Роман Ротенберг: «Надо вместе работать, чтобы хоккей был более ярким и зрелищным. Тогда рейтинги будут намного выше футбола»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг предположил, как сделать хоккей популярнее футбола.

В финале Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» (4-0 в серии) было заброшено десять шайб за четыре игры.

«Надо всем вместе работать, чтобы хоккей был более ярким, современным, зрелищным, чтобы забивалось как можно больше шайб.

Будут спонсоры, зрители. И наши рейтинги будут намного выше футбола. Я в этом уверен.

Мы будем работать над этим. Надо доказывать это своей работой всем вместе», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг

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17 комментариев
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Не будут. Никогда в Европе и Азии рейтинги хоккея не будут выше футбольных.
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До одноклеточного Романа никак не может дойти, что не в зрелищности дело, а в аудитории. Если в стране 1,5 землекопа и платить нечем за платную подписку, то о каком интересе идёт речь? До НХЛ далеко, а тех же штатных хоккей был популярнее соккера
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Работничек)
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Чёт про Нью-Васюки вспомнилось.
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Отличное предложение! Теперь нужно начать взымать плату со всех дорог, построить еще пять крымских мостов и тогда возможно хватит бюджета для освоения. Ну сначала мы конечно выделим 3 миллиона рублей на строительство хоккейных коробок, по всей России, а когда станет понято что их съели бакланы, то увеличим бюджет и замкнутый круг 👍🏻 ломаем Жоре пальцы, пинитрируем альбатрос
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Никогда Хоккей не будет интереснее футбола,так как многие за всю жизнь не играли в хоккей ни раз,но почти каждый пинал футбольный мяч
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надеюсь не додумается правила поменять, ворота побольше там, как в футболе
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Вместе с тобой? Чтобы клюшкой по спине получать? Нет уж, без тебя обойдусь.
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Хоккей 6х6 без вратарей!!
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И добавил - в общем нужно хорошо играть, а не плохо играть. Но вот в чем дело... Мало нас, тех, кто это понимает.
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И ротен не тренер, и хоккей - не футбол!!!
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Ответ ОттоДракула
Не будут. Никогда в Европе и Азии рейтинги хоккея не будут выше футбольных.
так рейтинг хоккея высокий лишь в Канаде. В США же близко не имеет рейтингов уровня НБА или НФЛ
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Ответ Алексей Тор
От работы Кони дохнут.
пони)
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Ответ Юрий Ширинкин
пони)
Это и имелось в виду.
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