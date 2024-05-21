Облак, Иличич, Шешко, Бийол, Дркушич, Залетел – в предварительном составе Словении на Евро-2024

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Сборная Словении объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер Матьяж Кек назвал 29 футболистов, вошедших в расширенный состав на чемпионат Европы.

Вратари: Ян ОблакАтлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна).

Защитники: Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Жан Залетел («Виборг»).

Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Миха Зайц («Фенербахче»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Лука Захович («Погонь»), Йосип Иличич («Марибор»).

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10 комментариев
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Иличич заслужил на исходе своей драматичной карьеры позажигать на Евро. Надеюсь, возьмут и поиграет побольше
+7
0
+7
Куда Жан залетел? Или от кого?
+7
-2
+5
Как Залетел сюда залетел?
+3
0
+3
Дания, Сербия и Англия у них.
Где-то между 0 и 1 очком наберут.
Но это не главное для них.
+2
0
+2
Облак наверно в шоке с партнеров в сборной, он таких клубов в которых они играют даже не слышал
+1
0
+1
новость ради Жана)
+1
0
+1
Надо дать комментариям настоятся...из за одной фамилии))))
+1
-1
0
Рубрика "их нравы".
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Это залет, боец!
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0
Ответ S. A.
Куда Жан залетел? Или от кого?
В Виборг, написано же
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