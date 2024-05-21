«Макларен» представил ливрею в цветах шлема Сенны для Гран-при Монако
«Макларен» выступит на Гран-при Монако в специальной расцветке.
Команда из Уокинга выбрала цвета шлема Айртона Сенны и флага Бразилии – желтый, зеленый и синий – для особой ливреи.
«Для короля Монако. Мы с гордостью будем гоняться в его честь и в его цветах», – написал «Макларен» в соцсетях.
Ландо Норрис и Оскар Пиастри также будут использовать специальные комбинезоны на предстоящем этапе.
Сенна выступал за «Макларен» в 1988-1993 годах. В составе команды бразилец завоевал 35 из 41 победы и выиграл три титула. 1 мая исполнилось 30 лет с момента гибели гонщика на Гран-при Сан-Марино-1994.
Кроме того, компания McLaren Automotive представила особую версию автомобиля McLaren Senna под названием Senna Sempre.
Этап в Монте-Карло состоится с 24 по 26 мая.
Шоу Феттеля в пямять о Сенне: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?
После Сенны ни за кого больше не хотелось болеть.
наконец-то крутая спецливрея. а то у всех обычно пару штрихов максимум бывало на обычной расцветке и все.
Кажется будто базовую и специальные делают разные люди