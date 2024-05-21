Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд. На трофей претендуют шесть российских игроков
НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы россиян.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, разрешит ли лига российским игрокам привезти трофей в Россию.
«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», – сказал Дэйли.
В полуфиналах Кубка Стэнли «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой», «Эдмонтон» – с «Далласом».
В составе «Рейнджерс» играют Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, во «Флориде» – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.
В последний раз трофей привозили в Россию 2021 году.
Не можем же мы в США в это военное время привезти национальную святыню, например "Троицу" Рублёва или тушку Овечкина.
А привезут или нет - не столь важно
Но я в макдаке любил с похмелья какую-нибудь дрянь съесть, лукавить не буду. Ничего плохого не видел в этой забегаловке
Но я в макдаке любил с похмелья какую-нибудь дрянь съесть, лукавить не буду. Ничего плохого не видел в этой забегаловке
Немного жаль что в Новокузнецк не повезут если победит Бобровский, для народа это стало бы большим событием