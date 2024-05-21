«Челси» рассматривает Компани и Франка в числе кандидатов на замену Почеттино

Томас Франк может сменить Маурисио Почеттино в «Челси».

Сегодня клуб объявил об прекращении сотрудничества с Почеттино по согласию сторон.

По данным журналиста Джейкоба Стейнберга, «Челси» рассматривает главного тренера «Брентфорда» в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера. В сферу интересов лондонцев также входит Венсан Компани, возглавляющий «Бернли» – по итогам сезона команда вылетела из АПЛ, заняв 19-е место в таблице.

Ранее сообщалось об интересе к обоим специалистам со стороны «Баварии».

Маккенна из «Ипсвича», Мичел из «Жироны», Хенесс из «Штутгарта» и Мареска из «Лестера» – кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?