голос, но это сообщение от него», – сказал Луис.

В ответ Чеферин успокоил Рубиалеса и заверил, что «даже его собака не узнает» об этом.

Затем Рубиалес предложил Чеферину перенаправить средства, которые RFEF получает от УЕФА, таким образом, чтобы они достались Месси и другим игрокам. «Для нас важно, чтобы Месси и остальные оставались с нами. Без необходимости вкладывать дополнительные деньги. Мы только перенаправим деньги», – сказал бывший глава испанской федерации.

Через пять минут после этого экс-президент RFEF связался с бывшим защитником «Барсы» и выразил желание помочь игрокам. Рубиалес, Пике и Месси провели трехсторонний телефонный разговор, в ходе которого Луис рассказал футболистам о предложении, которое он сделал президенту УЕФА.

Через два дня Рубиалес снова связался с Чеферином и спросил, обдумал ли тот это предложение. Испанец попросил словенца «вовремя сообщить об этом Месси», если ответ будет утвердительный.

Источники, знакомые с ходом переговоров, заявляют, что «если бы этот вопрос стал достоянием общественности, они [Рубиалес и Чеферин] бы утверждали, что такой ход пошел бы на пользу игрокам с низким уровнем дохода».

Рубиалес отправил Пике скриншоты своих бесед с Чеферином, а экс-защитник переслал их Лионелю.

6 апреля Рубиалес направил Чеферину свое экономическое предложение, в котором он предлагает реструктурировать выплаты национальным ассоциациям от УЕФА, а именно доходы от телетрансляций. Экс-глава RFEF предложил выделить половину этой суммы на компенсации игрокам, чьи зарплаты были снижены.

«RFEF направит примерно 50% от общей суммы солидарных выплат в резервный фонд. Фонд покроет сокращение заработной платы игроков в Первом дивизионе, Втором дивизионе, Втором дивизионе В, Третьем дивизионе, женском футболе и футзале.

Остальные 50% будут распределены в соответствии с текущими требованиями исключительно между клубами, которые во время кризиса Covid-19 не согласились на снижение зарплат своим игрокам (25% для профессиональных клубов и 25% для непрофессиональных клубов).

Этот механизм будет применяться в течение периода, необходимого для того, чтобы полностью или в значительной степени покрыть сокращение зарплат игроков (мы считаем, что эта сумма составит около 50 миллионов евро)», – написал Рубиалес.