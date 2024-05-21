Рэшфорда не включат в заявку Англии на Евро-2024. Форвард впервые пропустит турнир сборных после дебюта в 2016-м

Маркус Рэшфорд пропустит Евро-2024.

Нападающий « » не будет включен даже в расширенный состав сборной Англии, который будет объявлен сегодня.

26-летний форвард провел неудачный сезон, забив всего восемь голов во всех турнирах.

За сборную дебютировал в 2016 году. С тех пор он участвовал на всех крупных турнирах в составе «трех львов» – по два раза на Евро (в 2016-м и 2021-м) и на ЧМ (в 2018-м и 2022-м).

Также ожидается, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в состав , и .