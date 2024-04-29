Дмитрий Булыкин: «Мне непонятно, почему «Краснодар» не хочет вернуться на 1-е место. Чемпионами так никогда не стать – нужен характер»

Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» может быть не готов к чемпионству.

В 26-м туре Мир «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0). Команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице, отставая от « » по результатам очных матчей.

«Мне непонятно, почему «Краснодар» в который раз не хочет вернуться на первое место. «Зенит» делает все для этого, но «быки» не пользуются этим шансом. Может, пока не готовы. Чемпионами так никогда не стать – нужен характер.

Но что радует, интрига будет самого последнего тура. Все еще может быть. Для болельщиков это очень здорово», – сказал экс-игрок сборной России.

«Краснодар» снова мимо первого места. «Зенит» впереди по дополнительным показателям