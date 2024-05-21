💣 Почеттино ушел из «Челси» по обоюдному согласию. Тренер проработал в клубе год

Маурисио Почеттино покидает «Челси».

Как передает The Telegraph, аргентинец согласился покинуть пост главного тренера после подведения итогов сезона. В понедельник и вторник Почеттино провел встречи со спортивным руководством «Челси» и совладельцем , по итогам которых стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Утверждается, что между Почеттино и « » нет никаких разногласий. Клуб немедленно начнет поиски нового главного тренера.

Вскоре «Челси» официально объявил об уходе Почеттино.

Аргентинец возглавил клуб летом 2023 года. В завершившемся сезоне «Челси» под руководством занял итоговое 6-е место, дающее право выступать в Лиге конференций. Клуб может получить место в Лиге Европы в случае победы «Манчестер Сити» в Кубке Англии.