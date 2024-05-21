Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»
В Госдуме предложили проверить высказывание Руслана Безрукова на предмет коррупции.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.
Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование в отношении слов футболиста, сообщает «Р-Спорт».
«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора.
Современный российский футбольный клуб – это не только игроки и тренеры, но и самое широкое сообщество болельщиков, экспертов, зрителей, любителей спорта. В рамках данного сообщества громадное значение имеет патриотическое воспитание детей и молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни среди самых широких слоев общества.
В этой части высказывания гражданина Безрукова имеют, без преувеличения, общественно-разрушительный характер», – написал Новичков.
Депутат подчеркнул, что «подобные слова крайне недопустимы в эфире федеральных телевизионных каналов и формируют нездоровую атмосферу вокруг отечественного спорта».
Рузиля Минекаева хотят «отменить» из-за его женской роли в клипе «Ирина Кайратовна»
Группа «Ирина Кайратовна» перезалили свой клип на песню «Пацан» на YouTube, в котором появился российский актер Рузиль Минекаев. известный зрителям по сериалу «Слово пацана», где он играл роль Марата. В клипе он исполнил роль курьера, доставляющего заказ группе «Ирина Кайратовна».
Также зрители обвинили клипмейкера и съемочную группу в пропаганде нетрадиционных ценностей. Сейчас клип пропал со всех площадок
А помните, как мы смеялись над русскими бабками и переодетым в официантку суши-бара Галустяным?
Вот если бы они проиграли и он пошутил про деньги от тех, кому это поражением было выгодно, тут другая ситуация. Но они победили!
Вот кто их выбирал ?)
Хоть хит парад выбирай :
Милонов против Мадонны
Милонов против Леди Гага
Милонов против газировки
Милонов против Дарвина
Теперь.. как его - Новичков )
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Он хочет сказать, что какое-либо высказывание может разрушить общество?
Это экстремизм, не меньше.