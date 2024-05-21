«Монако» извинился перед Лигой 1 за Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Деликатная тема, учитывая религиозные убеждения Мохамеда»

Теги Монако лига 1 Франция Мохамед Камара религия дискриминация Футбол

«Монако» принес извинения Лиге 1 за инцидент с Мохамедом Камара.

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

– Не лучшее завершение сезона. Мы разочарованы. Мы поддерживаем позицию и действия Лиги 1. Мы позвонили [генеральному директору Лиги 1 Арно Руже], чтобы извиниться. Теперь это будет нашим внутренним вопросом. Мы должны обсудить все с игроком, чтобы найти наилучшее решение.

– Вы рассматриваете применение санкций [к Камара], как того требовала министр спорта Амели Удеа-Кастера?

– Это внутренняя тема. Мы должны быть очень осторожны в том, как мы решим ситуацию для игрока и клуба. Мы должны уважать мнение извне.

У игроков есть доступ к их форме, у каждого есть свой ритуал. Все уже в прошлом, но нам нужно совершенствоваться.

– Как игрок объяснил свой поступок?

– Это деликатная тема, учитывая его религиозные убеждения (Камара – мусульманин – Спортс), – сказал Тиаго Скуро.

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36 комментариев
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Мое уважение К Камара 📈
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Разве можно запретить человеку его религиозные убеждения ?
Или это такая форма толерантности и демократии по-европейски ?
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Они же толерантны и за свободу,так почему же притесняют гетеросексуалов?
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Даже интересно, что в итоге победит: религия или ...
Даже не знаю какое слово использовать. (Я не в плохом смысле, а реально не знаю каким словом описать этот движ)
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Это что они осуждают темнокожего,а не любимый ли это расизм.
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И заодно бы ещё за то, что взяли игрока из ЦСКА в 2018 году
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Какой позор
Камара не сделал ничего плохого, противозаконного, но теперь фанатики будут его отменять
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Ответ Футбол_это_жизнь
Пусть едет к Бензема он ему расскажет как там в мусульманских странах Зачем они едут в Европу если их не устраивает толерантное общество Европы
А толерантное это только когда соблюдаются права ЛГБТ,а права гетеросексуалов не важны?Это не только в Европе но и США,Канаде,игроков в хоккей заставляют надевать радужные свитера.
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Ответ Никита Алексеев
Какой позор Камара не сделал ничего плохого, противозаконного, но теперь фанатики будут его отменять
За противозаконные действия налагаются административные и уголовные наказания. Отмена фанатиками к таковым не относится.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Странно что их проблемы волнуют тебя так сильно
Ну раз ты не обошел эту ветку то тебя наверное тоже что то волнует.Я за справедливость.
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Ответ Сергей Лимонников
Потому что это акция не против гетеросексуалов, а в поддержку гомиковлезбух. Типа они имеют право на существование
Гетеросексуалы не обязаны их поддерживать.
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Ответ Vito Corleone
Дичь. Вот это свобода Европы. Чужие люди берутся лезть к тебе в твоё самое личное и сокровенное - твою веру и твоё самовосприятие, навязывая тебе что-то против твоей воли. Вот это настоящее нарушение личного, а не безвинный поцелуйчик в губы (это я про казнённого Рубиалеса).
Так пусть эти все Камары сидят у себя и не едут в Европу.
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Ответ Spartakus1984
А толерантное это только когда соблюдаются права ЛГБТ,а права гетеросексуалов не важны?Это не только в Европе но и США,Канаде,игроков в хоккей заставляют надевать радужные свитера.
А быть гомофобом - это фундаментальное право человека? Или какие права гетеросексуалов тебе кажутся несоблюденными?
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Ответ Nick Crosier
Это что они осуждают темнокожего,а не любимый ли это расизм.
Подозреваю, что если б он был белым, могли уже и контракт с ним разорвать.
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Ответ Ya Tolik
Даже интересно, что в итоге победит: религия или ... Даже не знаю какое слово использовать. (Я не в плохом смысле, а реально не знаю каким словом описать этот движ)
Пидарастия
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Ответ chiga
И дэви марию кристос и аум синррике. Деструктивные секты
Ну да, всех свалить без разбору в одну кучу и скопом запретить.
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Ответ Клирик
Кто мне в России может запретить верить в вашу иегову и трахать соплеменников мужского рода? Никто. Только вслух об кричать не надо. Не путайте тёплое с разумным.
По такой логике: кто Камаре во Франции может запретить верить в Аллаха? Никто. Только лентой заклеивать клубную футболку не надо.
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Ответ Maturmalai
Конечно можно. Запретили же у нас религиозные убеждения разного рода мормонов, свидетелей Иеговы и прочих.
И дэви марию кристос и аум синррике. Деструктивные секты
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А что там Головин? Поддержал?
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Да сколько там акций в поддержку заднеприводных то???
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Дичь. Вот это свобода Европы. Чужие люди берутся лезть к тебе в твоё самое личное и сокровенное - твою веру и твоё самовосприятие, навязывая тебе что-то против твоей воли. Вот это настоящее нарушение личного, а не безвинный поцелуйчик в губы (это я про казнённого Рубиалеса).
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Удивительно как обе стороны ни о чём разговаривают.
Ссут и те и те... Чмошники.
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на спортсе пора ввести тег "извинения"
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Ерундой занимаются, если лига и клубы свободны в своём решении, так почему же игрок не свободен. Однобокая свобода какая-то, стадо из всех делают...
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