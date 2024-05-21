Депутат Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет общественно-разрушительный характер»

В Госдуме предложили проверить высказывание Руслана Безрукова на предмет коррупции.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет РФС по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание на заседании 21 мая.

Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование в отношении слов футболиста, сообщает « ».

«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора.

Современный российский футбольный клуб – это не только игроки и тренеры, но и самое широкое сообщество болельщиков, экспертов, зрителей, любителей спорта. В рамках данного сообщества громадное значение имеет патриотическое воспитание детей и молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни среди самых широких слоев общества.

В этой части высказывания гражданина имеют, без преувеличения, общественно-разрушительный характер», – написал Новичков.

Депутат подчеркнул, что «подобные слова крайне недопустимы в эфире федеральных телевизионных каналов и формируют нездоровую атмосферу вокруг отечественного спорта».