Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд. На трофей претендуют шесть российских игроков

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Даллас Билл Дэйли Сергей Бобровский Евгений Дадонов НХЛ Максим Иванов Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Артемий Панарин Игорь Шестеркин ТАСС Хоккей

НХЛ не разрешит привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы россиян.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, разрешит ли лига российским игрокам привезти трофей в Россию.

«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», – сказал Дэйли.

В полуфиналах Кубка Стэнли «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой», «Эдмонтон» – с «Далласом».

В составе «Рейнджерс» играют Игорь Шестеркин и Артемий Панарин, во «Флориде» – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.

В последний раз трофей привозили в Россию 2021 году.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В Америку тоже не отдадим кубок Гагарина.
+74
-1
+73
Конечно не привезут, ведь в Эдмонтоне не играют русские. 😁
+20
-8
+12
Ответ deligy
В Америку тоже не отдадим кубок Гагарина.
😁
+6
0
+6
И как сказал Омар Хайам - катись оно к **** ©
+6
-2
+4
Ответ Павел Зарубин
А Барбашев в прошлом году где с кубком праздновал?
В Америке
+2
0
+2
Ответ Kerghoodoo
А к нам почему нельзя? У меня нас границы открыты, да и президент легитимный. Или это как с Макдональдс?
Потому что США воюют с Россией не только гибридно, но и напрямую (с) Лавров.
Не можем же мы в США в это военное время привезти национальную святыню, например "Троицу" Рублёва или тушку Овечкина.
+3
-1
+2
да надо сказать, что везешь к родне в Казахастан, а там уже дело техники)
+2
0
+2
отключим газ за это
+4
-2
+2
Да лично я как-то переживу...
+8
-6
+2
Ну сколько же можно возить)) один Малыч наверное раза 3 возил. Перерывчик небольшой
+1
0
+1
Главное чтобы наши его снова завоевали - тогда серия не прервётся
А привезут или нет - не столь важно
+1
0
+1
Как с этим жить🤷‍♀️‼️
+2
-1
+1
Тарасенко перестал быть русским!?
+1
0
+1
А Барбашев в прошлом году где с кубком праздновал?
0
0
0
Я и не заметил
+1
-1
0
Отключить вражинам 1й канал!
0
0
0
Ответ Maturmalai
А зачем тебе чашка и мясная котлета от людей, которые мечтают уничтожить Россию?
Много ты возомнил. Они даже на карте Россию не найдут.
+1
-1
0
Ответ Maturmalai
А зачем тебе чашка и мясная котлета от людей, которые мечтают уничтожить Россию?
А мне и не нужны. Я просто пытаюсь их логику понять
Но я в макдаке любил с похмелья какую-нибудь дрянь съесть, лукавить не буду. Ничего плохого не видел в этой забегаловке
0
0
0
Ответ Maturmalai
А зачем тебе чашка и мясная котлета от людей, которые мечтают уничтожить Россию?
А мне и не нужны. Я просто пытаюсь их логику понять
Но я в макдаке любил с похмелья какую-нибудь дрянь съесть, лукавить не буду. Ничего плохого не видел в этой забегаловке
0
0
0
Ответ Bratsk Bruins
Ну сколько же можно возить)) один Малыч наверное раза 3 возил. Перерывчик небольшой
Так то да - и В Москву и в Челябинск , в Новосибирск его уже привозили
Немного жаль что в Новокузнецк не повезут если победит Бобровский, для народа это стало бы большим событием
0
0
0
Ответ Crenk
Так то да - и В Москву и в Челябинск , в Новосибирск его уже привозили Немного жаль что в Новокузнецк не повезут если победит Бобровский, для народа это стало бы большим событием
да так то и куликов мог бы в ярославль привезти, я бы м удовольствием сходил посмотреть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий