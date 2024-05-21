«Нет ничего более классического в сокрытии информации, чем отвлечение внимания». USADA обвинило WADA в манипуляции фактами из-за допинга у китайских пловцов
USADA обвинило WADA в манипуляции фактами из-за допинга у китайских пловцов.
Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% треть атлетов не проходила допинг-тестирование.
«Глава WADA прибег к новым низким заявлениям, поставив под сомнение честность и чистоту американских спортсменов профессиональных и студенческих лиг, а также олимпийцев и паралимпийцев. Видимо, пытаясь сместить фокус мирового спортивного сообщества c реальных опасений по поводу того, что WADA позволило Китаю скрыть 23 положительных допинг-теста.
Нет ничего более классического в сокрытии информации, чем отвлечение внимания. Фокус с дымом и зеркалами – это все, что мы получаем от руководства WADA с тех пор, как информаторы выявили вопиющие нарушения антидопинговых правил.
Вторым классическим ответом является нападение на посланника, что происходит сейчас, когда Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды, чтобы совершать личные нападки, опускаясь так низко и пытаясь обвинить всех спортсменов США.
Прискорбно видеть, что доверия к глобальной антидопинговой системе с каждым днем все меньше.
Чистые спортсмены, особенно в преддверии предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, заслуживают того, чтобы знать, как рецептурный препарат (триметазидин), доступный только в форме таблеток, попал на кухню ресторана.
Еще больше вопросов вызывает предположение о том, что препарату удалось оставаться на кухне в течение нескольких месяцев, в то время как строгие протоколы по борьбе с COVID-19 требовали самых тщательных режимов уборки общественных помещений.
И, конечно, даже если заражение действительно было случайным, почему WADA позволило Китаю избежать соблюдения правил, не объявив публично о нарушении?
Мы еще раз призываем WADA предоставить полную информацию по Китаю для оценки всему миру. Это простой запрос, и он может быть выполнен уже сегодня, если WADA нечего скрывать», – говорится в заявлении Американского антидопинговго агентства.
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надеюсь американцы дожмут
Продолжайте !
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