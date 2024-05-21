Пары 1/4 финала ЧМ-2024: Швеция – Финляндия, США – Чехия, Канада – Словакия, Швейцария – Германия

Определены четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею.

На ЧМ-2024 в Чехии завершился групповой этап. По его итогам сформировались соперники по четвертьфинальным матчам.

Канада (1-е место в группе) – Словакия (4);

Швейцария (2) – Германия (3);

США (2) – Чехия (3);

Швеция (1) – Финляндия (4);

Игры 1/4 финала турнира пройдут 23 мая.