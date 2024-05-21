Дмитрий Губерниев: «Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Легкая атлетика

Губерниев считает, что болельщики поддержат российских атлетов на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде.

А если ты диванный горлопан, который громче всех орет о любви к Родине, то ты просто пустозвон. Ничего общего с реальной любовью к стране это не имеет.

На данный момент полный состав делегации неизвестен, но многие российские спортсмены уже получили нейтральный статус и отобрались на Олимпиаду.

Правда, пока непонятно, что будет с трансляцией. Я не могу быть пресс-секретарем всех россиян, но, с моей точки зрения, тем, кому хоть немного важен спорт, Игры будут интересны.

Ни за что не поверю, что страна останется безучастной к нашим спортсменам», – сказал Губерниев. 

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11 комментариев
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Если эти спортсмены выступают за страну агрессора, ты должен быть против их участия.
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«Один раз не пи… призер» — заявил губерниев
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Правда, пока непонятно, что будет с трансляцией.

Интересно, если газпром-тв, на котором работает Губер, откажется от трансляций, он также будет выступать за поддержку наших на олимпиаде? Или тихо съедет с темы?
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Дима, спасибо. Спортсмены стали жертвой политических игр с одной стороны и не должны стать жертвой с другой, хотя желающих здесь бросить в них камень полно
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Миру-мир!
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За Олимпиадой в любом случае интересно следить и смотреть. Есть много по истине выдающихся спортсменов, выступления которых привлекают внимание вне зависимости от их страны происхождения.
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А если по..., никогда не смотрел атлетику, и пр. Только игровые виды, теннис наверное только остаётся, а так придется смотреть на всех подряд, кто участвует в волейболе, да и наверное всё...
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Странно видеть в этом хоть какую-то проблематику, тему для обсуждения. Как можно не поддерживать своих? Естественно россияне, настоящие патриоты своей страны, будут болеть за наших олимпийцев. Это наши люди.
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Проблема в том, что те спортсмены, которые туда поедут, во многом будут Россию говном поливать типо Касаткиной, оперируя бредом а-ля Задоров.
А другим ничего нельзя будут сказать не по повестке, ибо сразу дисквал и билет домой через 3 пересадки.
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впервые полностью поддерживаю Губерниева
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