Чалханоглу о кричалке фанатов «Милана» «Хакан – сын шлюхи» в 2022-м после титула: «Я не делаю таких вещей»

Хакан Чалханоглу не намерен «мстить» болельщикам «Милана».

Турецкий полузащитник летом 2021 года перешел свободным агентом из «Милана» в « » заявив, что делает это в том числе для того, чтобы выиграть титул.

В 2022 году во время празднования чемпионства нападающий «Милана» Залатан Ибрагимович попросил фанатов отправить сообщение экс-игроку «россонери». В ответ фанаты, окружившие автобус, скандировали «Хакан – сын шлюхи».

После завоевания чемпионства с « » Чалханоглу спросили о том случае.

«Я уже объяснил. Сегодня прекрасный день, и я не хочу говорить о других. Сегодня я получаю удовольствие.

Я не хочу устраивать шумиху, как это сделали они, я не делаю таких вещей», – сказал полузащитник «нерадзурри».

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