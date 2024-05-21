Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд. На трофей претендуют шесть российских игроков

НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы россиян.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, разрешит ли лига российским игрокам привезти трофей в Россию.

«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», – сказал Дэйли.

В полуфиналах Кубка Стэнли «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой», «Эдмонтон» – с « ».

В составе « » играют и , во «Флориде» – , Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.

В последний раз трофей привозили в Россию 2021 году.