Игроки «Челси» не хотели ухода Почеттино. В раздевалке были удивлены новостью об отставке

Некоторые игроки «Челси» были против ухода Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, не рассматривался как стратегически подходящий вариант. Сам специалист считал, что ситуация может еще больше ухудшиться, если он останется. Об этом он сообщил в телефонном разговоре.

Несколько опытных игроков команды были удивлены этой новостью, потому что в раздевалке хотели, чтобы тренер остался.

«Челси» ищет «молодого», «современного» и «прогрессивного» тренера. Клуб не рассматривает кандидатуры Томаса Тухеля или Жозе Моуринью. Рубен Аморим из «Спортинга» также не является фаворитом.

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна, как ожидается, будет приоритетным кандидатом.

Маккенна из «Ипсвича», Мичел из «Жироны», Хенесс из «Штутгарта» и Мареска из «Лестера» – кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?