Нойер о переломе при катании на лыжах: «Не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол. Только 1-2 человека из 10 могут оправиться от этой травмы»
Мануэль Нойер высказался о восстановлении от тяжелой травмы.
Напомним, в декабре 2022 года вратарь «Баварии» сломал ногу, катаясь на лыжах после ЧМ-2022. Он вернулся на поле осенью 2023-го.
«Я не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол.
Если бы вы спросили медицинский персонал и реабилитационную команду, они бы не поверили, где я нахожусь сегодня.
Я думаю, что вероятно, только один или два человека из 10 могут оправиться от этой травмы», – сказал Нойер в интервью пресс-службе УЕФА.
Уже был у него серьезный перелом ноги ранее
И после этого ехать кататься на горных лыжах, чтобы сломать ногу еще раз пополам..