Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Он 5 раз выиграл ЛЧ и стал чемпионом мира в 2014-м
Тони Кроос завершит карьеру этим летом.
34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит карьеру футболиста после Евро-2024.
Немец начинал профессиональную карьеру в «Баварии». За мюнхенский клуб он выступал с 2007 по 2014 год, после чего присоединился к «Реалу». С «Баварией» он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны, два раза становился обладателем Суперкубка.
В составе мадридцев Тони четыре раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.
Хавбек пять раз выиграл Лигу чемпионов (один раз в составе «Баварии» и четыре – с «Реалом»), столько же раз становился обладателем Суперкубка Европы. Также у него шесть побед на клубном чемпионате мира.
В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году и взял бронзу мирового первенства в 2010-м.
1 июня хавбек может выиграть ЛЧ в шестой раз – его «Реал» в финале сыграет с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли».
Впрочем, уйти на пике это тоже дорогого стоит
Не Романо.
Легенда Реала, легенда Футбола
Думаю, будет фантастическим экспертом на ТВ.
А уже заслуженный ветеран и легенда Реала😥😥
Немец старой школы,таких уже не делают в Германии
больше такого игрока у Реала не будет