Комитет по этике дополнительно рассмотрит шутку Безрукова про «денежки»: «Вопрос требует всестороннего изучения. Проведем заседание, когда получим всю информацию»

Комитет РФС по этике проведет дополнительное заседание по делу Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Вопрос рассматривался Комитетом РФС по этике на сегодняшнем заседании.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании.

Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», – сказал председатель комитета по этике Андрей Стукалов.

Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?