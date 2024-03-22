В парламенте Британии обсуждают возможность запрета иностранным госструктурам владеть английскими клубами, чтобы не дать странам «отмывать репутацию через спорт»

Британский парламент борется с «отмыванием репутации стран через футбол».

В британском парламенте обсудили возможность запрета иностранным государственным структурам владеть английскими футбольными клубами, по аналогии с недавним запретом иностранного государственного владения британскими СМИ.

В четверг в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) было объявлено о планах по внесению поправок в новый законопроект о регулировании футбола, чтобы предотвратить «отмывание репутации через спорт». По мнению парламентариев, футбол используется странами Персидского залива для отвлечения внимания от нарушений прав человека с их стороны.

«Что касается независимого регулятора, я думаю, что мы придем к тому, что будут внесены поправки в отношении иностранного государственного владения клубами, если только это не происходит по уважительной причине», – сказал лорд Скривен.