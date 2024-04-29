Нойер о переломе при катании на лыжах: «Не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол. Только 1-2 человека из 10 могут оправиться от этой травмы»

Мануэль Нойер высказался о восстановлении от тяжелой травмы.

Напомним, в декабре 2022 года вратарь «Баварии» сломал ногу, катаясь на лыжах после ЧМ-2022. Он вернулся на поле осенью 2023-го.

«Я не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол.

Если бы вы спросили медицинский персонал и реабилитационную команду, они бы не поверили, где я нахожусь сегодня.

Я думаю, что вероятно, только один или два человека из 10 могут оправиться от этой травмы», – сказал в интервью пресс-службе УЕФА.