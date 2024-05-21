Пары 1/4 финала ЧМ-2024: Швеция – Финляндия, США – Чехия, Канада – Словакия, Швейцария – Германия
Определены четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею.
На ЧМ-2024 в Чехии завершился групповой этап. По его итогам сформировались соперники по четвертьфинальным матчам.
Канада (1-е место в группе) – Словакия (4);
Швейцария (2) – Германия (3);
США (2) – Чехия (3);
Швеция (1) – Финляндия (4);
Игры 1/4 финала турнира пройдут 23 мая.
Швеция-Финляндия... На бумаге шведы обязаны выносить соперника, но это плей-офф и не удивлюсь, если набрав 21 очко в 7-ми матчах в группе, их высадят в 1/4.
Словакам совсем тяжко с кленовыми будет, но те могут и повторить "подвиги" с Австрией и Чехией.
Швейцария-Германия 50 на 50.
как немчура играет, есть молодые восходящие звездочки?