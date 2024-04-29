Мор о судействе Карасева: «Пожалел «Краснодар». Мог назначить пенальти за фол на Горшкове и удалить Кади»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Эдуард Мор Сергей Карасев Краснодар Матч ТВ Кади Юрий Горшков Сергей Волков Футбол

Эдуард Мор высказался о судействе Сергея Карасева.

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор не согласился с решением Сергея Карасева не назначать 11-метровый за фол защитника «быков» Сергея Волкова на Юрие Горшкове.  

«Тут простил [Карасев]. Горшков бьет. Удар уже был, но потом его сносит игрок «Краснодара», и основания назначить пенальти тут у Карасева однозначно были.

Можно дискутировать, правильно это или нет, но основания были. Мы видели полно игр и моментов, когда игрок пробил, потом было нарушение, и пенальти ставится.

На мой взгляд, это пенальти. Пожалел здесь Карасев «Краснодар». Как он пожалел и в том моменте, когда не показал Кади вторую желтую карточку.

Кади получил желтую за разговоры, где был однозначный фол. Потом он пробил по воротам после свистка – немножко по грани ходит, по лезвию ножа (бразильца заменили на 72-й – Sports). Уже мог получить красную», – сказал Мор в эфире «Матч! Премьер» в перерыве матча.

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17 комментариев
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Если честно, Крылья сегодня наиграли на победу, чего только стоили штанга и перекладина, играли в большинстве, скорость, креатив на поле, приятно было смотреть игру Самары.
Но ничья с лидером тоже хорошо.
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Ответ Алексей Юрьевич
Комментарий скрыт
Рановато ты перебрал )
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Классно разобрал эпизод, даже умудрился игрока Краснодара перепутать.
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Пенальти чистый ! Крылья должны были выиграть!
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Ответ Pertinax Gandi
Считаю, это правильно. Когда эпизод завершён и по инерции после удара уже попали по ноге, фола не надо свистеть. То же самое, если игрок в штрафной уже сделал точную передачу другому и потом ему попали по ноге. И за удары в штрафной по щам при навесах, когда все борются, тоже не должно быть пенальти. И когда вратарь выходит и вместо мяча попадает игроку кулаком по щам, считаю это тоже игровое столкновение - борьба за мяч, пенальти быть не должно.
Алонсо сыграл в мяч? - нет, снёс Горшкова? - да,
так что же это как не пенальти и карточка?!
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Есть какой-то сценарий РПЛ и они по нему снимают/играют. Пенальти Краснодару там не было))
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Карасев давно уже не лучший в России.
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сохранил интригу в чемпионате
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Зря Ивича убрали. Он бы дотянул до золота против такого мёртвого Зенита.
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Карасев отрабатывает повестку, ему сказали чемпиона меняем он меняет, все сделал чтобы краснодар взял очки сегодня
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