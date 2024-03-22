В парламенте Британии обсуждают возможность запрета иностранным госструктурам владеть английскими клубами, чтобы не дать странам «отмывать репутацию через спорт»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Британский парламент борется с «отмыванием репутации стран через футбол».

В британском парламенте обсудили возможность запрета иностранным государственным структурам владеть английскими футбольными клубами, по аналогии с недавним запретом иностранного государственного владения британскими СМИ.

В четверг в Палате лордов (верхняя палата парламента Великобритании) было объявлено о планах по внесению поправок в новый законопроект о регулировании футбола, чтобы предотвратить «отмывание репутации через спорт». По мнению парламентариев, футбол используется странами Персидского залива для отвлечения внимания от нарушений прав человека с их стороны.

«Что касается независимого регулятора, я думаю, что мы придем к тому, что будут внесены поправки в отношении иностранного государственного владения клубами, если только это не происходит по уважительной причине», – сказал лорд Скривен.

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47 комментариев
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Палата лордов:
- Ну пообсуждали и ладно, расходимся, маасалама.
+61
-1
+60
Ответ Юквэл
А американцы попадут по это?
Их репутация кристально чиста, как им можно что то запретить?😁
+46
-7
+39
А американцы попадут по это?
+30
-9
+21
Ответ Юквэл
А американцы попадут по это?
госструктуры?
+16
-2
+14
"если только это не происходит по уважительной причине" 😂
+15
-1
+14
Интересно, насколько уважительной должна быть причина? 9 нулей после цифры считаются таковой?
+14
-2
+12
Репутацию англосаксов ни чем не отмыть...
+12
-3
+9
Удобно, раскачали АПЛ, в том числе благодаря инвесторам, а сейчас, избушка на клюшку)))
+9
-1
+8
Ответ sashafan2
"если только это не происходит по уважительной причине" 😂
99 уважительных причин )))
+5
-1
+4
Какое отмывание? Арабы и абраша просто миллиарды вбухали в английскую экономику)
А без этого апл станет помойкой уровня сериала и макдональдс лиги
+3
0
+3
Новость ни о чём. Он же в конце говорит: "если только это не происходит по уважительной причине"
Бабло шейхов - причина более чем уважительная ;) Они просто не будут долбить по арабам, ибо если ты начнут сливать активы и деньги выводить после этого, у Британии будут нехилые такие проблемы.
+4
-1
+3
чемпионы мира по лицемерию в своем репертуаре...
вся экономика англичан построена вокруг стекающихся денежных потоков из бывших колоний: во многих своих экс-вотчинах они специально разводили коррупцию чтобы проще управлять было - примеров хватает по всему ближнему Востоку и недавний "скандал" с саудовским принцем - лишь верхушка айсберга
+4
-1
+3
Прикрываясь лозунгом о защите прав человека, англичане нарушают права целых наций и государств!
+4
-2
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"Денег дай"
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Ответ Юквэл
А американцы попадут по это?
А какие американцы из госструктур владеют Британскими клубами?
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Ответ Michael Scott
Как Англии удаётся быть пристанищем для обладателей мутных капиталов, оставаясь при этом успешно функционирующим государством, не разъедаемым коррупцией?
Власть всегда > денег. тем более власть аристократическая, наследственная.Мансуры и Абрамовичи могу хоть мешками заносить деньги, но для сэров-пэров всегда будут пролами и челядью, которая априори ничего не решает и не имеет права на что-то влиять.Для них все эти "капиталисты" что-то между обслугой особняка и домашним животным.Какое влияние кошка имеет на человека? Вот.Сколько бы денег прол не принес, он всегда будет пролом

Раньше и у нас говорили, что Путин просто смотрящий от олигархов и если он их разозлит, то они его того.А в итоге Усманов где-то жалобно скулит, то ли в Мюнхене, то ли в Ташкенте и ничего сделать не может
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Ответ Spirit of 1993 (2)
а как же катарские денюжки??)))
Они в париже
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прям без инострранных денег они кому-то будут интересны. Англики все как обычно...
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Тэдди Боули голосует "за" всеми конечностями.
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Саудовцев исключить, остальных оставить - идеальное будет решение
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Ответ Andy93
Какое отмывание? Арабы и абраша просто миллиарды вбухали в английскую экономику) А без этого апл станет помойкой уровня сериала и макдональдс лиги
Вбухали кучу денег, больше всего игроков Челси играли за сборную Англии и потом у Абрамовича просто так забрали клуб. Это в стиле пендосов.
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Ответ Гол в девятину
Власть всегда > денег. тем более власть аристократическая, наследственная.Мансуры и Абрамовичи могу хоть мешками заносить деньги, но для сэров-пэров всегда будут пролами и челядью, которая априори ничего не решает и не имеет права на что-то влиять.Для них все эти "капиталисты" что-то между обслугой особняка и домашним животным.Какое влияние кошка имеет на человека? Вот.Сколько бы денег прол не принес, он всегда будет пролом Раньше и у нас говорили, что Путин просто смотрящий от олигархов и если он их разозлит, то они его того.А в итоге Усманов где-то жалобно скулит, то ли в Мюнхене, то ли в Ташкенте и ничего сделать не может
Ну а каков там сейчас удельный вес наследственных сэров и пэров-то?

Уже даже премьер-министром стал выходец из семьи иммигрантов, как и в Уэльсе с Шотландией.
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Ответ unreality
А с чего ты взял, что там нет коррупции? Например, нашумевшая история, когда мигранты годами насиловали женщин в нескольких городах, а полиция закрывала на это глаза. Что это?)
Я не говорил, что там вообще нет коррупции. Я говорил, что она там в норме, не выходит за определенные рамки.
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Ответ sashafan2
"если только это не происходит по уважительной причине" 😂
не "Икренняя попытка !" сечас это новый тренд !
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Ответ Qqqubik
чемпионы мира по лицемерию в своем репертуаре... вся экономика англичан построена вокруг стекающихся денежных потоков из бывших колоний: во многих своих экс-вотчинах они специально разводили коррупцию чтобы проще управлять было - примеров хватает по всему ближнему Востоку и недавний "скандал" с саудовским принцем - лишь верхушка айсберга
Ну вообще это нормальный экономический процесс при капитализме, сначала Англия (по типу Китая сейчас) Была мировой фабрикой, потом (как кстати и Китай сейчас)Экспортировала капиталы в разные страны мира, теперь поглощает их, в чем тут проблемы? Другие не так поступают чтоли? Не дают взяток? Не устраивают перевороты с помощью ЧВК Вагнер например и т.д.? Это обычный нормальный империализм
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Ну, звоночек был совсем недавно. Рома Абрамович подтвердит😁
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Как обычно пострадают Лестеры и Стоки, а для Сити и саудитов будут "уважительные причины"
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А что мешает этим госструктурам с Востока, перепрофилироваться в частную структуру?
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Значит структурам нельзя, а сомнительным концернам можно!
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Ура, сити сольют в бездонную яму. Если это не только ради Абрамовича, то годный проект.
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