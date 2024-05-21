Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»

Понтус Вернблум извинился за выступления за ЦСКА.

Бывший полузащитник москвичей написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за клуб российской армии.

«Мы вполне можем исходить из того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно не такой, как сегодня.

Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», – заявил швед.

играл за с 2012 по 2018 год.