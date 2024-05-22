Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ. Пеп получил награду в 5-й раз, только у Фергюсона больше (11)

Теги Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

АПЛ признала Пепа Гвардиолу лучшим тренером сезона-2023/24.

Главный тренер «Манчестер Сити» выиграл эту награду в пятый раз, он также получал ее в четырех из пяти своих предыдущих чемпионских кампаний – в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23.

Только сэр Алекс Фергюсон завоевал больше таких наград – бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» признавали лучшим тренером в 11 сезонах АПЛ

Ранее Гвардиола в 6-й раз выиграл чемпионат Англии. Только у Алекса Фергюсона больше побед – 13. 

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12 комментариев
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Отрадно, что смог не разбазарить багаж Манчини и Пеллегрини.
+11
-3
+8
Могли бы Эмери дать
+6
-2
+4
Смешно, что некоторые вопрошают, является ли Гвардиола лучшим тренером АПЛ
+6
-4
+2
за те же 25+ лет фергюссона у гвардиолы было бы в полтора раза больше этих наград как минимум
+4
-3
+1
Лысый стайер
0
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Эмери достоин не меньше
+3
-3
0
А как все таки поражает филосов Фергюнсон!
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Ответ Илья Ганин
Могли бы Эмери дать
Если Эмери давать, тогда в Ла Лиге будет справедливо отдать Мичелу из Жироны, в Серии а - Мотте из Болоньи, во Франции - тренеру Бреста
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