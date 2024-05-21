Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Он 5 раз выиграл ЛЧ и стал чемпионом мира в 2014-м

Тони Кроос завершит карьеру этим летом.

34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после .

Немец начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к « ». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка.

В составе мадридцев четыре раза выиграл и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

Хавбек пять раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и четыре – с «Реалом»), столько же раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.

1 июня хавбек может выиграть ЛЧ в шестой раз – его «Реал» в финале сыграет с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли».