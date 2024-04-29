Мор о судействе Карасева: «Пожалел «Краснодар». Мог назначить пенальти за фол на Горшкове и удалить Кади»
Эдуард Мор высказался о судействе Сергея Карасева.
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор не согласился с решением Сергея Карасева не назначать 11-метровый за фол защитника «быков» Сергея Волкова на Юрие Горшкове.
«Тут простил [Карасев]. Горшков бьет. Удар уже был, но потом его сносит игрок «Краснодара», и основания назначить пенальти тут у Карасева однозначно были.
Можно дискутировать, правильно это или нет, но основания были. Мы видели полно игр и моментов, когда игрок пробил, потом было нарушение, и пенальти ставится.
На мой взгляд, это пенальти. Пожалел здесь Карасев «Краснодар». Как он пожалел и в том моменте, когда не показал Кади вторую желтую карточку.
Кади получил желтую за разговоры, где был однозначный фол. Потом он пробил по воротам после свистка – немножко по грани ходит, по лезвию ножа (бразильца заменили на 72-й – Sports). Уже мог получить красную», – сказал Мор в эфире «Матч! Премьер» в перерыве матча.
Но ничья с лидером тоже хорошо.
так что же это как не пенальти и карточка?!