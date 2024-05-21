Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»

Теги Рубин премьер-лига Россия Государственная дума Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

В Госдуме предложили проверить высказывание Руслана Безрукова на предмет коррупции.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование в отношении слов футболиста, сообщает «Р-Спорт». 

«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора.

Современный российский футбольный клуб – это не только игроки и тренеры, но и самое широкое сообщество болельщиков, экспертов, зрителей, любителей спорта. В рамках данного сообщества громадное значение имеет патриотическое воспитание детей и молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни среди самых широких слоев общества.

В этой части высказывания гражданина Безрукова имеют, без преувеличения, общественно-разрушительный характер», – написал Новичков. 

Депутат подчеркнул, что «подобные слова крайне недопустимы в эфире федеральных телевизионных каналов и формируют нездоровую атмосферу вокруг отечественного спорта».

Материалы по теме

116 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Общественно-разрушительный характер имеют депутаты с мыслями или скорее их отсутствием как у Новичкова
+254
-1
+253
Считаю общественно-разрушительный характер носит деятельность депутата Новичкова
+84
-1
+83
Совсем с дуба рухнули? Человек, пусть и неудачно, но всего лишь пошутил, а вы реально хотите на пустом месте сломать жизнь человеку?!
+79
-2
+77
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Общественно-разрушительный характер имеют депутаты с мыслями или скорее их отсутствием как у Новичкова
А чего вы хотите?

Рузиля Минекаева хотят «отменить» из-за его женской роли в клипе «Ирина Кайратовна»

Группа «Ирина Кайратовна» перезалили свой клип на песню «Пацан» на YouTube, в котором появился российский актер Рузиль Минекаев. известный зрителям по сериалу «Слово пацана», где он играл роль Марата. В клипе он исполнил роль курьера, доставляющего заказ группе «Ирина Кайратовна».

Также зрители обвинили клипмейкера и съемочную группу в пропаганде нетрадиционных ценностей. Сейчас клип пропал со всех площадок

А помните, как мы смеялись над русскими бабками и переодетым в официантку суши-бара Галустяным?
+60
-2
+58
Больше заняться нечем?)
+52
-3
+49
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Общественно-разрушительный характер имеют депутаты с мыслями или скорее их отсутствием как у Новичкова
И лучше бы они проверяли высказывания друг дружки, на общественно-разрушительный характер
+44
0
+44
Самого бы Новичкова проверить на предмет коррупции
+37
0
+37
Предлагаю заблюрить его лицо на протяжении всего сериала «Бригада»! Будет знать как шутить!
+29
0
+29
Рубину б не очковать и ответно накатать заяву за ложный донос и превышение служебных полномочий
+25
-1
+24
Тошнит уже от этих популистов! Лучше бы провели расследование и проверили на что потратили 773,6 млн рублей бюджетных денег, предназначенных на подготовку стадионов к Fan ID. И кто на этом нажился.
+23
0
+23
Ответ Aleksey Yashin
Считаю общественно-разрушительный характер носит деятельность депутата Новичкова
У него хоть это фамилия, полученная при рождении или сменил в угоду "политической обстановке"❓
+17
0
+17
А что хотят? Аннулировать счет матча Зенит-Рубин, победа Зенита и три очка?
+18
-2
+16
Сюрреализм какой то. В чем вообще "коррупционная составляющая" тут в принципе? Задача любой футбольной команды, выходящей на поле, это победа. Они и победили, сделали, что должны.
Вот если бы они проиграли и он пошутил про деньги от тех, кому это поражением было выгодно, тут другая ситуация. Но они победили!
+16
-1
+15
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Светлану Денисовну , главного школьного коррупционера забыли)
Снежанну Денисовну! Стыдно не знать классику!
+15
0
+15
Ответ JENNINGS
А чего вы хотите? Рузиля Минекаева хотят «отменить» из-за его женской роли в клипе «Ирина Кайратовна» Группа «Ирина Кайратовна» перезалили свой клип на песню «Пацан» на YouTube, в котором появился российский актер Рузиль Минекаев. известный зрителям по сериалу «Слово пацана», где он играл роль Марата. В клипе он исполнил роль курьера, доставляющего заказ группе «Ирина Кайратовна». Также зрители обвинили клипмейкера и съемочную группу в пропаганде нетрадиционных ценностей. Сейчас клип пропал со всех площадок А помните, как мы смеялись над русскими бабками и переодетым в официантку суши-бара Галустяным?
Светлану Денисовну , главного школьного коррупционера забыли)
+14
-1
+13
Давайте создадим петицию проверить Новичкова на коррупцию
+13
-1
+12
Ответ Владимир Вологодский
Комментарий скрыт
Всё, убить его?
+12
-1
+11
Шутка рушащая общество? Общество рушат все эти разбирательства
+12
-1
+11
Ответ BarCa
А что хотят? Аннулировать счет матча Зенит-Рубин, победа Зенита и три очка?
Ротенберг же обещал, что семья Газпром будет делать всё для победы зенита.
+15
-5
+10
Да расстреляйте его уже и дело с концом. Такой кипиш из-за ерунды.
+10
0
+10
Депутата Новичкова самого надо на коррупцию проверить, у него самого явно рыльце в пушку.
+8
0
+8
Ответ JENNINGS
Совсем с дуба рухнули? Человек, пусть и неудачно, но всего лишь пошутил, а вы реально хотите на пустом месте сломать жизнь человеку?!
почему неудачно? нормально пошутил)
+8
0
+8
из-за тонн таких вот дурацких запросов прокуратуре приходится тратить тьму времени на разгребание этой фигни, вместо того, чтобы заниматься серьёзной и нужной работой
+6
0
+6
Жесть. Вот кого действительно нужно проверять прокуратуре - так это депутатов! А не футболиста, который просто не подумал что сказал.
+5
0
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Светлану Денисовну , главного школьного коррупционера забыли)
Да, «НашуРашу» нынче в эфир бы не пропустили
+5
0
+5
Еще один Терюшков/Милонов, все им что то мерещится.
Вот кто их выбирал ?)
Хоть хит парад выбирай :
Милонов против Мадонны
Милонов против Леди Гага
Милонов против газировки
Милонов против Дарвина
Теперь.. как его - Новичков )
+5
-1
+4
"...высказывания гражданина Безрукова имеют, без преувеличения, общественно-разрушительный характер".
.
Он хочет сказать, что какое-либо высказывание может разрушить общество?
Это экстремизм, не меньше.
+5
-1
+4
Ответ Игорь Бирк
Больше заняться нечем?)
Вообще не понимаю, что не так с этими кнопкодавами? Добрался до теплого местечка - сиди, не дергайся. Хочешь послужить стране - сейчас есть огромное поле для этого, особенно для депутата. Нет, надо выставлять себя клоунами перед всей страной. Нравится, чтобы все над тобой смеялись - иди на ТНТ или куда там щас идут. Зачем идти в думу? Загадочное поведение
+4
0
+4
Свмого депутата бы проверить
+4
0
+4
Этим цирком уже пытать можно
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий