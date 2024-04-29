Роман Ротенберг: «Надо вместе работать, чтобы хоккей был более ярким и зрелищным. Тогда рейтинги будут намного выше футбола»

Роман Ротенберг предположил, как сделать хоккей популярнее футбола.

В финале Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» (4-0 в серии) было заброшено десять шайб за четыре игры.

«Надо всем вместе работать, чтобы хоккей был более ярким, современным, зрелищным, чтобы забивалось как можно больше шайб.

Будут спонсоры, зрители. И наши рейтинги будут намного выше футбола. Я в этом уверен.

Мы будем работать над этим. Надо доказывать это своей работой всем вместе», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.