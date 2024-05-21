USADA: «Со стороны главы WADA безрассудно утверждать, что в профессиональных лигах США нет эффективных антидопинговых программ. Банька должен извиниться»

Теги допинг USADA WADA Витольд Банька Легкая атлетика

USADA раскритиковало WADA за заявление о том, что не все американские спортсмены тестируются на допинг.

Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году. Позднее WADA напомнило, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% почти треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«Это манипулятивный комментарий, призванный показать, что 90% спортсменов в США грязные и только 10% чистые.

Большинство профессиональных и студенческих лиг США не обязаны следовать кодексу WADA, если только кто-то из спортсменов не участвует в международных соревнованиях, например, в Олимпийских играх. 

Как только спортсмен достигает уровня сборной страны, его включают в пул USADA, и он подчиняется всем правилам кодекса WADA. 

Со стороны главы WADA безрассудно утверждать, что в профессиональных лигах нет эффективных и надежных программ, а спортсмены нечистоплотны. 

Проще говоря, эти комментарии вредны и оскорбительны для спортсменов и самих лиг. Банька должен извиниться перед спортсменами, лигами и членами правления фонда WADA за эти комментарии. 

Есть несколько веских причин, почему профессиональные лиги не попадают под действие кодекса WADA. Во-первых, у спортсменов нет такого права голоса, чтобы влиять на WADA, как это происходит в профессиональном спорте – так зачем им отказываться от своих прав, чтобы присоединиться к WADA? 

Во-вторых, WADA, как это видно по случаю с китайскими пловцами, демонстрирует, что не может обеспечить равномерное и справедливое соблюдение правил. 

В-третьих, почему американский профессиональный спорт должен позволять финансируемому МОК Спортивному арбитражному суду (CAS) влиять на права спортсменов и лиг, которые базируются в США и существуют в рамках правовых систем США?

Вместо того, чтобы принижать эти лиги, WADA должно своими действиями продемонстрировать, что оно хочет сотрудничать с лигами и их спортсменами ради чистого спорта», – говорится в заявлении Американского антидопингового агентства. 

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37 комментариев
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Если инспекторы WADA не допускаются до спортсменов в США, это оказывается называется эффективная антидопинговая программа.
"Вот оно че, Михалыч"(С)
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Помню как ЮСАДА признала Мистера Олимпию по бодибилдингу чистым спортсменом. Весь мир бодибилдинга попадал со стульев от смеха. После этого факта, как вообще можно доверять этой шарашке. Даже сейчас вспоминая этот факт, у меня усмешка.
+44
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Ответ Сергей Павлов
Вся эта система (УЕФА, ФИФА, ВАДА, МОК и пр.пр.) настолько уже устарела и дискредитировала себя, что пора бы уже всем слать их подальше и создать что то новое
Да пора уже вообще отставь от спорта с этой мифической борьбой с допингом. Так как на самом деле это не борьба против допинга, а соревнования фармкомпаний мира. Кто лучше придумает препарат который нельзя поймать.
+28
-4
+24
Вся эта система (УЕФА, ФИФА, ВАДА, МОК и пр.пр.) настолько уже устарела и дискредитировала себя, что пора бы уже всем слать их подальше и создать что то новое
+30
-8
+22
Ответ Максим Медов
Помню как ЮСАДА признала Мистера Олимпию по бодибилдингу чистым спортсменом. Весь мир бодибилдинга попадал со стульев от смеха. После этого факта, как вообще можно доверять этой шарашке. Даже сейчас вспоминая этот факт, у меня усмешка.
Ронни Колеман накачался на овсянке и куре, так что не надо тут грязных инсинуаций)))
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+20
Глава ВАДА Витольд Банька ещё забыл добавить, что из оставшихся 10% якобы проверяемых американских спортсменов 400+ имеют кучу ТИ на самые разные препараты (включая психотропные и стероиды)!
+17
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+15
Ответ Петрович_1
Комментарий скрыт
смысл заявления WADA был думаю в том, что USADA требует прозрачности от WADA при этом сами при этом они не прозрачны для мировой допинговой системы
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Какой прекрасный медовый месяц у жабы и гадюки....
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Американцы такие: вот вы к нам то не лезьте, вот др*чите всяких русских и китайцев, а мы сами тут разберемся какими препаратами можно пичкать наших футболистов.
+11
0
+11
Ответ Сергей Павлов
Вся эта система (УЕФА, ФИФА, ВАДА, МОК и пр.пр.) настолько уже устарела и дискредитировала себя, что пора бы уже всем слать их подальше и создать что то новое
Это Спрут.Когда я был маленький шел такой итальянский сериал..Вот эти все "конторы" один в один..
+10
-1
+9
На этот жабогадюкинг смотреть еще приятнее чем на костер
+7
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Обе эти антидопинговые организации насквозь корумпированы, политизированы и прогнили еще с момента основания своими терапевтическими исключениями для спортсменов из избранных стран.
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И добавил слово Дон (с)
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Ничего себе, ВАДА против хозяев рот открыла. Прям моська на слона
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как бы Баньке не отправиться в баньку
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Банька должен извиниться» --- или представить подтверждение своим словам.
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А те кого тестируют, они официально на допинге. Ой, это же для них специально ТИ придумали. То есть смысл амеров тестировать, они все плотно сидят и даже не скрывают. А 4 года дисквала используют в виде политической борьбы. С государством бороться не могут, поэтому борются с несовершеннолетними девочками.
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То есть, Тайгерт может подозревать кого угодно, но никто не имеет права усомниться в чистоте американских спортсменов))
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Сейчас девиз "О спорт - ты мир!" не действует! Сейчас девиз такой "Плати больше - бегай какой хочешь и сколько хочешь!"
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Извиниться желательно перед Рамзан Ахматовичем
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Продолжайте в том же духе, ВАДА и ЮСАДА !
С вами становится не скучно !
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Вообще суть конфликта в том, что раньше все спонсоры были из США.
И поэтому им разрешали весь этот беспредел
А сейчас у мирового спорта вторая дойная корова появилась - Китай
Причем Китай в отличие от США никаких особых привилегий не требует
Поэтому у мирового спорта нет другого варианта, кроме как защитить вторую дойную корову от нападок первой, которая стала слишком наглой...
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Борьба жабы с гадюкой. Но с точки зрения здравого смысла, США поступают верно, не давая внешней организации вмешиваться во внутренние процессы. Хорошо понимают - что сегодня разрешишь, а через лет 20 поменяется ситуация и против тебя это используют как оружие. Так что Баньке намекнут, чтобы он шёл в баньку кошмарить кого-то другого, кто был неразумен в своё время подписаться под правилами ВАДы.
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Короче, технично послали, и, что удивительно, достаточно вежливо
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Если нет доказательств, что внутри американские, независимые от WADA, антидопинговые программы неэффективны, то конечно нельзя бросаться такими обвинениями и намеками.
Если посмотреть беглым взглядом на ам. проф. лиги, то о каких-то громких допинговых скандалах там не слышно.
Только хоккеистов с хоккея в программу помощи отправляют.
Не слышно также, что бывшие проф. спортсмены массово загибаются в следствии изношенного под допингом организма.
Если не считать тафгаев и парней, получивших много ЧМТ, которые спились и бичуют на пляжах Калифорнии.
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Ответ Добрый_Ээх
как бы Баньке не отправиться в баньку
за отмазку китайских допингистов кто-то в ваде точно должен ответить
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Дегтярёв извинись
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Ответ Максим Медов
Да пора уже вообще отставь от спорта с этой мифической борьбой с допингом. Так как на самом деле это не борьба против допинга, а соревнования фармкомпаний мира. Кто лучше придумает препарат который нельзя поймать.
реально, допинг спортсменов - это тестирование технологий военных и спецслужб, соответственно и финансирование бюджетное...
+1
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Ответ Честный контроль
Если инспекторы WADA не допускаются до спортсменов в США, это оказывается называется эффективная антидопинговая программа. "Вот оно че, Михалыч"(С)
в вологодские ночи тоже не допускается. и в Арзамас
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Ответ Galim_OFF#
Обе эти антидопинговые организации насквозь корумпированы, политизированы и прогнили еще с момента основания своими терапевтическими исключениями для спортсменов из избранных стран.
Не будет ТИ у спортсменов не будет доступа к лекарства в случае болезни. Так что ТИ нужны. Но!!! Про "Отказ от прав для присоединения к ВАДА" это сильно. То есть, когда они клеймят Русских это ок и про права наших спортсменов речи не идёт. А тут права. Проф. лиги забили на ВАДА из за их требований, которые не всегда вызваны заботой о соблюдении кодекса и о здоровье спортсменов, но всё чаще политическим соображениями. Политика вредит бизнесу. Потому и не соблюдают. И американцы первые кто выиграли от политизированности ВАДА.
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