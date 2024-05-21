«Нет ничего более классического в сокрытии информации, чем отвлечение внимания». USADA обвинило WADA в манипуляции фактами из-за допинга у китайских пловцов

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USADA обвинило WADA в манипуляции фактами из-за допинга у китайских пловцов.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«Глава WADA прибег к новым низким заявлениям, поставив под сомнение честность и чистоту американских спортсменов профессиональных и студенческих лиг, а также олимпийцев и паралимпийцев. Видимо, пытаясь сместить фокус мирового спортивного сообщества c реальных опасений по поводу того, что WADA позволило Китаю скрыть 23 положительных допинг-теста. 

Нет ничего более классического в сокрытии информации, чем отвлечение внимания. Фокус с дымом и зеркалами – это все, что мы получаем от руководства WADA с тех пор, как информаторы выявили вопиющие нарушения антидопинговых правил.

Вторым классическим ответом является нападение на посланника, что происходит сейчас, когда Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды, чтобы совершать личные нападки, опускаясь так низко и пытаясь обвинить всех спортсменов США.

Прискорбно видеть, что доверия к глобальной антидопинговой системе с каждым днем все меньше. 

Чистые спортсмены, особенно в преддверии предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, заслуживают того, чтобы знать, как рецептурный препарат (триметазидин), доступный только в форме таблеток, попал на кухню ресторана.

Еще больше вопросов вызывает предположение о том, что препарату удалось оставаться на кухне в течение нескольких месяцев, в то время как строгие протоколы по борьбе с COVID-19 требовали самых тщательных режимов уборки общественных помещений.

И, конечно, даже если заражение действительно было случайным, почему WADA позволило Китаю избежать соблюдения правил, не объявив публично о нарушении?

Мы еще раз призываем WADA предоставить полную информацию по Китаю для оценки всему миру. Это простой запрос, и он может быть выполнен уже сегодня, если WADA нечего скрывать», – говорится в заявлении Американского антидопинговго агентства. 

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13 комментариев
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Дралась гадюка с жабой...
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Пора разворошить осиное гнездо))
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Пусть выходят из МОК и приезжают на Игры Дружбы. Или приползают.
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я не спортсмен, но мне тоже очень интересно "как рецептурный препарат (триметазидин), доступный только в форме таблеток, попал на кухню ресторана"

надеюсь американцы дожмут
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ВАДА и ЮСАДА - террариум и его обитатели.
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Последний пук дряхлеющего гегемона. Даже ВАДА уже посылает, а они смешно истерят
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Вот почему мне так нравится скандал между ВАДА и ЮСАДА ?
Продолжайте !
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Тайгерт знает что говорит) сам тем же самым занимается)
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Ответ Vadim Medvedev
я не спортсмен, но мне тоже очень интересно "как рецептурный препарат (триметазидин), доступный только в форме таблеток, попал на кухню ресторана" надеюсь американцы дожмут
Ну кухне есть персонал.
Не виду причин, почему один из сотрудников не мог принимать данные колеса
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