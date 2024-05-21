Беллингем, Кейн, Магуайр, Фоден, Райс, Палмер, Шоу и Грилиш – в расширенном составе сборной Англии на Евро-2024

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Объявлен расширенный состав сборной Англии на Евро-2024.

В список включены 33 футболиста. В окончательную заявку попадут 26 человек.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джеймс ТраффордБернли»);

Защитники: Джерред БрэнтуэйтЭвертон»), Льюис ДанкБрайтон»), Джо Гомес, Джарелл Куанса (оба – «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд БеллингемРеал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби МайнуМанчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Кертис Джонс, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Адам УортонКристал Пэлас»);

Нападающие: Харри КейнБавария»), Олли УоткинсАстон Вилла»), Айвен ТоуниБрентфорд»), Букайо СакаАрсенал»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Энтони ГордонНьюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод БоуэнВест Хэм»), Джеймс МэддисонТоттенхэм»), Коул ПалмерЧелси»).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, как и ожидалось, не включен в состав «трех львов».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Футбольной ассоциации Англии.

47 комментариев
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Ответ Roman
Пикфорд - Уокер - Стоунз - Трент - Райс - Беллингем - Фоден - Палмер - Сака - Уоткинс - Кейн Называется: "все в атаку, пусть нам забьют 4, а мы сколько захотим"
Все в атаку и саутгейт несовместимые понятия )
+9
-1
+8
Уайт из Арсенала отказался выступать за сборную?
+8
-3
+5
Ответ dr. cage
Уайт из Арсенала отказался выступать за сборную?
Да
+7
-2
+5
Сильная банда собралась. Жаль, тренер не компетентен
+7
-3
+4
Ответ CyberUnited
Люк Шоу вообще живой, что его включили в заявку?
он вообще единственный левый защитник в составе
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
По именам звучит очень внушительно, даже страшно!
С вратарем только не очень
+3
-1
+2
Ответ 0mertas626
С вратарем только не очень
Да и Саутгейт тоже слабое звено, хехе
+3
-1
+2
Главное Харри Магуайр на месте!
+4
-3
+1
Ответ CSKA\LAZIO\Netherlands
А де Конор Брэдли? обалденно же играл, лучше Трента, хотя бы авансов в расширенный
Он североирландец, уже заигран
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если только по именам - у англичан самая сильная сборная.
У французов сильнее, там во всех линиях звёзды
+2
-1
+1
Ответ Gitanes
Почему?
Потому что Саутгейт - тренер.
+2
-1
+1
Ответ Shuller18
Он североирландец, уже заигран
Блин🤦 точно
0
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0
Ответ Пнин
Кейн в составе? Значит, опять мимо титула
У них и без Кейна это не плохо удавалось
0
0
0
Ответ Gitanes
Почему?
Потому что в свое время «тренер» вызывал свою любимцев, а не тех, кто зкслужил
+1
-1
0
Ответ 0mertas626
Да
Почему?
+1
-1
0
Клоппа надо уговорить возглавить сборную Англии. Саутгейт не внушает.
0
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Думаю Санчо бы пригодился
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Депутат летом теперь будет нефутбольными делами заниматься, в принципе тем, что он весь сезон делал
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Кейн в составе? Значит, опять мимо титула
+5
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