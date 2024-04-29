Нойер о переломе при катании на лыжах: «Не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол. Только 1-2 человека из 10 могут оправиться от этой травмы»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия травмы Футбол

Мануэль Нойер высказался о восстановлении от тяжелой травмы.

Напомним, в декабре 2022 года вратарь «Баварии» сломал ногу, катаясь на лыжах после ЧМ-2022. Он вернулся на поле осенью 2023-го. 

«Я не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол.

Если бы вы спросили медицинский персонал и реабилитационную команду, они бы не поверили, где я нахожусь сегодня.

Я думаю, что вероятно, только один или два человека из 10 могут оправиться от этой травмы», – сказал Нойер в интервью пресс-службе УЕФА.

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14 комментариев
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Ну с таким доступом как у Нойера, к лучшим врачам и самым дорогостоящим операциям и восстановлению, то любой человек бы оправился
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+12
Другие футболисты и не получили бы такой травмы, потому что не полезли бы кататься на лыжах.
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И только 1 из 10 человек бы поехал кататься на лыжах в разгар футбольного сезона, рискуя получить тяжелую травму и не оправиться
+3
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У меня замена ТБС была в феврале в Москве, через месяц его вывернуло, сломались кости таза, вторая операция в НН, сказали впервые за 15 лет с таким столкнулись, теперь месяц после неё. Пытался записаться на реабилитацию: не взяли, сказали после повторной, да и такой ещё - не берут. Это всё по ОМС, тем не менее более 200к. потрачено на обследования, анализы, билеты. Думаю, если бы делал всё платно, то и первую операцию норм сделали и реабилитацию хорошую прошёл, бегать бы уже смог, но увы: в горизонтальном положении большую часть времени. Так что у меня такие новости грустную улыбку вызывают...
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Ох, действительно, наверное пришлось бы идти на завод работать.....бедняга
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Другие футболисты и не получили бы такой травмы, потому что не полезли бы кататься на лыжах.
Да, Нойер в этом плане чудно поступил
Уже был у него серьезный перелом ноги ранее
И после этого ехать кататься на горных лыжах, чтобы сломать ногу еще раз пополам..
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Ответ Hi Hi
верить в ангелочков🤡
Осуждать чужие взгляды 🤡
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Ответ Петрович
У меня замена ТБС была в феврале в Москве, через месяц его вывернуло, сломались кости таза, вторая операция в НН, сказали впервые за 15 лет с таким столкнулись, теперь месяц после неё. Пытался записаться на реабилитацию: не взяли, сказали после повторной, да и такой ещё - не берут. Это всё по ОМС, тем не менее более 200к. потрачено на обследования, анализы, билеты. Думаю, если бы делал всё платно, то и первую операцию норм сделали и реабилитацию хорошую прошёл, бегать бы уже смог, но увы: в горизонтальном положении большую часть времени. Так что у меня такие новости грустную улыбку вызывают...
Здоровья, бро!
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