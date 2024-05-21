Рэшфорда не включат в заявку Англии на Евро-2024. Форвард впервые пропустит турнир сборных после дебюта в 2016-м
Маркус Рэшфорд пропустит Евро-2024.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» не будет включен даже в расширенный состав сборной Англии, который будет объявлен сегодня.
26-летний форвард провел неудачный сезон, забив всего восемь голов во всех турнирах.
За сборную Рэшфорд дебютировал в 2016 году. С тех пор он участвовал на всех крупных турнирах в составе «трех львов» – по два раза на Евро (в 2016-м и 2021-м) и на ЧМ (в 2018-м и 2022-м).
Также ожидается, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в состав Рахима Стерлинга, Джордана Хендерсона и Риса Джеймса.
Думал весь сезон играя в пол ноги попадет на евро ? Не тут то было, надеюсь мю продаст этот балласт и купить нормального игрока на фланг, который не будет плакать, хреново играя и заявляя что с детства мечтал играть за мю, а хейтеры не люди
Ни один из этой троицы и близко не топ. Может быть у Гринвуда еще есть шанс, у Санчо возможно, но от Рэшфорда уже давно ждать чего-то топового нет смысла
Все работали в этом сезон лучше него!
А этот мальчишка только истерил.
ГАРНАЧО намертво посадил его на скамейку!
GOALKEEPERS: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford.
DEFENDERS: Jarrad Branthwaite, Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, Jarell Quansah, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.
MIDFIELDERS: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Curtis Jones, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton.
FORWARDS: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Jack Grealish, Anthony Gordon, Harry Kane, James Maddison, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.