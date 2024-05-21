Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»
Понтус Вернблум извинился за выступления за ЦСКА.
Бывший полузащитник москвичей написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за клуб российской армии.
«Мы вполне можем исходить из того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно не такой, как сегодня.
Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», – заявил швед.
Хочешь жить спокойно в райском цивилизованном саду, будь любезен жить по правилам партии, а не как сам хочешь. Свобода, демократия во всей красе 🙃
А вообще немного удивительно, что это именно Вернблум.
Сарказм же.
А последние годы они сделали всё, чтобы окончательно потерять веру в их нацию. Не удивительно, что её скоро импортозаместят.
Хорошая собака в центре была, жаль что неизвестно перед кем оправдываться стал, я был о нём другого мнения.
Герой на поле оказался слабаком по жизни.
Достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит вокруг закона об иноагентах в Грузии и решении МУС о выдаче ордера на Нетаньяху.