Беллингем, Кейн, Магуайр, Фоден, Райс, Палмер, Шоу и Грилиш – в расширенном составе сборной Англии на Евро-2024
Объявлен расширенный состав сборной Англии на Евро-2024.
В список включены 33 футболиста. В окончательную заявку попадут 26 человек.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»);
Защитники: Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес, Джарелл Куанса (оба – «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Кертис Джонс, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»).
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, как и ожидалось, не включен в состав «трех львов».
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Футбольной ассоциации Англии.