Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Понтус Вернблум Политика Футбол

Понтус Вернблум извинился за выступления за ЦСКА.

Бывший полузащитник москвичей написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за клуб российской армии.

«Мы вполне можем исходить из того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно не такой, как сегодня.

Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», – заявил швед.

Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год.

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129 комментариев
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Он извинился за то, что играл в российском клубе, из которого ушел 6 (!) лет назад? Серьезно? Это реально клиника, насколько же надо себя не уважать, чтобы такое сказать
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Правильно. В нынешнем мире лучше на всякий случай извиниться заранее. Никогда не знаешь, чьих нежных чувств заденешь невзначай.
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Лучше не извиняйся,а верни деньги,что заработал в рф
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Шведы такие терпилы оказались, я кстати гляжу на их состав, совсем скоро будут сборной Франции:))
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войска Ливонского ордена и Дерптского епископа: извините что ходили на их каток
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В интересном мире мы живём, где чувак на всякий случай вынужден перед кем-то там извиниться за то, что выступал в ЦСКА с десяток лет назад.
Хочешь жить спокойно в райском цивилизованном саду, будь любезен жить по правилам партии, а не как сам хочешь. Свобода, демократия во всей красе 🙃
А вообще немного удивительно, что это именно Вернблум.
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Такой смелый был на поле, а на самом деле оказывается ссыкун.
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Ответ Slavnov
Лучше не извиняйся,а верни деньги,что заработал в рф
Украине. Вроде так сейчас принято.
+35
-10
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Ответ Онопко2
Извинился - чушпан, ибо пацаны не извиняются
Пацаны - может и не извиняются, а мужикам не западло. Сериал конечно классный, но эта фраза ничего общего с действительностью не имеет
+26
-2
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Ответ goodie
Комментарий скрыт
Свобод в плане выбора пола?
+38
-15
+23
Негоже жить на грязные русские деньги. Надо украинцам отдать или израилю все что получил в цска.
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Всегда считал его дибилом
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+16
Ответ sudoku
Украине. Вроде так сейчас принято.
Что и у него украина клянчит деньги?
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Ответ abdulkaderkeita
Он извинился за то, что играл в российском клубе, из которого ушел 6 (!) лет назад? Серьезно? Это реально клиника, насколько же надо себя не уважать, чтобы такое сказать
"Смиренно извиняюсь"
Сарказм же.
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Ответ goodie
Комментарий скрыт
Уровень свобод наглядно виден
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+10
Ответ NoThanks
Слышу сарказм в его словах даже через монитор :))
Не стоит недооценивать еврокуколдизм
+10
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+9
Ответ Don_Krebs
Комментарий скрыт
Смеешься??? Кубы (Гуантанамо) вьетнама,Кореи,Ливии,Ирака,афгана и до бесконечности… миллионы жизней при этом уничтожив
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Стыд и срам! Не ожидал.
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Извинился - чушпан, ибо пацаны не извиняются
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Нынешних шведов и так сложно уважать, если смотрели сериал Викинги:)
А последние годы они сделали всё, чтобы окончательно потерять веру в их нацию. Не удивительно, что её скоро импортозаместят.
+9
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Ответ rigobersong
Шведы такие терпилы оказались, я кстати гляжу на их состав, совсем скоро будут сборной Франции:))
Если бы не мигранты, население Швеции было бы существенно меньше. Там настоящих шведов всё меньше и меньше.
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Надо было сразу извиняться, как пришёл в ЦСКА. Наши шведам влупили, так влупили под Полтавой.
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Самое главное, что перед покусанными за лицо рефери и игроками, перед всеми кого убил в центральной зоне "убил" не извинился!
Хорошая собака в центре была, жаль что неизвестно перед кем оправдываться стал, я был о нём другого мнения.
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От кого так от Верблума я точно такого не ожидал.

Герой на поле оказался слабаком по жизни.
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Верни тогда деньги)
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Ответ ahma007
Пацаны (особенно из сериала «Слово пацана» и его фанаты) не извиняются, а сразу молча берут в рот и не сплевывают 😁
Прошел через это? Много кто упомянул пацанов, но процедуру описал только ты
+8
-3
+5
Ответ Рашпель793
В интересном мире мы живём, где чувак на всякий случай вынужден перед кем-то там извиниться за то, что выступал в ЦСКА с десяток лет назад. Хочешь жить спокойно в райском цивилизованном саду, будь любезен жить по правилам партии, а не как сам хочешь. Свобода, демократия во всей красе 🙃 А вообще немного удивительно, что это именно Вернблум.
К сожалению, как бы мы не хотели относить себя к Европейской цивилизации, там все окончательно ясно.
Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит вокруг закона об иноагентах в Грузии и решении МУС о выдаче ордера на Нетаньяху.
+8
-3
+5
Среда делает человека.. здесь выглядел как мужик, теперь там испуганно извиняется, не удивлюсь если через пару лет сделает.. как его.. каминг-аут..
+5
-1
+4
Ответ goodie
Комментарий скрыт
Ты жил в Швеции?
+8
-4
+4
Бред какой-то. Тогда игроки играющие в НХЛ должны постоянно извиняться. Ведь там на игру постоянно солдаты приходят.
+4
-1
+3
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