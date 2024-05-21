💣 Почеттино ушел из «Челси» по обоюдному согласию. Тренер проработал в клубе год
Маурисио Почеттино покидает «Челси».
Как передает The Telegraph, аргентинец согласился покинуть пост главного тренера после подведения итогов сезона. В понедельник и вторник Почеттино провел встречи со спортивным руководством «Челси» и совладельцем Бехдадом Эгбали, по итогам которых стороны договорились о прекращении сотрудничества.
Утверждается, что между Почеттино и «Челси» нет никаких разногласий. Клуб немедленно начнет поиски нового главного тренера.
Вскоре «Челси» официально объявил об уходе Почеттино.
Аргентинец возглавил клуб летом 2023 года. В завершившемся сезоне АПЛ «Челси» под руководством Почеттино занял итоговое 6-е место, дающее право выступать в Лиге конференций. Клуб может получить место в Лиге Европы в случае победы «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
«Челси» не будет гнаться за именитыми тренерами, а отдаст предпочтение молодым и перспективным тренерам.
На примете: Себастьян Хенесс, Мишель, Киран МакКенна и Энцо Мареска.
Боули, Эгбали, вы совсем идиоты??
Абсурднее кажется только увольнение за скучную игру. Ну или за отсутствие строгости с игроками.
Удачи Боули с поиском дурака на расстрельную должность, может Тухель согласится
По первой половине сезона у руководства и Почеттино были разногласия почему всё было очень плохо (конкретики не было)
По Чалобе и Галахеру тоже - руководство особо за них не держится т.к. воспитанники, а Почеттино хотел их оставить т.к. стали важными игроками у него (особенно второй).
Я так понял на фоне этого и Почеттино и руководство поняли, что находятся не в "коннекте" и разные у них взгляды как дальше развиваться.
На мой взгляд это странное решение, я конечно сам был долго за отставку аргентинца, но после начала февраля Челси был неплох в целом и прогресс был, Палмер сам говорил недавно, что вся команда бьётся за Маурисио и это его заслуга, что выплыли, больше это напрягает, как на команде отразится, а если придёт человек и сходу топ4 возьмёт, но будут такие разногласия тоже сразу разойдутся?
Лучший из всех свободных кандидатов на рынке!
Шок.