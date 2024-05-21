Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»
Тони Кроос высказался о завершении карьеры футболиста.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии закончит профессиональную карьеру после чемпионата Европы.
«День моей презентации в качестве игрока мадридского «Реала», день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира.
Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду этот невероятно успешный период! Я особенно хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридиста, за вашу привязанность и любовь с первого до последнего дня.
Моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал Мадрид» был и останется моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, я выбрал правильное время для своего решения и что я мог принять его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей.
Отныне у меня есть только одна главная мысль: вперед за 15-й кубком Лиги чемпионов! Ала Мадрид!» – написал Кроос.
Он бы не вернулся в сборную)
Но как же красиво уходит Тони. Теперь только нужно взять эту 15 ЛЧ
Великий игрок
Такого ЦПЗ еще долго не будет
Надо выиграть кубок чемпиона напоследок 🏆🥇
эталонный полузащитник, интеллигент. завершает карьеру после роскошно проведенного сезона. ни тебе спадов игровых, ни споров о своем положении в команде.
играл всегда стильно, уходит на стиле. как Зизу.
спасибо за все, маэстро!
p.s. болею за Мадрид с 98 года и почти всегда покупал футболки клуба без фамилии на спине. было лишь 3 исключения: Фигу, Рауль и Кроос
И удачи на ЧЕ !
Спасибо за прекрасную игру, Тони !
это уникально, обычно все на пенсию едут подзаработать, а Кроос решил вот так. ещё один осколок величия футболистов моего поколения уходит на заслуженный покой
Божественные передачи Тони Крооса!!!