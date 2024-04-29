Личка о шутке Безрукова про «денежки»: «Если бы в Англии игрок сказал так, началось бы расследование, там с этим очень жестко. Надо знать, как шутить»
Марцел Личка высказал мнение о шутке Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
– Шутку игрока «Рубина» Безрукова про деньги раскритиковали. Нормальная ли это реакция?
– Мы обсуждали это на обеде. Например, если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жестко.
– Что лучше: когда футболист почти молчит на интервью или шутит?
– Можно пошутить, но надо знать, как это делать.
Я понимаю, что это было сказано после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это всегда приятно, но надо немного подумать.
Да, здесь ничего не будет, но, повторюсь, в Англии началось бы серьезное расследование, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
тамошние чудаки на букву "м" один клуб по факту полностью развалили, и ещё два выключили на пару сезонов из чемпионской гонки ровно за это
Иногда шутка это просто шутка, без какого-то подтекста.
Раздули костёр на пустом месте, моралисты...