Железнодорожники устроили протест в Париже, требуя премии из-за Олимпиады-2024

Теги происшествия Париж-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

В Париже прошел протест железнодорожников против Олимпийских игр-2024.

По призыву профсоюза Sud-Rail несколько десятков работнков отрасли собрались на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Они потребовали выплат премий от руководства, развернув баннер со словами: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников» и жгли файеры.

Протестующие также распевали песню «желтых жилетов»: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!»

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

«Мы требуем выплат «олимпийской премии». Мы будем перегружены работой в августе, когда обычно все уходят в отпуска. За это мы требуем компенсаций. То, что предлагают нам в SNCF (Национальной компании железных дорог), – это подачки, поэтому мы хотим надавить на руководство», – заявил один из профсоюзных активистов.

Также сообщается, что профсоюзы SNCF проводят забастовку работников метро и пригородных электричек. Профсоюзы жалуются, что сотрудники не смогут уйти в отпуска в августе, а с запуском дополнительных 4500 поездов на них возрастет нагрузка.

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15 комментариев
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Забастовки - национальный вид спорта во Франции, странно, что в программу ОИ не ввели в этот раз.
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Это интересно.
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Какие же всратые дефисы в заголовках.
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Начинается самый интересный вид спорта
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Премии для участников из коллектива?
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Какие молодцы железнодорожники !
Вначале эстафета олимпийскоо огня - потом ОИ - потом эстафета железнодорожников( забастовка) !
Всё таки весёлая страна Франция !
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Ну шо, теперь всех железнодорожников на 8 лет в замок Иф?
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Игроки Локомотива совсем с катушек съехали.
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И ведь получат компенсации. А у нас... А у нас мордой в пол!
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Ох, чую жаркая предстоит олимпиада... и не в плане спортивных результатов, к сожалению.
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Ответ Madcomposer
Забастовки - национальный вид спорта во Франции, странно, что в программу ОИ не ввели в этот раз.
Вполне логично, учитывая что цены на транспорт в связи с Олимпиадой увеличили в два раза. Транспортники и должны получить что-то в свой карман, а не Макрон и правительство
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Ответ bsanchezb
Молодцы, борются за свои права
Да, даже, скорее, держат правительство в тонусе, тк любой министр и парламент трижды подумает о каких-то сокращениях бюджета и тд, потому что знает, чем это может обернуться. Я бы даже сказал, это больше работает как превентивная мера, чем они реально серьёзных результатов добиваются
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