Гвардиола признан тренером сезона в АПЛ. Пеп получил награду в 5-й раз, только у Фергюсона больше (11)
АПЛ признала Пепа Гвардиолу лучшим тренером сезона-2023/24.
Главный тренер «Манчестер Сити» выиграл эту награду в пятый раз, он также получал ее в четырех из пяти своих предыдущих чемпионских кампаний – в сезонах-2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23.
Только сэр Алекс Фергюсон завоевал больше таких наград – бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» признавали лучшим тренером в 11 сезонах АПЛ.
Ранее Гвардиола в 6-й раз выиграл чемпионат Англии. Только у Алекса Фергюсона больше побед – 13.