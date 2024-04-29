Дмитрий Булыкин: «Мне непонятно, почему «Краснодар» не хочет вернуться на 1-е место. Чемпионами так никогда не стать – нужен характер»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодар» может быть не готов к чемпионству.

В 26-м туре Мир РПЛ «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0). Команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» по результатам очных матчей.

«Мне непонятно, почему «Краснодар» в который раз не хочет вернуться на первое место. «Зенит» делает все для этого, но «быки» не пользуются этим шансом. Может, пока не готовы. Чемпионами так никогда не стать – нужен характер.

Но что радует, интрига будет самого последнего тура. Все еще может быть. Для болельщиков это очень здорово», – сказал экс-игрок сборной России.

«Краснодар» снова мимо первого места. «Зенит» впереди по дополнительным показателям

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11 комментариев
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А когда они там были, простите
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Ответ Roman
Краснодар - это наша дортмундская Боруссия. Ещё им своего любимого Марко Ройса найти, и все
Сергей Петров, мой любимый Сергей Петров. Он снова не чемпион России…
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Краснодар - это наша дортмундская Боруссия. Ещё им своего любимого Марко Ройса найти, и все
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Варежки сними и поймёшь
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Получается, что Краснодар обогнать не способен, даже едущий на ободах Зенит.
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Штанга и перекладина ворот Сафонова, явно на измену подсадили и Краснодар перестал рисковать
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Ответ Vitor Dia
Сергей Петров, мой любимый Сергей Петров. Он снова не чемпион России…
Но Ройс- супертоп, а Сергей Петров - средний футболист, которых сотни в России.
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Ответ igls54
Получается, что Краснодар обогнать не способен, даже едущий на ободах Зенит.
Чемпионат подравнялся, а у Зенита бразильцы интерес к игре потеряли
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Ответ Лысый огурец
Ну этого не хотят судьи чтобы Краснодар стал чемпионом, отмена года где игры рукой небыло ведь видно же, рука вдоль туловища и движухи к маму нет стало быть год должен б ул быть защитан.
Смотри повтор внимательно! Там не только рука, но и толчок рукой в спину защитника, который готов был вынести мяч головой!
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Ответ Лысый огурец
Ну этого не хотят судьи чтобы Краснодар стал чемпионом, отмена года где игры рукой небыло ведь видно же, рука вдоль туловища и движухи к маму нет стало быть год должен б ул быть защитан.
При чём-то тут судьи? Посмотрите как Зенит судят весь сезон для сравнения? Просто Краснодар во всех ключевых моментах с трясущимися коленками. Нет психологии победителей. Пока что-то не выиграют, так и не переломят. Тоже самое что Тоттенхэм и Динамо. Всё дело в психологии.
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