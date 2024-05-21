Игроки «Челси» не хотели ухода Почеттино. В раздевалке были удивлены новостью об отставке

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Некоторые игроки «Челси» были против ухода Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Почеттино не рассматривался как стратегически подходящий вариант. Сам специалист считал, что ситуация может еще больше ухудшиться, если он останется. Об этом он сообщил Тодду Боули в телефонном разговоре.

Несколько опытных игроков команды были удивлены этой новостью, потому что в раздевалке хотели, чтобы тренер остался.

«Челси» ищет «молодого», «современного» и «прогрессивного» тренера. Клуб не рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля или Жозе Моуринью. Рубен Аморим из «Спортинга» также не является фаворитом.

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна, как ожидается, будет приоритетным кандидатом.

Маккенна из «Ипсвича», Мичел из «Жироны», Хенесс из «Штутгарта» и Мареска из «Лестера» – кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

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18 комментариев
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Раздевалка была не до конца в курсе отставки, ведь туда не все поместились. Остальных новость застала на улице)
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Время Челси как большого клуба ушло вместе с Абрамовичем
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Вроде к концу сезона набрали ход и состав не играл оптимальный весь сезон, как-то странно
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Боули переиграл и уничтожил всех, включая Челси
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Наймут Маккена, в декабре Челси будет болтаться на 15-16 местах, «молодого», «современного» и «прогрессивного» тренера уволят в январе. Снова позовут Фрэнка Лэмпарда, чтобы "спасти" сезон.
Видимо, Боэли и Ко мазохисты, которые любят грабли =)
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поздравляю Ипсвич с возвращением в Шип
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и еще один номинант на приз Галицкого
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Разве игроки еще не разъехались по сборным? Какая раздевалка сейчас без игр?
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Пусть выходят уже из раздевалки - сезон у них закончился, чего там сидеть
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Разве футболисты что то понимают в футбольных тренерах ?
Спросите об этом Боули.
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