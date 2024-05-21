«Монако» извинился перед Лигой 1 за Камара, заклеившего логотип в поддержку борьбы с гомофобией: «Деликатная тема, учитывая религиозные убеждения Мохамеда»

«Монако» принес извинения Лиге 1 за инцидент с Мохамедом Камара.

Заключительный 34-й тур Лиги 1 был ознаменован рядом акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематическом цветовом исполнении. Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

– Не лучшее завершение сезона. Мы разочарованы. Мы поддерживаем позицию и действия Лиги 1. Мы позвонили [генеральному директору Лиги 1 Арно Руже], чтобы извиниться. Теперь это будет нашим внутренним вопросом. Мы должны обсудить все с игроком, чтобы найти наилучшее решение.

– Вы рассматриваете применение санкций [к Камара], как того требовала министр спорта Амели Удеа-Кастера?

– Это внутренняя тема. Мы должны быть очень осторожны в том, как мы решим ситуацию для игрока и клуба. Мы должны уважать мнение извне.

У игроков есть доступ к их форме, у каждого есть свой ритуал. Все уже в прошлом, но нам нужно совершенствоваться.

– Как игрок объяснил свой поступок?

– Это деликатная тема, учитывая его религиозные убеждения (Камара – мусульманин – Спортс), – сказал Тиаго Скуро.