Чалханоглу о кричалке фанатов «Милана» «Хакан – сын шлюхи» в 2022-м после титула: «Я не делаю таких вещей»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович серия А Италия болельщики Хакан Чалханоглу брань Футбол

Хакан Чалханоглу не намерен «мстить» болельщикам «Милана».

Турецкий полузащитник летом 2021 года перешел свободным агентом из «Милана» в «Интер» заявив, что делает это в том числе для того, чтобы выиграть титул.

В 2022 году во время празднования чемпионства нападающий «Милана» Залатан Ибрагимович попросил фанатов отправить сообщение экс-игроку «россонери». В ответ фанаты, окружившие автобус, скандировали «Хакан – сын шлюхи».

После завоевания чемпионства с «Интером» Чалханоглу спросили о том случае.

«Я уже объяснил. Сегодня прекрасный день, и я не хочу говорить о других. Сегодня я получаю удовольствие.

Я не хочу устраивать шумиху, как это сделали они, я не делаю таких вещей», – сказал полузащитник «нерадзурри».

«Послание Хакану». Златан Ибрагимович прямо на параде «Милана» поиздевался над Чалханоглу

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Доказал не словами, а делом 💪 Сказал - ушёл за скудетто и добился поставленной задачи
+4
-1
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
То есть переходить в стан конкурента и праздновать гол в дерби это нормально?
а что здесь ненормального?)
+3
0
+3
Ответ Барыга блинами
Доказал не словами, а делом 💪 Сказал - ушёл за скудетто и добился поставленной задачи
Только вот Милан после его ухода быстрее чемп взял, чем он
+3
-1
+2
Даже в такой день журналюги умудряются задавать такие вопросы. Ну реально случаю два года и именно сейчас нужно это упомянуть.
+1
-1
0
Вот это поворот, я думал он как Туран в своё время принесёт пистолет и будет умолять данного журналиста застрелить его
0
0
0
Ответ Gena Gigiena
Даже в такой день журналюги умудряются задавать такие вопросы. Ну реально случаю два года и именно сейчас нужно это упомянуть.
То есть переходить в стан конкурента и праздновать гол в дерби это нормально?
+1
-1
0
Ответ Антимосковский
а что здесь ненормального?)
Ненормально здесь то, что клуб терпел такого высокомерного игрока 4 года, а он даже не захотел им отплачивать за доброту, а ведь этот человек с Иброй конфликтовал ещё
0
0
0
Ответ abrusevshii chechen
Узнай в каких клубах играл Ибра, сильно удивишься PS. Когда Златан упал , звезда загадала желание. Джейсон Стетхем
Я знаю, что он играл за оба миланских гранда, но как видно к Милану у него больше любви, недаром же он стал занимать руководительскую должность после окончания карьеры
0
0
0
Ответ ivashka
Только вот Милан после его ухода быстрее чемп взял, чем он
Только вот он с Интером унижает Милан уже кучу матчей подрят, а ещё взял кубок Италии, несколько суперкубков и вышел в финал ЛЧ. Мат
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий