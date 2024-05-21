«Макларен» представил ливрею в цветах шлема Сенны для Гран-при Монако

Теги Айртон Сенна Гран-при Монако Макларен Формула-1 Гран-при Сан-Марино Ландо Норрис стиль Оскар Пиастри ливреи Авто

«Макларен» выступит на Гран-при Монако в специальной расцветке.

Команда из Уокинга выбрала цвета шлема Айртона Сенны и флага Бразилии – желтый, зеленый и синий – для особой ливреи.

«Для короля Монако. Мы с гордостью будем гоняться в его честь и в его цветах», – написал «Макларен» в соцсетях.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри также будут использовать специальные комбинезоны на предстоящем этапе.

Сенна выступал за «Макларен» в 1988-1993 годах. В составе команды бразилец завоевал 35 из 41 победы и выиграл три титула. 1 мая исполнилось 30 лет с момента гибели гонщика на Гран-при Сан-Марино-1994.

Кроме того, компания McLaren Automotive представила особую версию автомобиля McLaren Senna под названием Senna Sempre.

Этап в Монте-Карло состоится с 24 по 26 мая.

Шоу Феттеля в пямять о Сенне: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?

Фото: сайт команды «Макларен»; соцсети «Формулы-1»

17 комментариев
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Вот умеют в спецливреи!
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Вау! Крутая ливрея
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Вот это понимаю-особая ливрея! Топ
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Очень красиво!
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Красиво
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не убожество Феррари в Майами, радикально и охренительно
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Бенеттоном начала 90-х повеяло слегка.
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Супер!
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30 лет, а помнится до сих пор. Авария, эвакуация, надежды сначала на чемпионство, потом хотя бы на жизнь 😢
После Сенны ни за кого больше не хотелось болеть.
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Ответ Andrey Wolf
А стилизовать под легендарную ливрею Мальборо того времени - слабо? Ну без надписей, хотя бы. А шлемы в цвета Сенны. Вот это был бы трибьют. А так...
Это персональное посвящение именно Айртону. А с красно-белой ливреей куча пилотов успела в Макларене поездить. Не только он один
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Ну вот могут же некоторые реально новую ливрею сделать с другими цветами, а не добавить каракулей/пару баллончиков краски на старую
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А стилизовать под легендарную ливрею Мальборо того времени - слабо? Ну без надписей, хотя бы. А шлемы в цвета Сенны. Вот это был бы трибьют. А так...
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Больше на Вильямс Проста похоже
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Бенеттон 93го года получился
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🔥🔥🔥
наконец-то крутая спецливрея. а то у всех обычно пару штрихов максимум бывало на обычной расцветке и все.
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Оставить как основную.
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Умеют маки спецливреи делать конечно
Кажется будто базовую и специальные делают разные люди
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