Мор о судействе Карасева: «Пожалел «Краснодар». Мог назначить пенальти за фол на Горшкове и удалить Кади»

Эдуард Мор высказался о судействе Сергея Карасева.

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре Мир .

Бывший защитник «Спартака» не согласился с решением не назначать 11-метровый за фол защитника «быков» Сергея Волкова на .

«Тут простил [Карасев]. Горшков бьет. Удар уже был, но потом его сносит игрок « », и основания назначить пенальти тут у Карасева однозначно были.

Можно дискутировать, правильно это или нет, но основания были. Мы видели полно игр и моментов, когда игрок пробил, потом было нарушение, и пенальти ставится.

На мой взгляд, это пенальти. Пожалел здесь Карасев «Краснодар». Как он пожалел и в том моменте, когда не показал Кади вторую желтую карточку.

Кади получил желтую за разговоры, где был однозначный фол. Потом он пробил по воротам после свистка – немножко по грани ходит, по лезвию ножа (бразильца заменили на 72-й – Sports). Уже мог получить красную», – сказал Мор в эфире «Матч! Премьер» в перерыве матча.