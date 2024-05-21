Беллингем, Кейн, Магуайр, Фоден, Райс, Палмер, Шоу и Грилиш – в расширенном составе сборной Англии на Евро-2024

Объявлен расширенный состав сборной Англии на Евро-2024.

В список включены 33 футболиста. В окончательную заявку попадут 26 человек.

Вратари: («Эвертон»), («Кристал Пэлас»), («Арсенал»), (« »);

Защитники: (« »), (« »), , (оба – «Ливерпуль»), («Кристал Пэлас»), («Астон Вилла»), , Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), («Ньюкасл»), , (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: (« »), («Арсенал»), (« »), («Челси»), , (оба – « »), (« »);

Нападающие: (« »), (« »), (« »), (« »), , (оба – « »), (« »), («Кристал Пэлас»), (« »), (« »), (« »).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, как и ожидалось, не включен в состав «трех львов».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Футбольной ассоциации Англии.