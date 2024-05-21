Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Он 5 раз выиграл ЛЧ и стал чемпионом мира в 2014-м

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Тони Кроос завершит карьеру этим летом.

34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024.

Немец начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка. 

В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек пять раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и четыре – с «Реалом»), столько же раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира. 

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.

1 июня хавбек может выиграть ЛЧ в шестой раз – его «Реал» в финале сыграет с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли».

217 комментариев
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Эта новость, как гром среди ясного неба. После такого сезона, когда Тони словно получил второе дыхание и отыграл блестяще, я просто был уверен, что он продлит свой контракт. Ну это его решение и мы не в праве его осуждать. Надеюсь уйдет красиво с победой в Лиге Чемпионов и удачным выступлением на Евро! Спасибо за все, великий полузащитник и легенда Мадрида!
+305
-13
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Золотой мяч этому господину
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Ответ Дмитрий Формусатий
Золотой мяч этому господину
Ну если Евро и ЛЧ выиграет, то теоретически могут дать
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Кто знал то, что 10 лет назад перейдя в Реал Тони выиграет все по несколько раз и станет легендой Реала))
+84
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На пике уйдет...

Впрочем, уйти на пике это тоже дорогого стоит
+69
-8
+61
В финале евро ударит Мбаппе в грудь и красиво уйдет
+50
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+49
Это была Великая карьера! Спасибо легенда
+49
-4
+45
Ответ corazon blanco
Эта новость, как гром среди ясного неба. После такого сезона, когда Тони словно получил второе дыхание и отыграл блестяще, я просто был уверен, что он продлит свой контракт. Ну это его решение и мы не в праве его осуждать. Надеюсь уйдет красиво с победой в Лиге Чемпионов и удачным выступлением на Евро! Спасибо за все, великий полузащитник и легенда Мадрида!
ЗМ будет, как вишенка на торте
+48
-7
+41
Ответ Отец Абду
На пике уйдет... Впрочем, уйти на пике это тоже дорогого стоит
Как говорит Шакира: кто-то уход на, а кто-то от
+38
-4
+34
Новость опубликовал сам Кроос.
Не Романо.

Легенда Реала, легенда Футбола
+35
-2
+33
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Пришел минусов на год вперед залутать?
+33
-2
+31
Я настолько физически сильного Крооса не видел еще, это какой надо иметь стержень и намерение сдержать свое слово чтобы завершить карьеру на пике своих возможностей. Он не просто на пике, он в своей максимально сильной форме. Легендарный полузащитник.
+33
-2
+31
Ройс vs Кросса - финал прощаний …
+28
-2
+26
Ответ k_terekhov
Кто знал то, что 10 лет назад перейдя в Реал Тони выиграет все по несколько раз и станет легендой Реала))
Не только Реала, но и футбола в целом.
+23
-2
+21
Ответ k_terekhov
Кто знал то, что 10 лет назад перейдя в Реал Тони выиграет все по несколько раз и станет легендой Реала))
И завершает карьеру негде то там в США или СА, а в Мадридском Реале, будучи игроком основного состава.
+22
-2
+20
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Это был позорный комментарий ! Самый позорный что я встречал тут
+16
0
+16
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
🤡
+15
0
+15
Есть ощущение, что его карьера недооценена. Всем советую посмотреть кусок интерьвью Гвардиолы про Крооса.

Думаю, будет фантастическим экспертом на ТВ.
+15
-1
+14
Ответ Pavel Gurin
Ройс vs Кросса - финал прощаний …
Ройс, при всем уважении, очень далек от Тони по уровню и статусу.
+16
-2
+14
Ответ Astan4o
Я настолько физически сильного Крооса не видел еще, это какой надо иметь стержень и намерение сдержать свое слово чтобы завершить карьеру на пике своих возможностей. Он не просто на пике, он в своей максимально сильной форме. Легендарный полузащитник.
В обороне против Сити сыграл, как боженька
+13
0
+13
Казалось бы только вчера перешел в Реал
А уже заслуженный ветеран и легенда Реала😥😥
Немец старой школы,таких уже не делают в Германии
+15
-3
+12
Ответ Василий Гаврилов
Комментарий скрыт
Вам легче ассоциировать себя с неудачником или есть хоть какой-то аргумент повесомее ?
+13
-2
+11
Думаю, это один из немногих футболистов, к которому никто не испытывает неуважения. Легенда!
+13
-3
+10
Минимум в тройке лучших трансферов 21 века,по цена-качество. А возможно и лучших переход в этом веке! Славная была охота Тони 🥲
+11
-1
+10
Уважение легенде! Уйдет на пике, как и говорил. Удачи в дальнейшей жизни, Тони Кроос
+10
-2
+8
Уходит как Зидан — тому тоже было 34 и уходил он если не на пике, но на очень мажорной ноте
+10
-2
+8
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Минусодрочер?
+7
0
+7
черт так и знал ... эхх Кроос...
больше такого игрока у Реала не будет
+9
-2
+7
Ответ corazon blanco
Эта новость, как гром среди ясного неба. После такого сезона, когда Тони словно получил второе дыхание и отыграл блестяще, я просто был уверен, что он продлит свой контракт. Ну это его решение и мы не в праве его осуждать. Надеюсь уйдет красиво с победой в Лиге Чемпионов и удачным выступлением на Евро! Спасибо за все, великий полузащитник и легенда Мадрида!
Немцы прагматичные. Лам тоже рано закончил, когда понял, что здоровье дороже, а трофеев валом
+7
0
+7
все таки правду говорили что один из них уйдет) жаль очень, великий немец, больше всего жаль что после такого сезона уходит, по сути лучший сезон карьеры…
+8
-2
+6
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