В парламенте Британии обсуждают возможность запрета иностранным госструктурам владеть английскими клубами, чтобы не дать странам «отмывать репутацию через спорт»
Британский парламент борется с «отмыванием репутации стран через футбол».
В британском парламенте обсудили возможность запрета иностранным государственным структурам владеть английскими футбольными клубами, по аналогии с недавним запретом иностранного государственного владения британскими СМИ.
В четверг в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) было объявлено о планах по внесению поправок в новый законопроект о регулировании футбола, чтобы предотвратить «отмывание репутации через спорт». По мнению парламентариев, футбол используется странами Персидского залива для отвлечения внимания от нарушений прав человека с их стороны.
«Что касается независимого регулятора, я думаю, что мы придем к тому, что будут внесены поправки в отношении иностранного государственного владения клубами, если только это не происходит по уважительной причине», – сказал лорд Скривен.
- Ну пообсуждали и ладно, расходимся, маасалама.
А без этого апл станет помойкой уровня сериала и макдональдс лиги
Бабло шейхов - причина более чем уважительная ;) Они просто не будут долбить по арабам, ибо если ты начнут сливать активы и деньги выводить после этого, у Британии будут нехилые такие проблемы.
вся экономика англичан построена вокруг стекающихся денежных потоков из бывших колоний: во многих своих экс-вотчинах они специально разводили коррупцию чтобы проще управлять было - примеров хватает по всему ближнему Востоку и недавний "скандал" с саудовским принцем - лишь верхушка айсберга
Раньше и у нас говорили, что Путин просто смотрящий от олигархов и если он их разозлит, то они его того.А в итоге Усманов где-то жалобно скулит, то ли в Мюнхене, то ли в Ташкенте и ничего сделать не может
Уже даже премьер-министром стал выходец из семьи иммигрантов, как и в Уэльсе с Шотландией.