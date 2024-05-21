Дмитрий Губерниев: «Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде»

Губерниев считает, что болельщики поддержат российских атлетов на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе.

«Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде.

А если ты диванный горлопан, который громче всех орет о любви к Родине, то ты просто пустозвон. Ничего общего с реальной любовью к стране это не имеет.

На данный момент полный состав делегации неизвестен, но многие российские спортсмены уже получили нейтральный статус и отобрались на Олимпиаду.

Правда, пока непонятно, что будет с трансляцией. Я не могу быть пресс-секретарем всех россиян, но, с моей точки зрения, тем, кому хоть немного важен спорт, Игры будут интересны.

Ни за что не поверю, что страна останется безучастной к нашим спортсменам», – сказал Губерниев.