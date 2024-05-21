💣 Почеттино ушел из «Челси» по обоюдному согласию. Тренер проработал в клубе год

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Маурисио Почеттино Бехдад Эгбали Футбол

Маурисио Почеттино покидает «Челси».

Как передает The Telegraph, аргентинец согласился покинуть пост главного тренера после подведения итогов сезона. В понедельник и вторник Почеттино провел встречи со спортивным руководством «Челси» и совладельцем Бехдадом Эгбали, по итогам которых стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Утверждается, что между Почеттино и «Челси» нет никаких разногласий. Клуб немедленно начнет поиски нового главного тренера.

Вскоре «Челси» официально объявил об уходе Почеттино.

Аргентинец возглавил клуб летом 2023 года. В завершившемся сезоне АПЛ «Челси» под руководством Почеттино занял итоговое 6-е место, дающее право выступать в Лиге конференций. Клуб может получить место в Лиге Европы в случае победы «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

234 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Боули официально самый тупой руководитель футбольного клуба в истории!
+593
-5
+588
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Matt Law:

«Челси» не будет гнаться за именитыми тренерами, а отдаст предпочтение молодым и перспективным тренерам.

На примете: Себастьян Хенесс, Мишель, Киран МакКенна и Энцо Мареска.

Боули, Эгбали, вы совсем идиоты??
+211
-4
+207
Ответ Евгений Сидоров
Боули официально самый тупой руководитель футбольного клуба в истории!
Да это вообще глупо, Почеттино под конец сезона только вроде как выстроил игру и пошли результаты хорошие и тут эта новость как гром среди ясного неба. Боули ничего лучше не найдет сейчас чем Поч, так что это решение очень странное.
+179
-6
+173
Ответ SCHOKKKK
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Matt Law: «Челси» не будет гнаться за именитыми тренерами, а отдаст предпочтение молодым и перспективным тренерам. На примете: Себастьян Хенесс, Мишель, Киран МакКенна и Энцо Мареска. Боули, Эгбали, вы совсем идиоты??
На подходе молодой и перспективный Грэм Поттер)
+146
-1
+145
Понятно , клоунада продолжается
+81
-2
+79
Расторжение контракта за попадание в еврокубки.

Абсурднее кажется только увольнение за скучную игру. Ну или за отсутствие строгости с игроками.
+72
-4
+68
Тухеля обратно в Челси, а Почеттино в Баварию (где там есть его старые друзья Кейн и Дайер):)
+71
-4
+67
Ответ Евгений Сидоров
Боули официально самый тупой руководитель футбольного клуба в истории!
Галицкий с этим поспорит
+55
-13
+42
Ответ Nikaus
Расторжение контракта за попадание в еврокубки. Абсурднее кажется только увольнение за скучную игру. Ну или за отсутствие строгости с игроками.
Никто не переплюнет руководство Баварии, которое спасало требл в прошлом сезоне:)
+37
-3
+34
Жаль, думаю Поч бы дальше прогрессировал с командой. В этом балагане объективно было сложно подняться выше 6 места, по игре команда смотрелась все лучше к концу сезона.

Удачи Боули с поиском дурака на расстрельную должность, может Тухель согласится
+30
-4
+26
Логика ясна - слухи последних были таковы + -:
По первой половине сезона у руководства и Почеттино были разногласия почему всё было очень плохо (конкретики не было)
По Чалобе и Галахеру тоже - руководство особо за них не держится т.к. воспитанники, а Почеттино хотел их оставить т.к. стали важными игроками у него (особенно второй).
Я так понял на фоне этого и Почеттино и руководство поняли, что находятся не в "коннекте" и разные у них взгляды как дальше развиваться.
На мой взгляд это странное решение, я конечно сам был долго за отставку аргентинца, но после начала февраля Челси был неплох в целом и прогресс был, Палмер сам говорил недавно, что вся команда бьётся за Маурисио и это его заслуга, что выплыли, больше это напрягает, как на команде отразится, а если придёт человек и сходу топ4 возьмёт, но будут такие разногласия тоже сразу разойдутся?
+24
-3
+21
На поча в Баварии было бы интересно посмотреть
+12
-1
+11
Ответ Nikaus
Расторжение контракта за попадание в еврокубки. Абсурднее кажется только увольнение за скучную игру. Ну или за отсутствие строгости с игроками.
Его же не уволили, а расторгли по обоюдному согласию. Никто - Зидан, Анчелотти, Гвардиола и т.п. не способны ничего сделать с этими Гарлем Глобетроттерс, которую Боули собрал вместо футбольной команды. Я думаю, что сам Поч рад свалить оттуда. Это не НБА, где можно задрафтовать темнокожего паренька из гетто типа Нони Мадуэке
+15
-5
+10
Ответ Великолепный Пеп
Жаль, думаю Поч бы дальше прогрессировал с командой. В этом балагане объективно было сложно подняться выше 6 места, по игре команда смотрелась все лучше к концу сезона. Удачи Боули с поиском дурака на расстрельную должность, может Тухель согласится
Ну это если и расстрельная должность, то расстреливают на ней далла́рами
+10
0
+10
идиотизм
+12
-2
+10
А Тухель то свободен )))
+6
0
+6
Какие долбанутые владельцы, слов нет
+6
0
+6
Ответ Отец Абду
Тухеля обратно в Челси, а Почеттино в Баварию (где там есть его старые друзья Кейн и Дайер):)
Почеттино в МЮ
+8
-2
+6
По мне так бредовая идея. Поч весь сезон мучился с наспех собранной командой, у которой была куча дыр в составе и полный лазарет, под конец кое-как выправил игру и занял вполне нормальное в такой ситуации место, попутно в Кубках до высоких стадий добрался. Можно было дать поработать до начала следующего сезона, потом делать выводы. Прогресс был виден.
+7
-2
+5
Ответ Артём Околович
На поча в Баварии было бы интересно посмотреть
Пожалей Кейна, он тогда ничего не выиграет.
+4
0
+4
Ответ B@SS
Ожидаемо)) Болелы в Англии его не любили. Это наложилось на неудовлетворительные результаты.)
Что за бред.
+6
-2
+4
Ответ SCHOKKKK
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Matt Law: «Челси» не будет гнаться за именитыми тренерами, а отдаст предпочтение молодым и перспективным тренерам. На примете: Себастьян Хенесс, Мишель, Киран МакКенна и Энцо Мареска. Боули, Эгбали, вы совсем идиоты??
Они эгбанулись
+4
0
+4
Юве, не тупи!
Лучший из всех свободных кандидатов на рынке!
+4
0
+4
МЮ не тупи, дай пинка лысому шарлатану и бери Поча. Лучше тренера сейчас не найти для МЮ. Уверен он даже Антони научит играть. При нем даже Мудрик стал сносно смотреться)
+3
0
+3
Ответ SCHOKKKK
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Matt Law: «Челси» не будет гнаться за именитыми тренерами, а отдаст предпочтение молодым и перспективным тренерам. На примете: Себастьян Хенесс, Мишель, Киран МакКенна и Энцо Мареска. Боули, Эгбали, вы совсем идиоты??
Можно назначить кого-то из игроков играющим тренером. Чуквуэмека, на мой взгляд, неплохой выбор - интеллект на лицо!
+3
0
+3
После ещё пары увольнений Боэли ВОЗМОЖНО поймёт, что проблема вообще не в тренере
+3
0
+3
Ответ Евгений Сидоров
Боули официально самый тупой руководитель футбольного клуба в истории!
Неа, Дзампарини, Де Лаурентиса и прочих не переплюнет
+5
-2
+3
Абрамович в прострации от того как просирают его наследие
+4
-1
+3
Что вообще происходит в футболе ?)
Шок.
+2
0
+2
Этот хуже Федуна будет)
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий