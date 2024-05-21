Комитет по этике дополнительно рассмотрит шутку Безрукова про «денежки»: «Вопрос требует всестороннего изучения. Проведем заседание, когда получим всю информацию»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Краснодар Руслан Безруков Футбол

Комитет РФС по этике проведет дополнительное заседание по делу Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике на сегодняшнем заседании.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании.

Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», – сказал председатель комитета по этике Андрей Стукалов.

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45 комментариев
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Да расстреляйте уже его
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Из пальца высосали тему для создания видимости, что они что-то делают! А по факту - бездельники, сосущие бюджет
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Больница газпромовская. Ещё и Бузовых разных подключили на МатчТВ
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Позорники. Реально нехрен делать кому-то. Раздули на пустом месте.
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шутка Безрукова про денежки потенциально опасней внезапного поноса Сочи перед Ахматом.
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Комитет по этике до последнего пытается хоть как-то оправдать своё никчёмное существование, спешите видеть!
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Ответ Дядя ТУРА
Да расстреляйте уже его
С языка снял. Да посадите его как главного коррупционера российского футбола
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Единственный логичный вердикт в такой ситуации - чтобы Безрукова избил Адам Кадыров!
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Да что за тупорылые сидят во всех этих комитетах? Им заняться нечем? Вот уж кому деньги на карту давно не приходили!
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Надо же было из шутки раздуть проблему.
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Безруков должен сказать что имел ввиду строго карту Мир -- и никакую другую. А денежки, предназначенные для перевода, обязательно должны были быть выведены из числа замороженных активов РФ.
Пусть попробуют тогда наказать
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Ответ Дядя ТУРА
Да расстреляйте уже его
Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб)
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Комитет по этике, анус себе всесторонне изучи 😎
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Посадят походу лет на 10 и на СВО отправят, такое конечно просто не приемлемо в наше время, чем же думал игрок...
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Ответ Дядя ТУРА
Предварительно вырвав язык. Чтоб ничего не говорил
И пальцы ещё переломать все, а то вдруг язык жестов знает, шутник хренов?
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Тут болельщик Динамо обещал Ростову тонну самогона, если Ростов не проиграет Зениту. Глебов ответил, что не возражает. Кого судить будут?
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Ответ Ебздрогыч
Единственный логичный вердикт в такой ситуации - чтобы Безрукова избил Адам Кадыров!
Митрофанов, тоже пухлый школьник
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Зае...и, сказал и сказал, норм шутка, Г.Иванов судье бошку битой угрожал разбить - и ... нет повода для разбирательства? противно от демагогов. скажите они еще за это деньги получают...
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Дармоеды
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Делом займитесь
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Ответ Чебурашка от Гены
Тут болельщик Динамо обещал Ростову тонну самогона, если Ростов не проиграет Зениту. Глебов ответил, что не возражает. Кого судить будут?
Безрукова
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Главное создайте видимость работы
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Ответ vel
Очередная акция устрашения. Вот так нехитро власть подкручивает гайки для плавного подавления воли народа. Чтоб боялись открывать рот, не зная откуда и за что может прилететь.
ЭСК это власть? А Новичков самопиарщик фигов от Справедливой России.
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Ответ Дмитрий Фирсов
"Проведём заседание, когда получим команду "фас" от Рио-Де-Бомжейро"
когда шутка не достойна даже комитета по этике
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Ответ Vaxrusa
Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб)
Предварительно вырвав язык. Чтоб ничего не говорил
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Сразу видно когда серьёзным делом люди заняты)
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Заняться больше нечем?
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Для начала соберите срочное заседание Совмина, Совета Федерации и Госдумы, по итогам этих прений вердикт должен вынести Президент. Тут решаются судьбы государства, такие вопросы с кондачка не решить.
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Так это договорняк, что-ли? Рубин договорился с Краснодаром, что обыграет Зенит - и обыграл? И теперь хочет заранее обговоренные денежки?
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А как насчет нешутки Белоусова, что Зенит может простимулировать Краснодар???
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