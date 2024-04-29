Личка о шутке Безрукова про «денежки»: «Если бы в Англии игрок сказал так, началось бы расследование, там с этим очень жестко. Надо знать, как шутить»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Марцел Личка Руслан Безруков Футбол

Марцел Личка высказал мнение о шутке Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

Шутку игрока «Рубина» Безрукова про деньги раскритиковали. Нормальная ли это реакция?

– Мы обсуждали это на обеде. Например, если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жестко.

Что лучше: когда футболист почти молчит на интервью или шутит?

– Можно пошутить, но надо знать, как это делать.

Я понимаю, что это было сказано после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это всегда приятно, но надо немного подумать.

Да, здесь ничего не будет, но, повторюсь, в Англии началось бы серьезное расследование, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

 

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28 комментариев
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Если бы в Англии клуб высшей лиги купил игрока за 50 тыс.,то провели бы расследование.
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Тогда не удивляйтесь потом, что футболисты будут отвечать на вопросы в стиле: "Не знаю, ну наверное, нет, да, спросите в пресс службе клуба". Ответ Безрукова это элемент шоу, а не что-то еще.
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+15
Ответ Rested
Отстаньте от парня.Кто с головой дружит,все понял.Шутка как шутка
в каждой шутке есть доля шутки. В этой связи - отменить спектакли и запретить фильмы с Безруковым
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0
+11
Отстаньте от парня.Кто с головой дружит,все понял.Шутка как шутка
+8
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+6
Ответ Spartakus1984
Если бы в Англии клуб высшей лиги купил игрока за 50 тыс.,то провели бы расследование.
Если бы в Англии клуб высшей лиги кормили бромантаном в полном составе, то не провели бы расследование, а лишили бы его профессионального статуса и спустили бы в любительскую лигу))
+8
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+4
Ответ fil_spb
"Ответ Безрукова это элемент шоу" Это вообще-то был не ответ. Там уже интервью закончилось, с Безруковым попрощались и тут он внезапно решил проявить талант комика. Как оказалось таланта там такого нет. Это не шоу, не юмор, а глупость. Другое дело, что всерьез наказывать за такое тоже глупость. Пожурить, условно что-нибудь дать, чтобы в следующий раз умнее был и хватит, пусть играет.
Я останусь при своём. Это элемент шоу! И Безруков молодец, что может себе позволить так шутить. Все закрепощённые идут лесом. Свободно мыслящий человек он и на поле будет свободно мыслить. Нам нужны художники, а не роботы.
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+4
Ответ La Crosse Bobcats
Если бы в Англии клуб высшей лиги кормили бромантаном в полном составе, то не провели бы расследование, а лишили бы его профессионального статуса и спустили бы в любительскую лигу))
Выдержка из автобиографии Фернандо Риксена, который играл за «Зенит» с 2006-го по 2009-й: «Понятия не имел, что Пухов колол мне. Но, дружище, это работало! Я получал невероятные заряды энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я убежден, что это не было чем-то нелегальным. Пухов, твердил я себе, должен знать границы, потому что он был доктором олимпийской сборной»
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А откуда Личка знает как в Англии? Он по жизни в пердях разных играл и работал.
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мне вообще мотив не понятен. Если платят за поражение, то это подкуп да, но если за победу, то это стимулирование. Что тут не так?
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Ответ igor.igorev
А откуда Личка знает как в Англии? Он по жизни в пердях разных играл и работал.
в англии за безобидную шутку вполне могут дискву дать. пример бернарду силвы и кавани
+3
-2
+1
Ответ La Crosse Bobcats
Подгорело)))? (с)
Логическая цепочка, выстроенная Родченковым. «Зенит» был связан с Сергеем Пуховым. Сергей Пухов близко связан с Валерием Куличенко, который ушел из сборной после допингового скандала в 2007-м. Валерий Куличенко близко связан с Виктором Чегиным (тренер по спортивной ходьбе), пожизненно дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
так че там по бромантановым то?)) есть идеи почему вас тогда не распустили? Че занес Колоскову или как?)))
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Ответ La Crosse Bobcats
Подгорело)))? (с)
Комментарий удален модератором
Ответ Алешка Терминатор
Страшно представить последствия, если бы Безруков в Англии пошутил про негров или геев
- Я знаю одного Гея.Это физик Гей Люссак. Все остальные - п#####сы!
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Ответ Император Плутона
мне вообще мотив не понятен. Если платят за поражение, то это подкуп да, но если за победу, то это стимулирование. Что тут не так?
это вам надо спросить у АБФФ (белорусская федерация футбола).
тамошние чудаки на букву "м" один клуб по факту полностью развалили, и ещё два выключили на пару сезонов из чемпионской гонки ровно за это
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Ответ Император Плутона
мне вообще мотив не понятен. Если платят за поражение, то это подкуп да, но если за победу, то это стимулирование. Что тут не так?
Ну когда поражение, то люди осознанно знают результат исхода, а если стимулируют для победы, то исход заранее не ясен:)
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Это была просто шутка, которая кому-то показалась неудачной, кому-то обидной, кто-то не обратил внимания.
Иногда шутка это просто шутка, без какого-то подтекста.
Раздули костёр на пустом месте, моралисты...
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Да отстаньте вы уже от этого пацана. Просто пошутил. Копайте договорняки в другом месте.
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я не понимаю что за скандал раздули с этой цитатой. ну да, не очень умно было так шутить. но вроде в футболе никто параллельное стимулирование не запрещал. клубы побогаче всегда стимулируют всяких андердогов, чтобы те пободались в концовке чемпионата против их конкурента. могут например пообещать талантливого молодого в аренду дать или напрямую бабками заплатить
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