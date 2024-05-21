USADA: «Со стороны главы WADA безрассудно утверждать, что в профессиональных лигах США нет эффективных антидопинговых программ. Банька должен извиниться»

USADA раскритиковало WADA за заявление о том, что не все американские спортсмены тестируются на допинг.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% почти треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«Это манипулятивный комментарий, призванный показать, что 90% спортсменов в США грязные и только 10% чистые.

Большинство профессиональных и студенческих лиг США не обязаны следовать кодексу WADA, если только кто-то из спортсменов не участвует в международных соревнованиях, например, в Олимпийских играх.

Как только спортсмен достигает уровня сборной страны, его включают в пул USADA, и он подчиняется всем правилам кодекса WADA.

Со стороны главы WADA безрассудно утверждать, что в профессиональных лигах нет эффективных и надежных программ, а спортсмены нечистоплотны.

Проще говоря, эти комментарии вредны и оскорбительны для спортсменов и самих лиг. Банька должен извиниться перед спортсменами, лигами и членами правления фонда WADA за эти комментарии.

Есть несколько веских причин, почему профессиональные лиги не попадают под действие кодекса WADA. Во-первых, у спортсменов нет такого права голоса, чтобы влиять на WADA, как это происходит в профессиональном спорте – так зачем им отказываться от своих прав, чтобы присоединиться к WADA?

Во-вторых, WADA, как это видно по случаю с китайскими пловцами, демонстрирует, что не может обеспечить равномерное и справедливое соблюдение правил.

В-третьих, почему американский профессиональный спорт должен позволять финансируемому МОК Спортивному арбитражному суду (CAS) влиять на права спортсменов и лиг, которые базируются в США и существуют в рамках правовых систем США?

Вместо того, чтобы принижать эти лиги, WADA должно своими действиями продемонстрировать, что оно хочет сотрудничать с лигами и их спортсменами ради чистого спорта», – говорится в заявлении Американского антидопингового агентства.

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