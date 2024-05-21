Рэшфорда не включат в заявку Англии на Евро-2024. Форвард впервые пропустит турнир сборных после дебюта в 2016-м

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Джордан Хендерсон Рахим Стерлинг Маркус Рэшфорд Рис Джеймс Евро-2024 Футбол

Маркус Рэшфорд пропустит Евро-2024.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не будет включен даже в расширенный состав сборной Англии, который будет объявлен сегодня.

26-летний форвард провел неудачный сезон, забив всего восемь голов во всех турнирах. 

За сборную Рэшфорд дебютировал в 2016 году. С тех пор он участвовал на всех крупных турнирах в составе «трех львов» – по два раза на Евро (в 2016-м и 2021-м) и на ЧМ (в 2018-м и 2022-м).

Также ожидается, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в состав Рахима Стерлинга, Джордана Хендерсона и Риса Джеймса.

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54 комментария
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Ну это вполне ожидаемо и логично. Он сейчас в разы слабее конкурентов.
+60
-1
+59
Ответ Vatikan
кто сильнее сейчас на его позиции?
любой профессиональный игрок
+51
-2
+49
Поделом депутату.
Думал весь сезон играя в пол ноги попадет на евро ? Не тут то было, надеюсь мю продаст этот балласт и купить нормального игрока на фланг, который не будет плакать, хреново играя и заявляя что с детства мечтал играть за мю, а хейтеры не люди
+46
-4
+42
Добегался депутат))))
+18
-5
+13
Ответ Vatikan
кто сильнее сейчас на его позиции?
Кейн, Сака, Палмер, Фоден, Уоткинс, Гордон, Грилиш
+12
0
+12
Ответ Viktor Makaroff
Добегался депутат))))
Ирония в том, что он как раз недостаточно бегал)
+9
0
+9
Ответ Vatikan
почему???
За драку с Д’Артаньяном.
+6
0
+6
Выглядит как верное и логичное решение. Сезон действительно неудачный у всех перечисленных
+5
0
+5
Ответ Tun
Прошлогодний Рэшфорд, Гринвуд до отмены, Санчо в форме - у МЮ есть топовая линия атаки в команде, нам бы тренера, который ее настроит, сэкономим лямов 200
Еще бы Руни из 2009, Скоулза из 2003 и Видича из 2008 - вообще песня была бы
Ни один из этой троицы и близко не топ. Может быть у Гринвуда еще есть шанс, у Санчо возможно, но от Рэшфорда уже давно ждать чего-то топового нет смысла
+5
-1
+4
Объяснимо, склочный характер Рэшфорда уже всех достал.
+4
0
+4
Ответ Vatikan
он тащил мю
Куда? На дно?
+3
0
+3
Ответ Vatikan
почему???
На игру его посмотрите сначала
+3
0
+3
Ответ alexis2020
Кейн, Сака, Палмер, Фоден, Уоткинс, Гордон, Грилиш
+ Айвен Тоуни, Доменик Соланке, Еберечи Эзе, Майкл Олисе, Джаред Боуэн, Джэймс Мэддисон, Харви Эллиотт, Харви Барнс.
Все работали в этом сезон лучше него!
А этот мальчишка только истерил.
ГАРНАЧО намертво посадил его на скамейку!
+2
0
+2
Удивительно адекватное решение от Саутгейта. Еще бы дождаться адекватного решения от МЮ - о продаже Рэшфорда хоть на край земли. Ему больше не интересен футбол, чел запредельно зажрался
+2
0
+2
У Англии появилось чуть больше шансов
+1
0
+1
Справедливо, каждый из конкурентов намного лучше. В принципе, имени Фил Фоден уже достаточно, но какой сезон провел тот же Энтони Гордон!
+1
0
+1
ENGLAND SQUAD IN FULL
GOALKEEPERS: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford.

DEFENDERS: Jarrad Branthwaite, Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, Jarell Quansah, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

MIDFIELDERS: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Curtis Jones, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton.

FORWARDS: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Anthony Gordon, Harry Kane, James Maddison, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.
+1
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+1
Даже Саутгейт, тот ещё покровитель любимчиков, увидел что Рошфор абсолютно никакой. Это о многом говорит.
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Ответ Vatikan
он тащил мю
Может когда-то и тащил, но не в этом сезоне
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Ответ Железный Манк
Удивительно адекватное решение от Саутгейта. Еще бы дождаться адекватного решения от МЮ - о продаже Рэшфорда хоть на край земли. Ему больше не интересен футбол, чел запредельно зажрался
если бы удалось кому-то его впарить, показав нарезку хайлайтов первого сезона тен Хага, было бы идеально
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ну как он стал депутат он перестал играть
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Ответ vladimir.kostrichko
Элиотта надо было брать..Он очень сильно прибавил...Даже Джонсом бы пожетвовал.
Да, отлично концовку сезона отыграл, но в сборной на его позиции глубина итак приличная. Это расширенная заявка из нее еще 8 человек отцепят, в том числе и Джонса, думаю.)
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адекватное решение. его надо и из мю убирать
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Ответ Tun
Прошлогодний Рэшфорд, Гринвуд до отмены, Санчо в форме - у МЮ есть топовая линия атаки в команде, нам бы тренера, который ее настроит, сэкономим лямов 200
Рашфорд играет только когда надо новый контракт подписывать, как он играет после подписания контракта можно наглядно было увидеть в этом сезоне)))
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Ответ Дедушкин самогон
Поделом депутату. Думал весь сезон играя в пол ноги попадет на евро ? Не тут то было, надеюсь мю продаст этот балласт и купить нормального игрока на фланг, который не будет плакать, хреново играя и заявляя что с детства мечтал играть за мю, а хейтеры не люди
Полностью с Вами согласен. Рэш совсем уже обмарсьялился. Интересно, эксперты типа Сквирти всё еще считают, что КР не давал в МЮ раскрыться звёздам типа Рэша, Санчо, Гринвуда и Лингарда?)))
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Ответ Vatikan
кто сильнее сейчас на его позиции?
Кто угодно.
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Ответ rewind
ENGLAND SQUAD IN FULL GOALKEEPERS: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford. DEFENDERS: Jarrad Branthwaite, Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, Jarell Quansah, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker. MIDFIELDERS: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Curtis Jones, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton. FORWARDS: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Anthony Gordon, Harry Kane, James Maddison, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.
Элиотта надо было брать..Он очень сильно прибавил...Даже Джонсом бы пожетвовал.
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а как же старания во время ковида и другие слова о высокой морали, не в счёт?
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Ох какая пощёчина депутату. Осталось МЮ сбагрить этот неликвид в ПСЖ за много-много евролямов и взять на его место того, кто хочет играть в футбол.
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Лучшее решение, потому что вокруг него люди только и говорят, что он футбольный бог, а его пиар команда изо всех сил пытается оправдать его игру перед твиттером
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