Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос высказался о завершении карьеры футболиста.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии закончит профессиональную карьеру после чемпионата Европы. 

«День моей презентации в качестве игрока мадридского «Реала», день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира.

Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду этот невероятно успешный период! Я особенно хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридиста, за вашу привязанность и любовь с первого до последнего дня.

Моя карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал Мадрид» был и останется моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, я выбрал правильное время для своего решения и что я мог принять его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей.

Отныне у меня есть только одна главная мысль: вперед за 15-й кубком Лиги чемпионов! Ала Мадрид!» – написал Кроос.

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61 комментарий
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Просто сердце разрывается 💔
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Грустно от одной мысли, что больше не увидим этих гениальный, радиоуправляемых передач. Спасибо за всё, легенда
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Самый приятный футболист в Реале.
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Сдержал обещание, мужик! Это была славная, я бы даже сказал феноменальная охота. Спасибо.
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Огромная потеря для мирового футбола. Таких мастеров дальнего паса единицы.
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Карьера Кроооса > вся история Бибилоны.
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Ответ Фарид Харисов
Чтобы завершить прям на самом пике надо не ехать на Евро, взять 6 ЛЧ и умчаться в закат :) Но ладно, очередной позор сборной хуже карьеру Тони не сделает.
Уверен не проводилось бы ЕВРО предстоящее в Германии
Он бы не вернулся в сборную)
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Человек слова. Огромная потеря для Мадрида. Не удивлюсь, если с уходом Тони Крооса Мадрид забудет о победе в ЛЧ на 10 лет. Очень боялся, что Тони все же завершит карьеру в этом году, и никакие Холланды с Мбаппе не способны восполнить такую потерю
Но как же красиво уходит Тони. Теперь только нужно взять эту 15 ЛЧ
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За 10 лет ни одной негативной статьи о Кроосе даже на спортсе
Великий игрок
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Спасибо за игру!
Такого ЦПЗ еще долго не будет
Надо выиграть кубок чемпиона напоследок 🏆🥇
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И не уехал в пустыню ради бабла. Мега респект.
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Спасибо за всё Тони. Футбол потеряет ещё одного умнейшего футболиста в мире.
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Словосочетание идеальный футболист, теперь можно будет заменить одним словом: Кросс
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Концовка этого сезона просто немецские драмы с голливудским сюжетом: Уход Кросса ,уход Клоппа и уход мой любимого Ройса💔!
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В это невозможно поверить…
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Нет я неплачу, просто в глаз попал ещё одна великая завершение карьеры в 34 года. Зидан-Кроос
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Уметь уйти вовремя и красиво отдельное искусство, доступное очень немногим.
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черт возьми, какой же класс!
эталонный полузащитник, интеллигент. завершает карьеру после роскошно проведенного сезона. ни тебе спадов игровых, ни споров о своем положении в команде.
играл всегда стильно, уходит на стиле. как Зизу.
спасибо за все, маэстро!

p.s. болею за Мадрид с 98 года и почти всегда покупал футболки клуба без фамилии на спине. было лишь 3 исключения: Фигу, Рауль и Кроос
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Мужик!
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😒грустно,но спасибо за все ТОНИ КР8С
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Тони человек слова, уходит на пенсию будучи основным и незаменимым игроком лучшего клуба мира. Как по мне это сильно, уйти в такой момент. Надеюсь напоследок подарит нам и ЛЧ.
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Уходит будучи основным и лучшим🤍
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Вперёд за 15-м кубком ЛЧ!
И удачи на ЧЕ !
Спасибо за прекрасную игру, Тони !
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Ответ ZA.RMA
Просто сердце разрывается 💔
не то слово.
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вот он ещё с такой игрой легко мог сезон быть полезным на самом высоком уровне, но решил уйти на самой высокой ноте: 10 сезонов, десятки трофеев и ЛЧ 5-6 штук

это уникально, обычно все на пенсию едут подзаработать, а Кроос решил вот так. ещё один осколок величия футболистов моего поколения уходит на заслуженный покой
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Про этого пацана я читал в журнале Футбол от 2007 года
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Зобнин и Умяров ничем не хуже, только пиара меньше
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Останутся в истории, тут без вопроса -
Божественные передачи Тони Крооса!!!
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Ответ Чёрная Мамбо
Португалец в возврасте 34 все еще был лучшим в мире! А в 39 лет штампует голы как псих и является самым богатым спортсменом современности! Кросс забудется через 10 лет, Роналду и Месси это вечность!! Твой немец просто сдох и порох у него кончился и все!
репутация никуда не девается, и Кроос впереди этих двух на 1000000 верст
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давай Тони! бери лч, евро и зм твой!
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