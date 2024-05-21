Железнодорожники устроили протест в Париже, требуя премии из-за Олимпиады-2024

В Париже прошел протест железнодорожников против Олимпийских игр-2024.

По призыву профсоюза Sud-Rail несколько десятков работнков отрасли собрались на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Они потребовали выплат премий от руководства, развернув баннер со словами: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников» и жгли файеры.

Протестующие также распевали песню «желтых жилетов»: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!»

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

«Мы требуем выплат «олимпийской премии». Мы будем перегружены работой в августе, когда обычно все уходят в отпуска. За это мы требуем компенсаций. То, что предлагают нам в SNCF (Национальной компании железных дорог), – это подачки, поэтому мы хотим надавить на руководство», – заявил один из профсоюзных активистов.

Также сообщается, что профсоюзы SNCF проводят забастовку работников метро и пригородных электричек. Профсоюзы жалуются, что сотрудники не смогут уйти в отпуска в августе, а с запуском дополнительных 4500 поездов на них возрастет нагрузка.

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