Пары 1/4 финала ЧМ-2024: Швеция – Финляндия, США – Чехия, Канада – Словакия, Швейцария – Германия

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Определены четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею.

На ЧМ-2024 в Чехии завершился групповой этап. По его итогам сформировались соперники по четвертьфинальным матчам.

Канада (1-е место в группе) – Словакия (4);

Швейцария (2) – Германия (3);

США (2) – Чехия (3);

Швеция (1) – Финляндия (4);

Игры 1/4 финала турнира пройдут 23 мая.

10 комментариев
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Отличные пары!
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+8
США-Чехия огонь, ибо чехи усилились Бостоном и Каролиной.
Швеция-Финляндия... На бумаге шведы обязаны выносить соперника, но это плей-офф и не удивлюсь, если набрав 21 очко в 7-ми матчах в группе, их высадят в 1/4.
Словакам совсем тяжко с кленовыми будет, но те могут и повторить "подвиги" с Австрией и Чехией.
Швейцария-Германия 50 на 50.
+5
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+5
вот это будет рубка!
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+2
Никого неожиданного в восьмёрке на этот раз нет.
+1
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+1
Чехи сразу против США на чемпионате мира в четветьфинале,как то это не демократично.
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ну что знатоки, вопрос кто смотрит ЧМ)
как немчура играет, есть молодые восходящие звездочки?
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"Швейцария–Германия" и "США–Чехия" – интересные пары.
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первыми указаны победители в парах
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Дождёмся ли мы наконец-то финала Канада - США?))
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Ответ Todo
ну что знатоки, вопрос кто смотрит ЧМ) как немчура играет, есть молодые восходящие звездочки?
Петерка норм. Райхел чуть менее норм.
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