«Челси» рассматривает Компани и Франка в числе кандидатов на замену Почеттино

Теги Венсан Компани Челси премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Маурисио Почеттино Брентфорд Томас Франк Футбол

Томас Франк может сменить Маурисио Почеттино в «Челси».

Сегодня клуб объявил об прекращении сотрудничества с Почеттино по согласию сторон.

По данным журналиста Джейкоба Стейнберга, «Челси» рассматривает главного тренера «Брентфорда» в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера. В сферу интересов лондонцев также входит Венсан Компани, возглавляющий «Бернли» – по итогам сезона команда вылетела из АПЛ, заняв 19-е место в таблице.

Ранее сообщалось об интересе к обоим специалистам со стороны «Баварии».

Маккенна из «Ипсвича», Мичел из «Жироны», Хенесс из «Штутгарта» и Мареска из «Лестера» – кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

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50 комментариев
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Я понял, видимо боссы Баварии и Челси думают что при форс-мажоре Компани выйдет на поле и воткнет мяч в девятку как в том чемпионском матче)
+70
0
+70
Я понял, они надеялись слить сезон и вылететь в шип, но гад Поч взял да и затащил Челси в ЕК
+54
-1
+53
Ответ Evgen_Hazard
Я понял, они надеялись слить сезон и вылететь в шип, но гад Поч взял да и затащил Челси в ЕК
Видимо, Боули до сих пор думает, что в футболе есть драфт-пики.
+36
0
+36
Вылетевший Компани просто нарасхват
+15
-1
+14
Боули всеми силами ищет тренера для Чемпионшипа
+12
0
+12
Ответ Lion El&#8242;Johnson
Вылетевший Компани просто нарасхват
если б речь шла не о руководстве Челси ,то футбольные люди понимают, что у Компани состав весь стоил ,как у Челси один Энцо.
+14
-2
+12
Ответ Potomok Budulaya
если б речь шла не о руководстве Челси ,то футбольные люди понимают, что у Компани состав весь стоил ,как у Челси один Энцо.
У Лутона, который закончил сезон чуть выше и играл достойно с топами, ещё дешевле в 2 раза, чем у Бернли. У Бернли 18-й состав в АПЛ и 19-е место...
+7
0
+7
Ответ Анвар
Фдика надо
единственный вариант, ради которого я бы реально убрал Поча
+4
0
+4
я за Тухеля.
+4
-1
+3
Фдика надо
+3
0
+3
Та ладно, Поттер, Тухель, Моуринью свободны... кстати и Фрэнки тоже
+3
0
+3
отдельно подчеркнул важность и величие тренера женского «Челси» Эммы Хейз
+4
-1
+3
Ответ Homelander_666
Видимо, Боули до сих пор думает, что в футболе есть драфт-пики.
Обменяют Энцо Фернандеса в Бернли и получат Селебрини с Демидовым
+3
0
+3
Ответ nick-basil
Закралась гениальная мысль - а чего хозяину самому не потренировать??
В конце сезона сам себя уволит.
+2
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+2
Ответ Potomok Budulaya
если б речь шла не о руководстве Челси ,то футбольные люди понимают, что у Компани состав весь стоил ,как у Челси один Энцо.
Да, но вот только этим же составом Компани выиграл чемпионшип, да ещё как - тотально доминировав при этом в лиге. Я к тому, что некоторые команды, после выхода из Чемпионшип умудряются показывать какие-то неплохие результаты и остаться в лиге хотя бы на сезон. Да, не часто, но это происходит. От Бернли многого ждали в этом сезоне, но они его просто слили, при чем с начала сезона это и началось. Плюс я так понял Венсан не смог удержать раздевалку. Хоть новостей про это не было, но я следил за одним игроком из его команды (Трезор Ндайишимие). Этот бельгиец очень классно выступал в Бельгии, талант очень большой (на мой взгляд). И хотя понятно, что АПЛ - это лига намного сильнее бельгийской, но все же я ждал большего, учитывая что он едет к соотечественнику тренеру. А вышло так, что он полсезона просидел на лавке, а в конце его вообще не было в заявке, хотя о травмах новостей не было. Плюс безвольная игра самой команды наталкивала на мысль, что игроки за тренера не бьются. Поэтому, на мой взгляд, Венсан ещё как тренер сыроват. Рано ему в топ клуб
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Сейчас всех будут сватать ) Мостового приплетут или и тут профиолетят Сашку?))
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Не, ну если приоритетная цель теперь - попасть в Чемпионшип, то Компани - идеальный вариант. Надо было тогда Поча зимой убирать и можно было бы реализовать эту цель еще в этом сезоне
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Закралась гениальная мысль - а чего хозяину самому не потренировать??
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Компани? Отлично! - это шоу дурака должно продолжиться!
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Ответ Акер
Мне просто интересно о чем думает руководство, когда приглашает тренера из аутсайдеров или команды Шипа, ставя задачу попасть в ЛЧ. Что за бред.
Ну, Томас Франк в самом деле классный тренер, его Брентфорд оставляет положительное впечатление. Этот сезон неудачный, но в прошлых они попортили настроение многим. Возможно, он уже перерос уровень Брентфорда. Проблема в том, что свободных топов на рынке нет, а тренера, который способен выполнить хотелки владельцев Челси, руководя этим сбродом, возможно и в природе не существует
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Челси при Абрамовиче нанимал Моуриньо, Хиддинга, Бенитеса, Анчелотти, тренеров с трофеями. Челси при Боули: пук-среньк Компани
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Ответ Муканов Арманбек
Боули всеми силами ищет тренера для Чемпионшипа
будет сенсация, американцы такое любят
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Франка? Франка Лампарда?
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почему не Адриана Муту? легенда Челси.
с Боули точно найдёт общий язык
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Ответ *MVP*
единственный вариант, ради которого я бы реально убрал Поча
Вот по поводу Флика соглашусь полностью.
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Ответ Sema32
Челси при Абрамовиче нанимал Моуриньо, Хиддинга, Бенитеса, Анчелотти, тренеров с трофеями. Челси при Боули: пук-среньк Компани
Бенитес свободен, кстати. да и Моур тоже.
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Не фан Почеттино, но эти имена будущих тренеров…
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Ответ KeriLLo
Вот по поводу Флика соглашусь полностью.
На фига Флику команда с неясным составом, перспективами продажи двух ключевых воспитанников, чтобы войти в ФФП, и самодурами в руководстве? Бавария выглядит на фоне Челси более предсказуемым и надёжным вариантом.
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Ответ brig_Mercury
На фига Флику команда с неясным составом, перспективами продажи двух ключевых воспитанников, чтобы войти в ФФП, и самодурами в руководстве? Бавария выглядит на фоне Челси более предсказуемым и надёжным вариантом.
Ага, особенно последние полтора года очень надёжный вариант)
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Ответ KeriLLo
Ага, особенно последние полтора года очень надёжный вариант)
Там хотя бы нет такой беды с формированием основы. Баварии нужны точечные усиления, чтобы вернуть команде силу.
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