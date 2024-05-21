«Макларен» представил ливрею в цветах шлема Сенны для Гран-при Монако

«Макларен» выступит на в специальной расцветке.

Команда из Уокинга выбрала цвета шлема и флага Бразилии – желтый, зеленый и синий – для особой ливреи.

«Для короля Монако. Мы с гордостью будем гоняться в его честь и в его цветах», – написал «Макларен» в соцсетях.

и также будут использовать специальные комбинезоны на предстоящем этапе.

Сенна выступал за «Макларен» в 1988-1993 годах. В составе команды бразилец завоевал 35 из 41 победы и выиграл три титула. 1 мая исполнилось 30 лет с момента гибели гонщика на Гран-при Сан-Марино-1994.

Кроме того, компания McLaren Automotive представила особую версию автомобиля McLaren Senna под названием Senna Sempre.

Этап в Монте-Карло состоится с 24 по 26 мая.

Шоу Феттеля в пямять о Сенне: завернул всю «Ф-1» в бразильский флаг, упал на колени перед его болидом. Не перебор?

Фото: сайт команды «Макларен»; соцсети «Формулы-1»